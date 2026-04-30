Серебряков сделал шатаут в матче плей-офф с «Локомотивом», отразив 28 бросков
Вратарь «Авангарда» Серебряков сделал шатаут в матче плей-офф.
Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков помог клубу обыграть «Локомотив» (2:0) в четвертом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.
Голкипер отразил все 28 бросков по своим воротам.
Счет в серии стал 3-1 в пользу клуба из Омска.
Следующая игра состоится 2 мая.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
а Йозе его слил в своё время. 146-е доказательство компетентности этого "тренера"
Серебро дороже золота.
Поздравляем. И он и в прошлом матче нереально тащил, но там подвели другие люди...
и в этом матче были "другие люди", слава Богу их было мало, но косячили также
Так держать!!!
Никита- мощь! Ценим-обожаем!
Он лютый! Снимаю шляпу)
Спасибо Никите - он внес весомый вклад в такую важную победу Авангарда. Красавчик, продолжай сушить сухарики.
Почему не написать сыграл на ноль или не пропустил ни одной шайбы, оставил ворота на замке. Нет, давай шатаут напишем, круто, прогрессивно
А Исаев - дырка!!!
Сухарь что ли?
