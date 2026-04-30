Якупов о 2:0 с «Локомотивом»: «Сыграли дисциплинированно. Определенная хитрость играла роль, правильно накладывали смены, где-то мы ловили их, где-то они нас»
Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов высказался о победе в четвертой игре серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:0, 3-1).
«Каждая игра важная в плей-офф, при этом все встречи нужно быстро забывать. Сделали правильные выводы после поражения, оборонялись хорошо, забили свои моменты.
Ключевое, что сегодня сыграли дисциплинированно, у нас не было удалений, все играли равномерно. Определенная хитрость сегодня играла роль, правильно накладывали смены, где-то мы ловили их, где-то они нас.
В третьем периоде нам нужно было адаптироваться, немного неправильно действовали, поэтому игра шла в нашей зоне в начале отрезка. Главное – грамотно и дисциплинированно играть в своей зоне, не отдавать ни сантиметра в своей зоне, какой бы уставший ни был. Такой был мотив в третьем периоде, но ничего не поделаешь», – сказал Якупов.
«Оскара» ему, «Оскара»! Буше вскипел из-за грязной игры Паника