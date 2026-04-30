  • Крикунов о Кубке Гагарина: «Локомотиву» будет тяжело отыграться. Думаю, финал будет «Авангард» – «Ак Барс»
Крикунов о Кубке Гагарина: «Локомотиву» будет тяжело отыграться. Думаю, финал будет «Авангард» – «Ак Барс»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о серии полуфинала Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Локомотивом».

Сегодня омский клуб победил «Локомотив» (2:0) в четвертом матче. «Авангард» ведет 3-1 в серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

«Авангард» выйдет в финал. Перед началом серии в этой паре нельзя было назвать фаворитов, потому что команды одинаковые по силе. Просто Ярославль лучше играл в обороне, а Омск лучше действовал в атаке. Видите, атака побеждает.

Бывает всякое, но тяжело будет «Локомотиву» отыграться. Думаю, финал будет «Авангард» – «Ак Барс». Но даже не знаю, кто в этом финале победит», – сказал Крикунов.

Во втором полуфинале «Ак Барс» ведет 2-1 в серии против «Металлурга».

«Локомотив» страдает из-за ошибок вратаря. В каждом матче против Омска 

«Оскара» ему, «Оскара»! Буше вскипел из-за грязной игры Паника

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?27377 голосов
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
8 комментариев
Пошла переобувка
Пусть так и будет 😜
Так говоришь пока тебя Разин не покусал
Я как то писал перед началом серии: финал АкБарс -Авангард вопреки всем прогнозам, т.к. все «прогнозисты» утверждали другое. Рано конечно загадывать, но пока так и получается.
Ну вот и дедушка погоны снял, сразу пел одно, теперь другое. Как он быстро переобулся.
Ги Буше о 2:0 с «Локомотивом»: «Мы уверенно действовали в обороне, не заработали ни одного удаления. Понимаем, что самое сложное впереди. Наш девиз: «Становимся лучше каждый день»
Хартли о действиях Паника: «Я не раздаю удаления, для этого есть специальные ребята. Рихард – настоящий воин, хочет побеждать в каждом моменте. Не вижу здесь ничего страшного»
Буше вспылил из-за неудаления Паника. Форвард «Локомотива» ударил коньком Якупова и задел Лажуа по голове
Андрей Разин: «Думаешь: лучше вести себя как Никитин, Козырев, великий Билялетдинов – молчи и молчи. Уважаю журналистов, но в вашей среде есть нормальные люди, а есть редиски»
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Украина обыграла Литву, Польша против Франции, Казахстан разгромил Японию
Бабаев о 0+2 у Ткачева в 5 матчах против «Ак Барса»: «Большего он сделать не мог. Кто нормально разбирает игру, видит его игровое время»
Разин о нападении «Металлурга»: «Думаете, я бы отказался от Макдэвида и Драйзайтля? Тодда, Хмелевски, Барабанова, Сафонова с удовольствием взял бы. Они выбирают Казань»
Кубок Стэнли. «Тампа» и «Монреаль» проведут 7-й матч в первом раунде, «Колорадо» и «Миннесота» начнут серию 2-го раунда
Разин после вылета из Кубка Гагарина: «Жизнь прекрасна. У «Металлурга» есть характер – делали «Ак Барсу» много подарков, но отыгрывались. Жалко заканчивать серию дома»
Гатиятулин о выходе «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина: «Металлург» – очень сильный соперник, напряженная серия. Мы играли терпеливо, работали и забили в овертайме»
«Ак Барс» в 6-й раз сыграет в финале Кубка Гагарина – повторение рекорда КХЛ. Казанцы впервые с 2023-го вышли в решающую серию
⚡️ «Ак Барс» выиграл серию с «Металлургом» (4-1) и вышел в финал Кубка Гагарина
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Эстония одолела Румынию и повысилась в классе, Южная Корея победила Нидерланды, Китай оказался сильнее Испании
Щитов об «Ак Барсе» в финале: «В серии с «Металлургом» был фаворитом. Мощная команда, перекрыли лидеров соперника, показали бойцовский хоккей»
Потапов о вылете «Металлурга»: «Станет уроком для тренера. Будет давать более сдержанные комментарии, чтобы не отвлекать внимание от команды»
Крикунов про «Ак Барс» в финале: «Металлург» был даже лучше по игре. Уверенно шли 1-ми весь сезон, думали, что и в плей-офф так пройдут, видимо»
Валерий Каменский: «Ак Барс» был сильнее «Металлурга», казанцы по праву вышли в финал плей-офф»
Рыбин о «Локомотиве»: «Команда чуть разобщенно действует. «Авангард» в плане перебегать выглядит помощнее»
Гудбрэнсон и Брендан Смит покинут «Коламбус» летом. Решение по Замуле пока не принято (Daily Faceoff)
Щитов об 1/2 Кубка Гагарина: «Локомотив» еще может вернуться, их нельзя списывать со счетов. Отступать некуда»
Стэн Боумэн о том, что Макдэвид назвал «Эдмонтон» средней командой: «В предыдущих сезонах мы выигрывали по 8-10 матчей подряд. В этой регулярке нам не удалось набрать обороты»
Протас о невыходе «Вашингтона» в плей-офф: «Было много травм. Недосчитались Дюбуа – одного из лучших двусторонних центров в НХЛ. Свою игру оценю на 6-7 из 10»
Защитник «Металлурга» Яковлев о Билялетдинове: «Мэтр нашего хоккея. Отношусь с уважением и благодарностью – он и в «Ак Барс» меня брал, и в сборную»
