Ротенберг о «Везине»: «У Василевского и Сорокина фантастическая работоспособность. Их номинация заслужена, это великие голкиперы. Они помогут сборной России в будущем»

Ротенберг: у Василевского и Сорокина фантастическая работоспособность.

Первый вице-президент ФХР , главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о том, что два российских вратаря номинированы на «Везина Трофи».

Ранее стало известно, что Андрей Василевский («Тампа »), Илья Сорокин («Айлендерс») и Джереми Сваймен («Бостон ») номинированы на приз вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

– Два из трех вратарей, которых выдвинули на «Везина Трофи» – россияне. О чем это вам говорит?

– Во-первых, у наших ребят очень серьезный конкурент. Джереми Сваймен выступал за сборную США, стал недавно олимпийским чемпионом. И в составе «Бостона» был основным вратарем.

Ну, а с Василевским и Сорокиным мы долгое время работали. Все знают, как они ежедневно трудятся. У них фантастическая работоспособность. Так что их номинация вполне заслужена. Это великие голкиперы. И они точно помогут сборной России в будущем на международных турнирах.

– Вы с ними на связи?

– Василевский приезжал к нам в хоккейную академию на мероприятие, общался с детьми. Мы за это очень благодарим Андрея. Сорокин – мы с ним тоже видимся, общаемся. Очень хороший вратарь и человек. желаю нашим ребятам только удачи, – сказал Ротенберг.

