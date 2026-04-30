  • Ги Буше: «Панику оставалось только убийство совершить для полного комплекта. Он пырнул клюшкой вратаря, ударил его в голову, затем ударил в лицо Лажуа и пнул коньком Якупова»
Ги Буше о действиях Паника: не буду оценивать этот эпизод, выводы вы сделаете сами.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше не стал оценивать эпизод с участием форварда «Локомотива» Рихарда Паника.

Сегодня омский клуб дома победил «Локомотив» (2:0) в четвертом матче и ведет 3-1 в серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

Во втором периоде после атаки на ворота «Авангарда» Паник ударил рукой в голову защитнику омичей Максиму Лажуа. После этого форвард «Авангарда» Наиль Якупов толкнул нападающего «Локомотива». Паник упал на лед и ударил Якупова коньком в ногу. Судьи не наказали игрока «Локомотива» за его действия в этом эпизоде.

– Паник в одном эпизоде ударил соперника по лицу, врезался во вратаря и чуть не порезал Наиля Якупова коньками. От чего вы пришли в бешенство? Или от всех трех моментов?

– Вы еще кое-что пропустили. Он пырнул клюшкой вратаря, потом ударил его в голову, затем ударил в лицо Максима Лажуа и пнул коньком Якупова.

Панику для полного комплекта оставалось только убийство совершить. Я не буду оценивать этот эпизод. Выводы вы сделаете сами, – сказал Буше. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Все по факту сказал. Грязь и судейство - оставим за скобками. Выполнили задачу - победили. Идём дальше
Паник больной человек как и псина и щенок евоный
Это ты еще фисенко не видел.:)))
Комментарий удален модератором
Локомотив превратился в грязную команду из-за их "дяди Саши"
Вообще нужно сказать спасибо, что не удалили игроков Авангарда, как в предыдущих сериях Локомотива, когда Паник нарушал , а удаляли соперников
В РЖД пока ещё теплится жизнь и есть деньжата, чтобы сделать жизнь судей качественнее). Но это временно. Скоро на такое баловство денег уже не будет).
Успокойтесь и не несите ерунду. Вам ли про деньжата говорить
Ты один из тех у кого до сих пор все куплено!?
Как отключить попсового гомосека перед каждым видео?
Тоже бесит этот чел похожий на Курьянова, который хлебалом трясёт
Типичный грязный Паник. В прошлом матче его симуляцию наградили 5+20, он решил, что можно всё
Комментарий скрыт
Анисимов в судейской скажет что Якупов сам наткнулся на коньки Паника и зря не упал!
смотря сколько занесут..надо накидать ему варианты_)
Паник просто оттолкнулся коньками о ногу Якупова, чтобы поймать шлем, слетевший с головы?
"Клюшка, шайба, два конька" - смотрите во всех кинотеатрах Омска
Во-первых, у него клюшка не заострена, во-вторых, коньки с плоской заточкой, в-третьих, огнестрела при себе не было.
да и улыбался же_)
Судьи выбрали позицию такую: алло, полиция, меня убивают. - Когда убьют, тогда звоните
Андрей Разин: «Думаешь: лучше вести себя как Никитин, Козырев, великий Билялетдинов – молчи и молчи. Уважаю журналистов, но в вашей среде есть нормальные люди, а есть редиски»
44 минуты назад
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Украина обыграла Литву, Польша против Франции, Казахстан разгромил Японию
53 минуты назад
Бабаев о 0+2 у Ткачева в 5 матчах против «Ак Барса»: «Большего он сделать не мог. Кто нормально разбирает игру, видит его игровое время»
сегодня, 16:00
Разин о нападении «Металлурга»: «Думаете, я бы отказался от Макдэвида и Драйзайтля? Тодда, Хмелевски, Барабанова, Сафонова с удовольствием взял бы. Они выбирают Казань»
сегодня, 15:36
Кубок Стэнли. «Тампа» и «Монреаль» проведут 7-й матч в первом раунде, «Колорадо» и «Миннесота» начнут серию 2-го раунда
сегодня, 14:57
Разин после вылета из Кубка Гагарина: «Жизнь прекрасна. У «Металлурга» есть характер – делали «Ак Барсу» много подарков, но отыгрывались. Жалко заканчивать серию дома»
сегодня, 14:55
Гатиятулин о выходе «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина: «Металлург» – очень сильный соперник, напряженная серия. Мы играли терпеливо, работали и забили в овертайме»
сегодня, 14:42
«Ак Барс» в 6-й раз сыграет в финале Кубка Гагарина – повторение рекорда КХЛ. Казанцы впервые с 2023-го вышли в решающую серию
сегодня, 14:01
⚡️ «Ак Барс» выиграл серию с «Металлургом» (4-1) и вышел в финал Кубка Гагарина
сегодня, 13:51
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Эстония одолела Румынию и повысилась в классе, Южная Корея победила Нидерланды, Китай оказался сильнее Испании
сегодня, 13:46
Щитов об «Ак Барсе» в финале: «В серии с «Металлургом» был фаворитом. Мощная команда, перекрыли лидеров соперника, показали бойцовский хоккей»
5 минут назад
Потапов о вылете «Металлурга»: «Станет уроком для тренера. Будет давать более сдержанные комментарии, чтобы не отвлекать внимание от команды»
сегодня, 16:13
Крикунов про «Ак Барс» в финале: «Металлург» был даже лучше по игре. Уверенно шли 1-ми весь сезон, думали, что и в плей-офф так пройдут, видимо»
сегодня, 15:48
Валерий Каменский: «Ак Барс» был сильнее «Металлурга», казанцы по праву вышли в финал плей-офф»
сегодня, 15:22
Рыбин о «Локомотиве»: «Команда чуть разобщенно действует. «Авангард» в плане перебегать выглядит помощнее»
сегодня, 15:10
Гудбрэнсон и Брендан Смит покинут «Коламбус» летом. Решение по Замуле пока не принято (Daily Faceoff)
сегодня, 14:31
Щитов об 1/2 Кубка Гагарина: «Локомотив» еще может вернуться, их нельзя списывать со счетов. Отступать некуда»
сегодня, 14:13
Стэн Боумэн о том, что Макдэвид назвал «Эдмонтон» средней командой: «В предыдущих сезонах мы выигрывали по 8-10 матчей подряд. В этой регулярке нам не удалось набрать обороты»
сегодня, 13:35
Протас о невыходе «Вашингтона» в плей-офф: «Было много травм. Недосчитались Дюбуа – одного из лучших двусторонних центров в НХЛ. Свою игру оценю на 6-7 из 10»
сегодня, 13:12
Защитник «Металлурга» Яковлев о Билялетдинове: «Мэтр нашего хоккея. Отношусь с уважением и благодарностью – он и в «Ак Барс» меня брал, и в сборную»
сегодня, 12:45
