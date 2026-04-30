  Хартли о действиях Паника: «Я не раздаю удаления, для этого есть специальные ребята. Рихард – настоящий воин, хочет побеждать в каждом моменте. Не вижу здесь ничего страшного»
Хартли о действиях Паника: «Я не раздаю удаления, для этого есть специальные ребята. Рихард – настоящий воин, хочет побеждать в каждом моменте. Не вижу здесь ничего страшного»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли отметил, что у него нет претензий к форварду Рихарду Панику за игру в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Авангарда» (0:2, 1-3).

– Паник в одном эпизоде ударил соперника по лицу, врезался во вратаря и чуть не порезал Наиля Якупова коньками. Не считаете, что его простили судьи в том эпизоде? И что Паник в этой серии больше вредит команде?

– Вопрос не по адресу. Я не раздаю удаления, для этого есть специальные ребята. Паник – настоящий воин. Он хочет побеждать в каждом моменте. Я не вижу здесь ничего страшного.

Александр Радулов и Егор Сурин в Ярославле могли выводить омичей из себя трэш-током. Можно ли сказать, что сейчас игроки «Авангарда» выключили эту опцию?

– Каждый матч – отдельный вызов, новое испытание. Единственное, что я видел в том матче, – это 11 игроков «Авангарда» на льду. В остальном не думаю, что что‑то изменилось, – сказал Хартли.

«Оскара» ему, «Оскара»! Буше вскипел из-за грязной игры Паника

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Ну вообще, он не ударял по лицу - просто хотел схватиться за что нибудь, чтобы не упасть. Коньками он тоже не бил - это коленный рефлекс сработал. Во вратаря он тоже не втыкался- это все проделки Серебрякова. Получается Паник абсолютно невиновен!!! Просто святой!!!
Какой рефлекс? Это акцентированный удар
Не забудьте- это Серебряков провоцировал Паника. Не перепутайте.
Если честно, то Паник сегодня должен был уехать на 5+20! Нам повезло. Боб, убери его нахрен! Вторая игра, ведем 1:0,этот индивидум нарушает правила в чужой зоне и имеем 1:2. В третьем матче второй гол после его тупейшего удаления. Сегодня чудом пронесло, хотя ему надо было втащить по полной.
Пока он только тянет на дно Локомотив. Вам даже выгодно будет если ему выпишут задним числом дисквалификацию на матч-другой.
Я очень хочу, чтоб его убрали нафиг.
Ну честно, Хартли тут можно понять. Ни один тренер не будет топить своего игрока даже если он полностью неправ, тем более в ПО.
Я думаю что Хартли после повторов сам понимает прекрасно и будь бы он на месте Буше, то взорвался бы точно также. Хартли не дурак, все-таки
Ну у меня у Хартли вообще ноль претензий. Кстати, я был бы не против, что бы он его и в следующем матче выпустил.
Выпустит наверняка. Хотя согласен с теми кто пишет что Паник действительно вредитель команды. От него нет толку особого. Питбуль хоть и питбуль, но очки зато набирает и всегда опасен, плюс настрой и лидер команды. А этот…
Судьи просто прощают Паника и его, в какой-то степени, можно понять. Именно почему он это делает. Раз уж прощают, то че бы дальше так не делать)))
Чистый дисквал и не на один матч, плюс денежный штраф. Уверен что лига закроет на это все глаза
Коньками бить в ноги! Ну да, ничего страшного. Боб, соберись (при всем уважении)
Боб.Пенсия.Шанхай.
Хартли знает зачем приходил. Деньги, правда, Локо?
Нет, почитайте его комментарии в начале сезона….
Им можно верить? А комментам Никитина нельзя?
Паник. Я не винАноват. Серебро сам маской клюшку притянул....Лажуа сам попросил снять макиноно молочко с губ ...а у Якупова просто чулки неподрезаны были)))
