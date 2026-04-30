  • Радулов получил 20-минутный дисциплинарный штраф за споры с арбитром в конце матча плей-офф с «Авангардом»
Нападающий «Локомотива» Александр Радулов получил 20-минутный дисциплинарный штраф в конце матча плей-офф с «Авангардом».

На последних секундах 3-го периода форвард начал высказывать недовольство судьям, после чего получил удаление.

«Авангард» победил «Локомотив» (2:0) в четвертом матче и ведет 3-1 в серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Проигрывать достойно не умеет
Ответ Roma
Зато как комментаторы его нахваливают, аж облизать готовы.
Ответ Roma
То есть Буше истерит на отсутствие удаления, это нормально, так надо. Радулов делает аналогично, "да как он смеет!!111"
Ну да. Когда матч закончен самое время поудалять игроков локо. А этого симулянта и провокатора радулова вообще закрыть на пару игр надо.

Как сторонний болельщик очень рад победе Омска. Думал такое судейство, как с этим мерзким паником уже давно ушло с началом 2000х, но нет. И сейчас, оказывается, случается. Надеюсь эти судьи в этом сезоне поедут в отпуск.
Игрок он нормальный, в его годы просто отлично, заряжен на игру, Но ведёт себя КАК ПЕС, НЕДОСТОЙНО. Погавкает ив сторону.
Ответ Юрий Тыртыш
Истеричка, хуже бабы.
паровозники все таки грязная команда и игрочишки там неадекватные,без судейства в их пользу выиграть не могут,все только с грязью.
Ответ Бродяга 102
Да ладно. Радулов есть Радулов. Ну, Сурин еще поговорить горазд. И Паник - та еще грязнуля. В остальном команда, как команда.
Ответ Бродяга 102
Комментарий скрыт
Да ладно что вы?! Просто д.Саша очень горячий и эмоциональный. Отстаньте от него!😀
Ответ Sergey55
действительно, уникум, всем бы так в 39 лет играть))
Ответ Yuriy Yaroslavl
По игре вопросов нет, мастер своего дела даже в 39. Но эти крики и слюни постоянно. Вас самих на напрягает это? Мне кажется он даже ездит и сам по себе что то орет и высказывает, без собеседника в общем.
Собака лает , караван идет.
На матч надо было дисквалифицировать
