Боб Хартли: «Исаев – профессионал. Где был бы «Локомотив» без него? У него сильный характер, в последние годы он всегда давал команде шансы на победу»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался после матча с «Авангардом » (0:2) в полуфинальной серии Кубка Гагарина (1-3).

– Неплохая игра. Ребята старались, хорошо бились и играли. Казалось, что идем по нарастающей, от периода к периоду. Но создали достаточно голевых моментов. Ключевой фактор в том, что не смогли забить.

– Что еще можно назвать причиной, помимо реализации? Устраивает ли структура игры команды?

– Мы провели умную игру на выезде. К ребятам никаких претензий по старанию. Игра получилась интенсивной. Не сказать, что силовая. Все нацелено на победу. Ребята играли хорошо, но забить не смогли.

– Вы не считаете, что гол Окулова выбил почву из‑под ног игроков «Локомотива»? Что происходит с вашим вратарем Даниилом Исаевым?

– Исаев – профессионал. Где был бы «Локомотив » без него? У него сильный характер. В последние годы Исаев всегда давал команде шансы на победу. Он провел отличный сезон.

Не знаю, что с ним случилось при голе Окулова. Потерял ли он шайбу из виду или еще что. Да, никогда не хочется пропускать такие голы. Особенно когда ты наседаешь на соперника, и есть голевые моменты. Но даже после этого ребята не остановились и продолжали биться, – сказал Хартли.