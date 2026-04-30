Хартли о действиях Паника: «Я не раздаю удаления, для этого есть специальные ребята. Рихард – настоящий воин, хочет побеждать в каждом моменте. Не вижу здесь ничего страшного»

Боб Хартли: Паник – настоящий воин, он хочет побеждать в каждом моменте.

Главный тренер «Локомотива » Боб Хартли отметил, что у него нет претензий к форварду Рихарду Панику за игру в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Авангарда» (0:2, 1-3).

– Паник в одном эпизоде ударил соперника по лицу, врезался во вратаря и чуть не порезал Наиля Якупова коньками. Не считаете, что его простили судьи в том эпизоде? И что Паник в этой серии больше вредит команде?

– Вопрос не по адресу. Я не раздаю удаления, для этого есть специальные ребята. Паник – настоящий воин. Он хочет побеждать в каждом моменте. Я не вижу здесь ничего страшного.

– Александр Радулов и Егор Сурин в Ярославле могли выводить омичей из себя трэш-током. Можно ли сказать, что сейчас игроки «Авангарда» выключили эту опцию?

– Каждый матч – отдельный вызов, новое испытание. Единственное, что я видел в том матче, – это 11 игроков «Авангарда» на льду. В остальном не думаю, что что‑то изменилось, – сказал Хартли.

