Радулов получил 20-минутный дисциплинарный штраф за споры с арбитром в конце матча плей-офф с «Авангардом»

Радулов получил 20-минутный дисциплинарный штраф в конце матча плей-офф.

Нападающий «Локомотива » Александр Радулов получил 20-минутный дисциплинарный штраф в конце матча плей-офф с «Авангардом».

На последних секундах 3-го периода форвард начал высказывать недовольство судьям, после чего получил удаление.

«Авангард » победил «Локомотив» (2:0) в четвертом матче и ведет 3-1 в серии 1/2 финала Кубка Гагарина.