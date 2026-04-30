Хартли об игре «Локомотива»: «Все бьются, стараются, выполняют задание. Может, какие-то компоненты мы могли бы делать лучше, но у меня ни к кому нет претензий»

Боб Хартли высказался об игре «Локомотива» в серии с «Авангардом».

Главный тренер «Локомотива » Боб Хартли поделился мыслями после матча с «Авангардом » (0:2) в полуфинальной серии Кубка Гагарина (1-3).

– Три матча подряд «Локомотив» провел без изменений в составе. Вы будете освежать состав перед пятым матчем? Будет ли готов Байрон Фроуз?

– Очень сомнительно по Байрону. Завтра посмотрим на его состояние, поговорим с доктором. Но я в принципе доволен игрой того состава, который у нас есть. Все бьются, стараются, выполняют задание.

Может, какие‑то компоненты мы могли бы делать лучше. Идти на ворота, еще больше туда шайб доставлять. Но у меня ни к кому нет претензий. Сейчас все мысли о пятой игре.

– Оцените игру вашей команды в чужой зоне. В частности, четвертое звено себя проявляло хорошо.

– Да, это хорошая оценка. Полунин, Алексеев и Николаев сегодня проявили себя очень здорово. Они были стабильными, провели много времени в чужой зоне. Больше других троек бросили по воротам.

С другой стороны, когда соперник повел в счете, было понятно, что мы часто будем видеть на льду Шарипзянова , Чеккони, Маклауда. Все будет очень близко, не хватит времени для принятия решений. Мы все равно создавали моменты, но не получилось забить.

– «Авангард» сегодня поставил перед вами непреодолимые задачи?

– У них много скорости и габаритов. При этом особенно в центральной линии есть габаритные ребята, против которых нелегко играть. Мы все равно создали достаточно моментов. Шайба не зашла.

Но понятно, что сейчас остались в плей‑офф четыре очень сильные команды. И здесь все зависит от миллиметров, от деталей.

– При счете 2:0, ближе к концовке, у ваших игроков не возникло паники, что надо бежать вперед и спасать матч?

– Паники не было. Были страсть и желание вернуться в игру, забить один гол. И знали, что если одна зайдет, то хорошие шансы, что забьем второй гол и сможем победить в этом матче. Большая разница между паникой и страстью, нацеленностью на ворота.

Соперник у нас хороший, они ведут 3-1 в серии. Но мы готовимся к следующей игре с единственной мыслью, что бы вернуться обратно в Омск на шестой матч, – сказал Хартли.

