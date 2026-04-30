ЦСКА продлил контракт с Костиным на 3 года

Нападающий Клим Костин продлил контракт с ЦСКА.

Срок нового соглашения рассчитан на три года – до конца сезона-2028/29.

26-летний форвард перешел в московский клуб из «Авангарда» в январе 2026 года.

Он набрал 3 (2+1) очка за 20 игр в составе ЦСКА с учетом плей-офф.