Гаврилов о «Везине»: «Россиян поздравляю, это показатель их работы, они провели очень приличный сезон. Не очень понятно, почему Сваймен попал третьим. Я бы взял Уэджвуда»

Андрей Гаврилов высказался об игре Василевского и Сорокина в НХЛ.

Бывший голкипер, а ныне главный скаут Gold Star Sports Management Group по вратарям в России Андрей Гаврилов высказался о том, что два российских вратаря номинированы на «Везина Трофи».

Ранее стало известно, что Андрей Василевский («Тампа »), Илья Сорокин («Айлендерс ») и Джереми Сваймен («Бостон») номинированы на приз вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

«Во-первых, хочу поздравить нашу российскую вратарскую школу с тем, что два голкипера из трех попали в эту почетную номинацию. Если брать сезон Василевского, то он провел его очень ровно и стабильно. По показателям коэффициента надежности и отраженных бросков он в тройке.

Он выбил 91 процент, что по лиге очень прилично, если мы сейчас смотрим на цифры, и возьмем десятку лучших по этим показателям, то цифры в НХЛ сильно поменялись. Коэффициент за океаном упал по сравнению с КХЛ.

У Василевского не так много «сухарей», если сравнить с Ильей Сорокиным, но Илья в команде, которая не попала плей офф, выбил семь «сухарей». Это очень приличный показатель, поэтому его можно тоже с этим достижением поздравить.

Вот единственное, что мне не очень понятно, почему Сваймен из «Бостона» попал третьим. Я бы, наверное, все-таки взял, если от статистики отталкиваться, Уэджвуда, но, видимо, посчитали, что «Колорадо» и так сильная команда. Но это вопрос со звездочкой.

В любом случае, российских вратарей хочется поздравить, потому что это показатель их работы, показатель того, что они провели очень приличный сезон», – сказал Гаврилов.