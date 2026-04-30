  Гаврилов о «Везине»: «Россиян поздравляю, это показатель их работы, они провели очень приличный сезон. Не очень понятно, почему Сваймен попал третьим. Я бы взял Уэджвуда»
Гаврилов о «Везине»: «Россиян поздравляю, это показатель их работы, они провели очень приличный сезон. Не очень понятно, почему Сваймен попал третьим. Я бы взял Уэджвуда»

Андрей Гаврилов высказался об игре Василевского и Сорокина в НХЛ.

Бывший голкипер, а ныне главный скаут Gold Star Sports Management Group по вратарям в России Андрей Гаврилов высказался о том, что два российских вратаря номинированы на «Везина Трофи».

Ранее стало известно, что Андрей ВасилевскийТампа»), Илья СорокинАйлендерс») и Джереми Сваймен («Бостон») номинированы на приз вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

«Во-первых, хочу поздравить нашу российскую вратарскую школу с тем, что два голкипера из трех попали в эту почетную номинацию. Если брать сезон Василевского, то он провел его очень ровно и стабильно. По показателям коэффициента надежности и отраженных бросков он в тройке.

Он выбил 91 процент, что по лиге очень прилично, если мы сейчас смотрим на цифры, и возьмем десятку лучших по этим показателям, то цифры в НХЛ сильно поменялись. Коэффициент за океаном упал по сравнению с КХЛ.

У Василевского не так много «сухарей», если сравнить с Ильей Сорокиным, но Илья в команде, которая не попала плей офф, выбил семь «сухарей». Это очень приличный показатель, поэтому его можно тоже с этим достижением поздравить.

Вот единственное, что мне не очень понятно, почему Сваймен из «Бостона» попал третьим. Я бы, наверное, все-таки взял, если от статистики отталкиваться, Уэджвуда, но, видимо, посчитали, что «Колорадо» и так сильная команда. Но это вопрос со звездочкой.

В любом случае, российских вратарей хочется поздравить, потому что это показатель их работы, показатель того, что они провели очень приличный сезон», – сказал Гаврилов.

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?27377 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
Во будет ситуэйшн, если Везину вдруг отдадут Свайману
А тут уже все Василевского поздравляют
Уэджвуд сыграл 45 матчей - это очень мало, чтоб претендовать на Везину
Мы так и будем коверкать фамилию вратаря Бостона, да, спорц?
Ротенберг о «Везине»: «У Василевского и Сорокина фантастическая работоспособность. Их номинация заслужена, это великие голкиперы. Они помогут сборной России в будущем»
30 апреля, 15:59
30 апреля, 15:59
Фетисов о «Везине»: «Один из наших получит трофей, надеюсь. Не думаю, что может быть предвзятое отношение – лучшего вратаря в НХЛ выбирают специалисты»
30 апреля, 12:57
30 апреля, 12:57
Василевский пропустил 3 шайбы от «Монреаля» в 5-м матче, отразив 21 из 24 бросков. У вратаря «Тампы» 88% отраженных бросков в плей-офф
30 апреля, 02:35
30 апреля, 02:35
Андрей Разин: «Думаешь: лучше вести себя как Никитин, Козырев, великий Билялетдинов – молчи и молчи. Уважаю журналистов, но в вашей среде есть нормальные люди, а есть редиски»
44 минуты назад
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Украина обыграла Литву, Польша против Франции, Казахстан разгромил Японию
53 минуты назад
Бабаев о 0+2 у Ткачева в 5 матчах против «Ак Барса»: «Большего он сделать не мог. Кто нормально разбирает игру, видит его игровое время»
сегодня, 16:00
Разин о нападении «Металлурга»: «Думаете, я бы отказался от Макдэвида и Драйзайтля? Тодда, Хмелевски, Барабанова, Сафонова с удовольствием взял бы. Они выбирают Казань»
сегодня, 15:36
Кубок Стэнли. «Тампа» и «Монреаль» проведут 7-й матч в первом раунде, «Колорадо» и «Миннесота» начнут серию 2-го раунда
сегодня, 14:57
Разин после вылета из Кубка Гагарина: «Жизнь прекрасна. У «Металлурга» есть характер – делали «Ак Барсу» много подарков, но отыгрывались. Жалко заканчивать серию дома»
сегодня, 14:55
Гатиятулин о выходе «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина: «Металлург» – очень сильный соперник, напряженная серия. Мы играли терпеливо, работали и забили в овертайме»
сегодня, 14:42
«Ак Барс» в 6-й раз сыграет в финале Кубка Гагарина – повторение рекорда КХЛ. Казанцы впервые с 2023-го вышли в решающую серию
сегодня, 14:01
⚡️ «Ак Барс» выиграл серию с «Металлургом» (4-1) и вышел в финал Кубка Гагарина
сегодня, 13:51
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Эстония одолела Румынию и повысилась в классе, Южная Корея победила Нидерланды, Китай оказался сильнее Испании
сегодня, 13:46
Щитов об «Ак Барсе» в финале: «В серии с «Металлургом» был фаворитом. Мощная команда, перекрыли лидеров соперника, показали бойцовский хоккей»
5 минут назад
Потапов о вылете «Металлурга»: «Станет уроком для тренера. Будет давать более сдержанные комментарии, чтобы не отвлекать внимание от команды»
сегодня, 16:13
Крикунов про «Ак Барс» в финале: «Металлург» был даже лучше по игре. Уверенно шли 1-ми весь сезон, думали, что и в плей-офф так пройдут, видимо»
сегодня, 15:48
Валерий Каменский: «Ак Барс» был сильнее «Металлурга», казанцы по праву вышли в финал плей-офф»
сегодня, 15:22
Рыбин о «Локомотиве»: «Команда чуть разобщенно действует. «Авангард» в плане перебегать выглядит помощнее»
сегодня, 15:10
Гудбрэнсон и Брендан Смит покинут «Коламбус» летом. Решение по Замуле пока не принято (Daily Faceoff)
сегодня, 14:31
Щитов об 1/2 Кубка Гагарина: «Локомотив» еще может вернуться, их нельзя списывать со счетов. Отступать некуда»
сегодня, 14:13
Стэн Боумэн о том, что Макдэвид назвал «Эдмонтон» средней командой: «В предыдущих сезонах мы выигрывали по 8-10 матчей подряд. В этой регулярке нам не удалось набрать обороты»
сегодня, 13:35
Протас о невыходе «Вашингтона» в плей-офф: «Было много травм. Недосчитались Дюбуа – одного из лучших двусторонних центров в НХЛ. Свою игру оценю на 6-7 из 10»
сегодня, 13:12
Защитник «Металлурга» Яковлев о Билялетдинове: «Мэтр нашего хоккея. Отношусь с уважением и благодарностью – он и в «Ак Барс» меня брал, и в сборную»
сегодня, 12:45
