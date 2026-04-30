Ги Буше: «Панику оставалось только убийство совершить для полного комплекта. Он пырнул клюшкой вратаря, ударил его в голову, затем ударил в лицо Лажуа и пнул коньком Якупова»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше не стал оценивать эпизод с участием форварда «Локомотива» Рихарда Паника.
Сегодня омский клуб дома победил «Локомотив» (2:0) в четвертом матче и ведет 3-1 в серии 1/2 финала Кубка Гагарина.
Во втором периоде после атаки на ворота «Авангарда» Паник ударил рукой в голову защитнику омичей Максиму Лажуа. После этого форвард «Авангарда» Наиль Якупов толкнул нападающего «Локомотива». Паник упал на лед и ударил Якупова коньком в ногу. Судьи не наказали игрока «Локомотива» за его действия в этом эпизоде.
– Паник в одном эпизоде ударил соперника по лицу, врезался во вратаря и чуть не порезал Наиля Якупова коньками. От чего вы пришли в бешенство? Или от всех трех моментов?
– Вы еще кое-что пропустили. Он пырнул клюшкой вратаря, потом ударил его в голову, затем ударил в лицо Максима Лажуа и пнул коньком Якупова.
Панику для полного комплекта оставалось только убийство совершить. Я не буду оценивать этот эпизод. Выводы вы сделаете сами, – сказал Буше.
«Оскара» ему, «Оскара»! Буше вскипел из-за грязной игры Паника