Буше вспылил из-за неудаления Паника. Форвард «Локомотива» ударил коньком Якупова и задел Лажуа по голове

Ги Буше эмоционально отреагировал на действия форварда «Локомотива» Паника.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше эмоционально отреагировал на действия нападающего «Локомотива » Рихарда Паника .

Сегодня омский клуб дома победил «Локомотив» (2:0) в четвертом матче и ведет 3-1 в серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

Во втором периоде после атаки на ворота «Авангарда » Паник ударил рукой в голову защитнику омичей Максиму Лажуа.

После этого форвард «Авангарда» Наиль Якупов толкнул нападающего «Локомотива». Паник упал на лед и ударил Якупова коньком в ногу.

Судьи не наказали игрока «Локомотива» за его действия в этом эпизоде.

«Оскара» ему, «Оскара»! Буше вскипел из-за грязной игры Паника