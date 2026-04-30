Ротенберг о ситуации Мичкова во «Флайерс»: «Команда всегда важнее, чем любой из игроков. Кем бы он ни был. Дисциплина имеет очень важное значение»

Роман Ротенберг высказался о ситуации вокруг Мичкова в НХЛ.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался о решении тренера «Филадельфии» Рика Токкета оставить Матвея Мичкова в запасе на пятый матч серии плей-офф НХЛ против «Питтсбурга».

21-летний форвард вернулся в состав команды в шестой игре серии и сделал передачу.

– Как вы относитесь к тому, что Рик Токкетт снял с матча форварда «Филадельфии» Матвея Мичкова, выразив тем самым недовольство его игрой?

– Надо еще понять, что там точно произошло. Но я так отвечу: команда всегда важнее, чем любой из игроков. Кем бы он ни был. Если есть выбор между любым хоккеистом, даже если его зовут Матвей Мичков , и командой, то на первом месте – команда.

Наверное, в этом смысле тренер принял правильное решение. Что было между Токкетом и Мичковым – я не знаю всех деталей. Но всегда очень важное значение имеет дисциплина.

Понимаете, какая ситуация: если Токкет разрешит Мичкову опаздывать в аэропорт, не приходить на собрания, то вся команда развалится. Игроки тогда скажут тренеру: «Тебя не уважает этот звездный игрок». И в этот момент команда уже обречена. Она точно ничего не выиграет, – сказал Ротенберг.

Мичков поучаствовал в решающей атаке «Филадельфии» в серии с «Питтсбургом», сделав передачу. Форвард сыграл 17:26 в 6-м матче, вернувшись в состав после пропуска прошлой игры