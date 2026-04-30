Ги Буше о 2:0 с «Локомотивом»: «Мы уверенно действовали в обороне, не заработали ни одного удаления. Понимаем, что самое сложное впереди. Наш девиз: «Становимся лучше каждый день»

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше высказался после матча с «Локомотивом » (2:0) в полуфинальной серии Кубка Гагарина (3-1).

– Нам не понравился наш прошлый матч. Конечно, сопернику не хотелось, чтобы счет в серии становился 3-0. Они хотели на нашем льду выжать максимум. В целом уровень борьбы в нашем исполнении был неплохим. Были ошибки определенного плана, в том числе психологические. Это привело к тому, что позавчера мы потерпели поражение. Оно было очень обидным, мы такое не любим.

Но «Авангард» – такой коллектив, который на протяжении всего сезона умел реабилитироваться за неудачу. Это мы и показали сегодня. Мы действовали очень строго и уверенно в обороне. Мы не заработали ни одного удаления. Хотя в первых трех встречах их было очень много. Причем это были те удаления, которые я назову ленивыми. Когда они идут от силовой борьбы, я к этому нормально отношусь. А когда это неграмотный контроль своей же клюшки, то я это никак не приветствую.

И вот сегодня у нас было ноль удалений. Мы действовали в своей манере, при этом не удалялись. Понимаем при этом, что играем против действующего чемпиона. Они там вместе не один год, это очень зрелый коллектив, который строился много сезонов. Там хватает сильных игроков, но мы знаем, куда движемся. И понимаем, что самое сложное впереди. Серия возвращается в Ярославль, и на их льду нам будет очень непросто.

– Нужно ли «Авангарду» в Ярославле еще прибавить?

– Прибавлять во всех вещах нужно всегда. Мы понимаем, против кого играем. И всегда нужно стараться свои действия улучшить. Мы отмечаем многие моменты, где мы могли бы действовать лучше. Мы в таком ключе привыкли работать.

И вам подтвердят игроки, что я никогда не довольствуюсь достигнутым. Мы можем порадоваться победе, но это бывает недолго. Когда ты останавливаешься, то твой рост и развитие прекращаются.

Мы играем против команды, которая также улучшает свои действия. Мы делаем то же самое, и весь фокус строится на нашей игре. Мы стараемся расти, улучшаться. И этот процесс не останавливается никогда.

Мне нравится, как ребята реагируют на мою философию. Каждый из них включен в прогресс. Наш девиз: «Становимся лучше каждый день». Если вдруг ты остановился хоть на минуту, сделав что‑то хорошее – обязательно найдется кто‑то, кто тебя захочет обогнать, – сказал Буше.

