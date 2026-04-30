Хартли об игре «Локомотива»: «Все бьются, стараются, выполняют задание. Может, какие-то компоненты мы могли бы делать лучше, но у меня ни к кому нет претензий»
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли поделился мыслями после матча с «Авангардом» (0:2) в полуфинальной серии Кубка Гагарина (1-3).
– Три матча подряд «Локомотив» провел без изменений в составе. Вы будете освежать состав перед пятым матчем? Будет ли готов Байрон Фроуз?
– Очень сомнительно по Байрону. Завтра посмотрим на его состояние, поговорим с доктором. Но я в принципе доволен игрой того состава, который у нас есть. Все бьются, стараются, выполняют задание.
Может, какие‑то компоненты мы могли бы делать лучше. Идти на ворота, еще больше туда шайб доставлять. Но у меня ни к кому нет претензий. Сейчас все мысли о пятой игре.
– Оцените игру вашей команды в чужой зоне. В частности, четвертое звено себя проявляло хорошо.
– Да, это хорошая оценка. Полунин, Алексеев и Николаев сегодня проявили себя очень здорово. Они были стабильными, провели много времени в чужой зоне. Больше других троек бросили по воротам.
С другой стороны, когда соперник повел в счете, было понятно, что мы часто будем видеть на льду Шарипзянова, Чеккони, Маклауда. Все будет очень близко, не хватит времени для принятия решений. Мы все равно создавали моменты, но не получилось забить.
– «Авангард» сегодня поставил перед вами непреодолимые задачи?
– У них много скорости и габаритов. При этом особенно в центральной линии есть габаритные ребята, против которых нелегко играть. Мы все равно создали достаточно моментов. Шайба не зашла.
Но понятно, что сейчас остались в плей‑офф четыре очень сильные команды. И здесь все зависит от миллиметров, от деталей.
– При счете 2:0, ближе к концовке, у ваших игроков не возникло паники, что надо бежать вперед и спасать матч?
– Паники не было. Были страсть и желание вернуться в игру, забить один гол. И знали, что если одна зайдет, то хорошие шансы, что забьем второй гол и сможем победить в этом матче. Большая разница между паникой и страстью, нацеленностью на ворота.
Соперник у нас хороший, они ведут 3-1 в серии. Но мы готовимся к следующей игре с единственной мыслью, что бы вернуться обратно в Омск на шестой матч, – сказал Хартли.
«Оскара» ему, «Оскара»! Буше вскипел из-за грязной игры Паника