Кофилд, Копитар и Сэндерсон – претенденты на «Леди Бинг Трофи». Приз вручается за джентльменское поведение в сочетании с высоким мастерством

Коул Кофилд, Анже Копитар и Джейк Сэндерсон – претенденты на «Леди Бинг Трофи».

Приз вручается игроку НХЛ, ставшему образцом честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

В голосовании представителей Ассоциации хоккейных журналистов больше всех голосов получили форварды Коул КофилдМонреаль»), Анже Копитар («Лос-Анджелес») и защитник Джейк Сэндерсон («Оттава»). Победитель будет объявлен позже.

Кофилд в сезоне-2025/26 провел 81 матч и набрал 88 (51+37) очков при показателе полезности «плюс 29» и 14 минутах штрафа. Его среднее игровое время – 18:11.

Копитар ранее уже выигрывал награду (2015/16, 2022/23 и 2024/25). В минувшем регулярном чемпионате он набрал 38 (12+26) баллов в 67 играх при полезности «плюс 19», 10 штрафных минутах и среднем времени на льду 19:07. 38-летний словенец ранее объявил, что этот сезон станет для него последним в лиге.

Сэндерсон отметился 54 (14+40) очками в 67 матчах регулярки при полезности «плюс 16», 8 минутах штрафа и среднем игровом времени 24:50.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть НХЛ
Поздравляю Анже!
Копитару, очевидно. И по сути и делу, и по заслугам, в качестве выходного пособия.
Ответ mr-kav
Копитару, очевидно. И по сути и делу, и по заслугам, в качестве выходного пособия.
Почему? За пенсию? Джейк по матчам такое же количество, но времени больше, а минут штрафных меньше(хоть и на две), но он защитник(!)
Копи однозначно!
Анже, красиво проводить
Чего тут гадать.:)))
Копитару только как бонус отдадут
