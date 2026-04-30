Кофилд, Копитар и Сэндерсон – претенденты на «Леди Бинг Трофи». Приз вручается за джентльменское поведение в сочетании с высоким мастерством

Кофилд, Копитар и Сэндерсон – претенденты на «Леди Бинг Трофи».

Коул Кофилд, Анже Копитар и Джейк Сэндерсон – претенденты на «Леди Бинг Трофи».

Приз вручается игроку НХЛ , ставшему образцом честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

В голосовании представителей Ассоциации хоккейных журналистов больше всех голосов получили форварды Коул Кофилд («Монреаль »), Анже Копитар («Лос-Анджелес ») и защитник Джейк Сэндерсон («Оттава »). Победитель будет объявлен позже.

Кофилд в сезоне-2025/26 провел 81 матч и набрал 88 (51+37) очков при показателе полезности «плюс 29» и 14 минутах штрафа. Его среднее игровое время – 18:11.

Копитар ранее уже выигрывал награду (2015/16, 2022/23 и 2024/25). В минувшем регулярном чемпионате он набрал 38 (12+26) баллов в 67 играх при полезности «плюс 19», 10 штрафных минутах и среднем времени на льду 19:07. 38-летний словенец ранее объявил, что этот сезон станет для него последним в лиге.

Сэндерсон отметился 54 (14+40) очками в 67 матчах регулярки при полезности «плюс 16», 8 минутах штрафа и среднем игровом времени 24:50.