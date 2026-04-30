Боб Хартли: «Исаев – профессионал. Где был бы «Локомотив» без него? У него сильный характер, в последние годы он всегда давал команде шансы на победу»

Хартли высказался после матча «Локомотива» с «Авангардом» в плей-офф.

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался после матча с «Авангардом» (0:2) в полуфинальной серии Кубка Гагарина (1-3).

– Неплохая игра. Ребята старались, хорошо бились и играли. Казалось, что идем по нарастающей, от периода к периоду. Но создали достаточно голевых моментов. Ключевой фактор в том, что не смогли забить.

– Что еще можно назвать причиной, помимо реализации? Устраивает ли структура игры команды?

– Мы провели умную игру на выезде. К ребятам никаких претензий по старанию. Игра получилась интенсивной. Не сказать, что силовая. Все нацелено на победу. Ребята играли хорошо, но забить не смогли.

– Вы не считаете, что гол Окулова выбил почву из‑под ног игроков «Локомотива»? Что происходит с вашим вратарем Даниилом Исаевым?

– Исаев – профессионал. Где был бы «Локомотив» без него? У него сильный характер. В последние годы Исаев всегда давал команде шансы на победу. Он провел отличный сезон.

Не знаю, что с ним случилось при голе Окулова. Потерял ли он шайбу из виду или еще что. Да, никогда не хочется пропускать такие голы. Особенно когда ты наседаешь на соперника, и есть голевые моменты. Но даже после этого ребята не остановились и продолжали биться, – сказал Хартли.

Психологическая нагрузка на Иса большая , забейте 3-4 шайбы и тогда будет намного проще ему . А так даже одну родить не можете .. Вся надежда на вратаря и что как то заталкаете одну. Как по мне не хватает мастерства игроков в нападение , Радулов то играет то не пойми чем занимается , Сурин в плей-офф потерялся , 2-3 звено играют средне , у той же Авы интересней , а с Акбарсом даже сравнивать нельзя , там Яшкин играет в третьем который в Локо был бы в первом. Чемпионство взяли ) но против таких команд сложно , только травмы соперника помогли бы
Выше написано, 👆 вратарь 🥅 основной команды которая хочет кубок 🏆 не должен такое пропускать ☝️ сейчас у него зарплата на уровне топ вратаря.. Играет он как в 24 году, один в один. Сегодня два броска на уровне вратарей мхл и два гола, печаль😡
Сегодня атака на уровне дворовой команды, нет?
Локомотиву нужен сильный второй номер не уступающий Исаеву в классе. Испев хорош только при очень насыщенной обороне, как было при Никитине. В системе Хартли, когда нет такой плотности он очень средний уровень. Если не идёт игра, то его и заменить некем, Мельничук совсем не тянет. Ну и легионеров надо обновить и добавить. Гернат уже без мотивации, Фрэз старый, паник вообще недоразумение, до сих пор не понимаю зачем мы его взяли на второй сезон. Пятёрка хороших легов плюс второй сильный вратарь изменят команду в лучшую сторону.
Исаев уже три сезона играет практически без замен. Он устал и физически, и эмоционально. Это была мина замедленного действия. Ее авторы Никитин и Рашидов. Именно они упорно не хотели подписывать второго хорошего вратаря. Думали на одном Исаеве вылезти можно. Оказалось нельзя.
