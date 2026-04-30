  • Буше вспылил из-за неудаления Паника. Форвард «Локомотива» ударил коньком Якупова и задел Лажуа по голове
Ги Буше эмоционально отреагировал на действия форварда «Локомотива» Паника.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше эмоционально отреагировал на действия нападающего «Локомотива» Рихарда Паника

Сегодня омский клуб дома победил «Локомотив» (2:0) в четвертом матче и ведет 3-1 в серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

Во втором периоде после атаки на ворота «Авангарда» Паник ударил рукой в голову защитнику омичей Максиму Лажуа. 

После этого форвард «Авангарда» Наиль Якупов толкнул нападающего «Локомотива». Паник упал на лед и ударил Якупова коньком в ногу.

Судьи не наказали игрока «Локомотива» за его действия в этом эпизоде.

«Оскара» ему, «Оскара»! Буше вскипел из-за грязной игры Паника

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Задел по голове? Да он конкретно ударил. Плюс коньком ударил Якупова. Тут на железные 5 минут наиграл, но даже 2 минут не получил. Хорошо это на результат не повлияло, но вопросы к арбитраж есть.
Он еще и вратаря сначала толкнул. В общем ехал специально провоцировать. А Якупов его правильно толкнул, вступился за удар в лицо.
Арбитры бывают всякую мелочь просматривают, а тут конкретный удар коньком, это очевидные 5+20 плю доп дисква и ноль реакции.
Очень надеюсь, что в следующем матче Локомотив сыграет без Паники и вылетит из плей-офф
На самом деле нам он выгоден, только хуже Локомотиву делает.
Да пусть хоть с паникой вылетают
Если это не удаление, то я уже даже не знаю. Может в хоккее можно и удушающие сзади, засовывание клюшки в #### соперника и ещё что похлеще? Я не удивлюсь.
Если засовывание клюшки, воспринимается судьей, как игровая ситуация, то можно не удалять
Быть может, судьи пересмотрят свои взгляды, если в следующий раз их сделать "участниками" этих самых "игровых ситуаций"
пока не вижу болельщиков ярославской команды, которые обычно ругают за судейство
У судей просто штрафные минуты кончились. Все в позапрошлом матче выдали. А на Якупова в прошлом НЗ потратили. Всё, на апрель больше нет. Теперь только в мае.
Задел? Так вполне себе ударил в голову
И судья в метре ничего не увидел
Ужас, на арене все с ума сошли как так не удалили, позор
Судейство в КХЛ… Даже яндекс алиса наверное лучше бы матч отсудила чем эти «профи»
У Паника паника, простите его
