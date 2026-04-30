Ги Буше: «Панику оставалось только убийство совершить для полного комплекта. Он пырнул клюшкой вратаря, ударил его в голову, затем ударил в лицо Лажуа и пнул коньком Якупова»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше не стал оценивать эпизод с участием форварда «Локомотива » Рихарда Паника .

Сегодня омский клуб дома победил «Локомотив» (2:0) в четвертом матче и ведет 3-1 в серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

Во втором периоде после атаки на ворота «Авангарда » Паник ударил рукой в голову защитнику омичей Максиму Лажуа . После этого форвард «Авангарда» Наиль Якупов толкнул нападающего «Локомотива». Паник упал на лед и ударил Якупова коньком в ногу. Судьи не наказали игрока «Локомотива» за его действия в этом эпизоде.

– Паник в одном эпизоде ударил соперника по лицу, врезался во вратаря и чуть не порезал Наиля Якупова коньками. От чего вы пришли в бешенство? Или от всех трех моментов?

– Вы еще кое-что пропустили. Он пырнул клюшкой вратаря, потом ударил его в голову, затем ударил в лицо Максима Лажуа и пнул коньком Якупова.

Панику для полного комплекта оставалось только убийство совершить. Я не буду оценивать этот эпизод. Выводы вы сделаете сами, – сказал Буше.

