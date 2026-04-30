Костин заработает 130 млн рублей за 3 года по новому контракту с ЦСКА («СЭ»)

Костин заработает 130 млн рублей по новому контракту с ЦСКА.

Зарплата нападающего ЦСКА Клима Костина составит 35 миллионов рублей в следующем сезоне.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в сезоне-2027/28 игрок заработает 45 миллионов рублей, в сезоне-2028/29 – 50 миллионов рублей.

Сегодня ЦСКА объявил о продлении контракта с 26-летним форвардом на 3 года.

Костин перешел в московский клуб из «Авангарда» в январе 2026 года.

Он набрал 3 (2+1) очка за 20 игр в составе ЦСКА с учетом плей-офф.