  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о ситуации Мичкова во «Флайерс»: «Команда всегда важнее, чем любой из игроков. Кем бы он ни был. Дисциплина имеет очень важное значение»
6

Ротенберг о ситуации Мичкова во «Флайерс»: «Команда всегда важнее, чем любой из игроков. Кем бы он ни был. Дисциплина имеет очень важное значение»

Роман Ротенберг высказался о ситуации вокруг Мичкова в НХЛ.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался о решении тренера «Филадельфии» Рика Токкета оставить Матвея Мичкова в запасе на пятый матч серии плей-офф НХЛ против «Питтсбурга».

21-летний форвард вернулся в состав команды в шестой игре серии и сделал передачу.

– Как вы относитесь к тому, что Рик Токкетт снял с матча форварда «Филадельфии» Матвея Мичкова, выразив тем самым недовольство его игрой?

– Надо еще понять, что там точно произошло. Но я так отвечу: команда всегда важнее, чем любой из игроков. Кем бы он ни был. Если есть выбор между любым хоккеистом, даже если его зовут Матвей Мичков, и командой, то на первом месте – команда.

Наверное, в этом смысле тренер принял правильное решение. Что было между Токкетом и Мичковым – я не знаю всех деталей. Но всегда очень важное значение имеет дисциплина.

Понимаете, какая ситуация: если Токкет разрешит Мичкову опаздывать в аэропорт, не приходить на собрания, то вся команда развалится. Игроки тогда скажут тренеру: «Тебя не уважает этот звездный игрок». И в этот момент команда уже обречена. Она точно ничего не выиграет, – сказал Ротенберг.

Мичков поучаствовал в решающей атаке «Филадельфии» в серии с «Питтсбургом», сделав передачу. Форвард сыграл 17:26 в 6-м матче, вернувшись в состав после пропуска прошлой игры

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?27266 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoМатвей Мичков
logoРоман Ротенберг
logoФиладельфия
logoМатч ТВ
logoФХР
logoНХЛ
logoРик Токкет
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
«Если есть выбор между любым хоккеистом, даже если его зовут Матвей Мичков»

«Игроки тогда скажут тренеру: «Тебя не уважает этот звездный игрок»

А давно у нас Мотя таким статусом стал обладать? Вроде как звездные игроки не сидят регулярно в запасе
Ромка, соберись. Говном выглядишь)
даже если его зовут.... ладно речь шла бы об супертопе, а так ресь о середнячке
Не понял, было опоздание в аэропорт или это метафора?
Ответ Кино Музыка
Не понял, было опоздание в аэропорт или это метафора?
Было, Токкет не пустил его в самолёт, добирался экономом
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Мичков закрыл серию с «Питтсбургом» – это финиш для команды Малкина и Кросби
30 апреля, 07:13
Мичков поучаствовал в решающей атаке «Филадельфии» в серии с «Питтсбургом», сделав передачу. Форвард сыграл 17:26 в 6-м матче, вернувшись в состав после пропуска прошлой игры
30 апреля, 03:30Видео
«Филадельфия» прошла «Питтсбург» со счетом 4-2 в серии – победа 1:0 в 6-м матче. Йорк забил на 18-й минуте овертайма, Владарж отбил 42 броска
30 апреля, 03:05Видео
Рекомендуем
Главные новости
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Украина обыграла Литву, Польша против Франции, Казахстан победил Японию
3 минуты назад
Бабаев о 0+2 у Ткачева в 5 матчах против «Ак Барса»: «Большего он сделать не мог. Кто нормально разбирает игру, видит его игровое время»
26 минут назад
Разин о нападении «Металлурга»: «Думаете, я бы отказался от Макдэвида и Драйзайтля? Тодда, Хмелевски, Барабанова, Сафонова с удовольствием взял бы. Они выбирают Казань»
50 минут назад
Кубок Стэнли. «Тампа» и «Монреаль» проведут 7-й матч в первом раунде, «Колорадо» и «Миннесота» начнут серию 2-го раунда
сегодня, 14:57
Разин после вылета из Кубка Гагарина: «Жизнь прекрасна. У «Металлурга» есть характер – делали «Ак Барсу» много подарков, но отыгрывались. Жалко заканчивать серию дома»
сегодня, 14:55
Гатиятулин о выходе «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина: «Металлург» – очень сильный соперник, напряженная серия. Мы играли терпеливо, работали и забили в овертайме»
сегодня, 14:42
«Ак Барс» в 6-й раз сыграет в финале Кубка Гагарина – повторение рекорда КХЛ. Казанцы впервые с 2023-го вышли в решающую серию
сегодня, 14:01
⚡️ «Ак Барс» выиграл серию с «Металлургом» (4-1) и вышел в финал Кубка Гагарина
сегодня, 13:51
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Эстония одолела Румынию и повысилась в классе, Южная Корея победила Нидерланды, Китай оказался сильнее Испании
сегодня, 13:46
Плющев о «Динамо» при Тамбиеве: «Перспектива не радует. Не думаю, что игроки в него верят – одно дело «Адмирал», другое – «Динамо»
сегодня, 13:45
Ко всем новостям
Последние новости
Потапов о вылете «Металлурга»: «Станет уроком для тренера. Будет давать более сдержанные комментарии, чтобы не отвлекать внимание от команды»
13 минут назад
Крикунов про «Ак Барс» в финале: «Металлург» был даже лучше по игре. Уверенно шли 1-ми весь сезон, думали, что и в плей-офф так пройдут, видимо»
38 минут назад
Валерий Каменский: «Ак Барс» был сильнее «Металлурга», казанцы по праву вышли в финал плей-офф»
сегодня, 15:22
Рыбин о «Локомотиве»: «Команда чуть разобщенно действует. «Авангард» в плане перебегать выглядит помощнее»
сегодня, 15:10
Гудбрэнсон и Брендан Смит покинут «Коламбус» летом. Решение по Замуле пока не принято (Daily Faceoff)
сегодня, 14:31
Щитов об 1/2 Кубка Гагарина: «Локомотив» еще может вернуться, их нельзя списывать со счетов. Отступать некуда»
сегодня, 14:13
Стэн Боумэн о том, что Макдэвид назвал «Эдмонтон» средней командой: «В предыдущих сезонах мы выигрывали по 8-10 матчей подряд. В этой регулярке нам не удалось набрать обороты»
сегодня, 13:35
Протас о невыходе «Вашингтона» в плей-офф: «Было много травм. Недосчитались Дюбуа – одного из лучших двусторонних центров в НХЛ. Свою игру оценю на 6-7 из 10»
сегодня, 13:12
Защитник «Металлурга» Яковлев о Билялетдинове: «Мэтр нашего хоккея. Отношусь с уважением и благодарностью – он и в «Ак Барс» меня брал, и в сборную»
сегодня, 12:45
Кросби о Малкине: «Между нами сложились доверие и связь. Он целеустремленный парень – любит хоккей и хочет побеждать»
сегодня, 12:14
Рекомендуем