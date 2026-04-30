Крикунов о Кубке Гагарина: «Локомотиву» будет тяжело отыграться. Думаю, финал будет «Авангард» – «Ак Барс»

Крикунов о Кубке Гагарина: финал будет «Авангард» – «Ак Барс», думаю.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о серии полуфинала Кубка Гагарина между «Авангардом » и «Локомотивом ».

Сегодня омский клуб победил «Локомотив» (2:0) в четвертом матче. «Авангард» ведет 3-1 в серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

«Авангард» выйдет в финал. Перед началом серии в этой паре нельзя было назвать фаворитов, потому что команды одинаковые по силе. Просто Ярославль лучше играл в обороне, а Омск лучше действовал в атаке. Видите, атака побеждает.

Бывает всякое, но тяжело будет «Локомотиву» отыграться. Думаю, финал будет «Авангард» – «Ак Барс». Но даже не знаю, кто в этом финале победит», – сказал Крикунов.

Во втором полуфинале «Ак Барс » ведет 2-1 в серии против «Металлурга».

«Локомотив» страдает из-за ошибок вратаря. В каждом матче против Омска

«Оскара» ему, «Оскара»! Буше вскипел из-за грязной игры Паника