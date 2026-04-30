Якупов о 2:0 с «Локомотивом»: «Сыграли дисциплинированно. Определенная хитрость играла роль, правильно накладывали смены, где-то мы ловили их, где-то они нас»

Нападающий «Авангарда » Наиль Якупов высказался о победе в четвертой игре серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Локомотивом » (2:0, 3-1).

«Каждая игра важная в плей-офф, при этом все встречи нужно быстро забывать. Сделали правильные выводы после поражения, оборонялись хорошо, забили свои моменты.

Ключевое, что сегодня сыграли дисциплинированно, у нас не было удалений, все играли равномерно. Определенная хитрость сегодня играла роль, правильно накладывали смены, где-то мы ловили их, где-то они нас.

В третьем периоде нам нужно было адаптироваться, немного неправильно действовали, поэтому игра шла в нашей зоне в начале отрезка. Главное – грамотно и дисциплинированно играть в своей зоне, не отдавать ни сантиметра в своей зоне, какой бы уставший ни был. Такой был мотив в третьем периоде, но ничего не поделаешь», – сказал Якупов.

