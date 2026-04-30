  • Ротенберг о «Везине»: «У Василевского и Сорокина фантастическая работоспособность. Их номинация заслужена, это великие голкиперы. Они помогут сборной России в будущем»
Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о том, что два российских вратаря номинированы на «Везина Трофи».

Ранее стало известно, что Андрей ВасилевскийТампа»), Илья Сорокин («Айлендерс») и Джереми Сваймен («Бостон») номинированы на приз вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

– Два из трех вратарей, которых выдвинули на «Везина Трофи» – россияне. О чем это вам говорит?

– Во-первых, у наших ребят очень серьезный конкурент. Джереми Сваймен выступал за сборную США, стал недавно олимпийским чемпионом. И в составе «Бостона» был основным вратарем.

Ну, а с Василевским и Сорокиным мы долгое время работали. Все знают, как они ежедневно трудятся. У них фантастическая работоспособность. Так что их номинация вполне заслужена. Это великие голкиперы. И они точно помогут сборной России в будущем на международных турнирах.

– Вы с ними на связи?

– Василевский приезжал к нам в хоккейную академию на мероприятие, общался с детьми. Мы за это очень благодарим Андрея. Сорокин – мы с ним тоже видимся, общаемся. Очень хороший вратарь и человек. желаю нашим ребятам только удачи, – сказал Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
К тому времени, когда нас допустят, они максимум тренерами вратарей будут, чтобы помочь сборной
Помогут в выставочных летних матчах «команда Овечкина» против «команды Малкина»?
Ответ Simply Yakubu
Помогут в выставочных летних матчах «команда Овечкина» против «команды Малкина»?
Ещё помогут в великой суперсерии Россия- Беларусь, Россия-Казахстан, когда доигрывать приедут в КХЛ.
Ответ Simply Yakubu
Помогут в выставочных летних матчах «команда Овечкина» против «команды Малкина»?
Угу..в матче года помогут летом, автографы раздадут
И в конце такой с улыбкой: «Мои воспитанники. Личные»
Воспитанники Йозе между прочем!
Ответ newyork13
Воспитанники Йозе между прочем!
Ну, не скажите, если Сорокин чисто ЦСКА, а наш Рома это СКА , то Василевский - это ЧМ 2016, который проходил в СПб и плюс сборная России три раза, если не ошибаюсь)
Просто великий🤡 даже вратарей долгое время тренировать успел.
Ответ Самолётные ноги Йозе Марины
Просто великий🤡 даже вратарей долгое время тренировать успел.
Он просто оценивает с позиции главного тренера сборной России 25 этих вратарей)
Этой весной будет супер серия с беларусами? Сможем лицезреть во всей красе гения на скамейке во время матчей? Иди, даже, беларусы послали куда подальше участие в активити для взрослого дитяти).
в каких международных? до 30го вряд ли
В будущем это когда?
На второй вопрос он ответил примерно так - в Вологде дожди, а в МТСе - скидки.
