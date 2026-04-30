  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ги Буше о 2:0 с «Локомотивом»: «Мы уверенно действовали в обороне, не заработали ни одного удаления. Понимаем, что самое сложное впереди. Наш девиз: «Становимся лучше каждый день»
Видео
8

Ги Буше о 2:0 с «Локомотивом»: «Мы уверенно действовали в обороне, не заработали ни одного удаления. Понимаем, что самое сложное впереди. Наш девиз: «Становимся лучше каждый день»

Буше высказался после матча «Авангарда» с «Локомотивом» в плей-офф.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался после матча с «Локомотивом» (2:0) в полуфинальной серии Кубка Гагарина (3-1).

– Нам не понравился наш прошлый матч. Конечно, сопернику не хотелось, чтобы счет в серии становился 3-0. Они хотели на нашем льду выжать максимум. В целом уровень борьбы в нашем исполнении был неплохим. Были ошибки определенного плана, в том числе психологические. Это привело к тому, что позавчера мы потерпели поражение. Оно было очень обидным, мы такое не любим.

Но «Авангард» – такой коллектив, который на протяжении всего сезона умел реабилитироваться за неудачу. Это мы и показали сегодня. Мы действовали очень строго и уверенно в обороне. Мы не заработали ни одного удаления. Хотя в первых трех встречах их было очень много. Причем это были те удаления, которые я назову ленивыми. Когда они идут от силовой борьбы, я к этому нормально отношусь. А когда это неграмотный контроль своей же клюшки, то я это никак не приветствую.

И вот сегодня у нас было ноль удалений. Мы действовали в своей манере, при этом не удалялись. Понимаем при этом, что играем против действующего чемпиона. Они там вместе не один год, это очень зрелый коллектив, который строился много сезонов. Там хватает сильных игроков, но мы знаем, куда движемся. И понимаем, что самое сложное впереди. Серия возвращается в Ярославль, и на их льду нам будет очень непросто.

– Нужно ли «Авангарду» в Ярославле еще прибавить?

– Прибавлять во всех вещах нужно всегда. Мы понимаем, против кого играем. И всегда нужно стараться свои действия улучшить. Мы отмечаем многие моменты, где мы могли бы действовать лучше. Мы в таком ключе привыкли работать.

И вам подтвердят игроки, что я никогда не довольствуюсь достигнутым. Мы можем порадоваться победе, но это бывает недолго. Когда ты останавливаешься, то твой рост и развитие прекращаются.

Мы играем против команды, которая также улучшает свои действия. Мы делаем то же самое, и весь фокус строится на нашей игре. Мы стараемся расти, улучшаться. И этот процесс не останавливается никогда.

Мне нравится, как ребята реагируют на мою философию. Каждый из них включен в прогресс. Наш девиз: «Становимся лучше каждый день». Если вдруг ты остановился хоть на минуту, сделав что‑то хорошее – обязательно найдется кто‑то, кто тебя захочет обогнать, – сказал Буше. 

«Оскара» ему, «Оскара»! Буше вскипел из-за грязной игры Паника

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?27377 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАвангард
logoЛокомотив
logoГи Буше
logoКХЛ
logoМатч ТВ
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Всех наших с добрым хоккейным, победным и прекрасным вечером🤗🤝Идем дальше к Кубку Гагарина 🤞
Все молодцы 👏 👍Так держать 💪
Через день завершаем и спокойно готовимся к финалу
Ответ Ник Ник
Через день завершаем и спокойно готовимся к финалу
Не кажи *гоп*, а что не удалились отдельный респект!
Странно, что он ничего не сказал о судействе.
Ответ Stounsss
Странно, что он ничего не сказал о судействе.
Он же не Разин
Ответ Ыжык
Он же не Разин
Почему, он сказал про Паника. Но тактично не упомянул судей, что бы 300 тыс не получить.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Хартли о действиях Паника: «Я не раздаю удаления, для этого есть специальные ребята. Рихард – настоящий воин, хочет побеждать в каждом моменте. Не вижу здесь ничего страшного»
30 апреля, 17:30Видео
Буше вспылил из-за неудаления Паника. Форвард «Локомотива» ударил коньком Якупова и задел Лажуа по голове
30 апреля, 17:18Видео
Радулов получил 20-минутный дисциплинарный штраф за споры с арбитром в конце матча плей-офф с «Авангардом»
30 апреля, 16:46
Рекомендуем
Главные новости
Андрей Разин: «Думаешь: лучше вести себя как Никитин, Козырев, великий Билялетдинов – молчи и молчи. Уважаю журналистов, но в вашей среде есть нормальные люди, а есть редиски»
44 минуты назад
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Украина обыграла Литву, Польша против Франции, Казахстан разгромил Японию
53 минуты назад
Бабаев о 0+2 у Ткачева в 5 матчах против «Ак Барса»: «Большего он сделать не мог. Кто нормально разбирает игру, видит его игровое время»
сегодня, 16:00
Разин о нападении «Металлурга»: «Думаете, я бы отказался от Макдэвида и Драйзайтля? Тодда, Хмелевски, Барабанова, Сафонова с удовольствием взял бы. Они выбирают Казань»
сегодня, 15:36
Кубок Стэнли. «Тампа» и «Монреаль» проведут 7-й матч в первом раунде, «Колорадо» и «Миннесота» начнут серию 2-го раунда
сегодня, 14:57
Разин после вылета из Кубка Гагарина: «Жизнь прекрасна. У «Металлурга» есть характер – делали «Ак Барсу» много подарков, но отыгрывались. Жалко заканчивать серию дома»
сегодня, 14:55
Гатиятулин о выходе «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина: «Металлург» – очень сильный соперник, напряженная серия. Мы играли терпеливо, работали и забили в овертайме»
сегодня, 14:42
«Ак Барс» в 6-й раз сыграет в финале Кубка Гагарина – повторение рекорда КХЛ. Казанцы впервые с 2023-го вышли в решающую серию
сегодня, 14:01
⚡️ «Ак Барс» выиграл серию с «Металлургом» (4-1) и вышел в финал Кубка Гагарина
сегодня, 13:51
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Эстония одолела Румынию и повысилась в классе, Южная Корея победила Нидерланды, Китай оказался сильнее Испании
сегодня, 13:46
Ко всем новостям
Последние новости
Щитов об «Ак Барсе» в финале: «В серии с «Металлургом» был фаворитом. Мощная команда, перекрыли лидеров соперника, показали бойцовский хоккей»
5 минут назад
Потапов о вылете «Металлурга»: «Станет уроком для тренера. Будет давать более сдержанные комментарии, чтобы не отвлекать внимание от команды»
сегодня, 16:13
Крикунов про «Ак Барс» в финале: «Металлург» был даже лучше по игре. Уверенно шли 1-ми весь сезон, думали, что и в плей-офф так пройдут, видимо»
сегодня, 15:48
Валерий Каменский: «Ак Барс» был сильнее «Металлурга», казанцы по праву вышли в финал плей-офф»
сегодня, 15:22
Рыбин о «Локомотиве»: «Команда чуть разобщенно действует. «Авангард» в плане перебегать выглядит помощнее»
сегодня, 15:10
Гудбрэнсон и Брендан Смит покинут «Коламбус» летом. Решение по Замуле пока не принято (Daily Faceoff)
сегодня, 14:31
Щитов об 1/2 Кубка Гагарина: «Локомотив» еще может вернуться, их нельзя списывать со счетов. Отступать некуда»
сегодня, 14:13
Стэн Боумэн о том, что Макдэвид назвал «Эдмонтон» средней командой: «В предыдущих сезонах мы выигрывали по 8-10 матчей подряд. В этой регулярке нам не удалось набрать обороты»
сегодня, 13:35
Протас о невыходе «Вашингтона» в плей-офф: «Было много травм. Недосчитались Дюбуа – одного из лучших двусторонних центров в НХЛ. Свою игру оценю на 6-7 из 10»
сегодня, 13:12
Защитник «Металлурга» Яковлев о Билялетдинове: «Мэтр нашего хоккея. Отношусь с уважением и благодарностью – он и в «Ак Барс» меня брал, и в сборную»
сегодня, 12:45
Рекомендуем