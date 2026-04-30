Серебряков сделал шатаут в матче плей-офф с «Локомотивом», отразив 28 бросков

Вратарь «Авангарда» Серебряков сделал шатаут в матче плей-офф.

Вратарь «Авангарда » Никита Серебряков помог клубу обыграть «Локомотив » (2:0) в четвертом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

Голкипер отразил все 28 бросков по своим воротам.

Счет в серии стал 3-1 в пользу клуба из Омска.

Следующая игра состоится 2 мая.