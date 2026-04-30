Рыбин о Разине: «Не пресс-конференция, а какое-то шоу. Слышать, кто с кем пререкается – детский сад. Не стал ее до конца досматривать»

Тренер по развитию «Сочи» Максим Рыбин высказался о пресс-конференции главного тренера «Металлурга» Андрея Разина.

В понедельник «Металлург» победил дома «Ак Барс» со счетом 4:2. После игры Разин во время пресс-конференции пригласил за стол корреспондента со словами: «Можно смурфика из Казани сюда посадить?»

Тренер выразил недовольство названием статьи журналиста «Чемпионата» Рустама Имамова по итогам прошлого матча команд «Дайте ему по башке. Разина бесит видеотренер «Ак Барса» и попросил его писать «честные вещи»: «Давай я предположу, что ты педофил. Ты похож. Представляешь, какое будет клеймо? Всю жизнь борюсь с такими, как ты. Пишите честные вещи!»

«Непонятная ситуация, я не стал ее до конца досматривать. Потому что это уже не пресс-конференция, а какое-то шоу. А если, допустим, я как болельщик, зритель, хочу видеть ту информацию, которая действительно будет по игре, какой-то отчет по матчу услышать. А слышать, кто с кем пререкается – это уже детский сад, честно говоря.

Ожидания от Разина? Он подписал мощный контракт на два года и на хорошую сумму, уже как топовый специалист. Поэтому «Магнитка» на него рассчитывает, конечно, он и умеет, и может командой управлять. Но давайте посмотрим, пока что будет в этой серии, не будем далеко заглядывать», – сказал Рыбин.

Рыба, смелости не хватило сказать, что прессухи твоего папика Романа тоже были шоу )?
Что-то не помню, чтобы он подобное про Будильник говорил
«Ни рыбы ни мяса»- мнение выскочки рыбина
