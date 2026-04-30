Директор ЦСКА об изменении регламента КХЛ: «Большие дяди развивают лигу. Но в моем понимании это мешает работе спортивных менеджеров»

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов высказался об изменениях в регламенте Фонбет Чемпионата КХЛ.

Совет директоров лиги ранее принял изменения в регламент. С сезона-2026/27 в составе потолка зарплат будут учитываться условия старого контракта хоккеиста, если он был переподписан с понижением зарплаты или бонусов.

В случае расторжения длительных контрактов 20% от суммы будущих сезонов контракта включаются в состав потолка на каждый сезон расторгнутого контракта клуба.

– Насколько повлияет на работу ЦСКА утвержденное советом директоров КХЛ нововведение, согласно которому при подписании контрактов первоначальная зарплата игрока, независимо от условий при переподписании контракта, будет учитываться в потолке зарплат клуба?

– Было голосование по этому регламенту, со стороны ЦСКА мы высказали определенные возражения по этому вопросу. Потому что любой игрок, который переходит из клуба в клуб и впоследствии получает зарплату из двух клубов, – это немножко неправильно.

Те нормы, которые до этого были введены, когда при трудоустройстве игрока в новый клуб с предыдущего снимаются все обязательства, мне кажется, были правильными. Но не мне судить.

Есть совет директоров, большие дяди, которые развивают лигу. Но в моем понимании это мешает работе спортивных менеджеров, – сказал Денисов.

Совет директоров КХЛ отмененил «правило трех переходов», при переподписании контрактов на понижение в потолке зарплат будет учитываться сумма старого договора

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Скорее, усложняет жизнь совершенно некомпетентным людям, которые называют себя менеджерами. Увеличивается вероятность, что в условиях более живой конкуренции, пойдете обратно на улицу голубей гонять
В точку!!
Наоборот показывает кто из менеджеров хорошо работает
Ого, становится нельзя завалить всех деньгами! Как же теперь работать….
Сам-то понял что сказал и на какой вопрос ответил?
При чем тут "получает зп от двух клубов" и "будет учитываться в потолках зарплат для обоих клубов"?
Это ж разные сущности.
Денису Денисову уже памятник установлен в Москве, так что может говорить что хочет)
Не уверен, что в Уставе Лиги есть пункт о приоритете удобства «спортивных менеджеров». Надеюсь, что такого пункта нет.
Поприжали хитрожопых менеджеров. Теперь нельзя засыпать игрока деньгами, а потом переписать контракт ( вернее можно, но на снижение суммы под потолком это не повлияет) . Да и длинну контракта теперь надо тщательно продумывать. При таких условиях правило трёх переходов стало неактуально и его отменили. Медленно но уверенно КХЛ загоняет клубы в правильное русло. Теперь менеджерам придётся более вдумчиво работать. Засыпать игроков деньгами, а потом вышвырнуть из команды становится накладным. В такой ситуации Роттенбергу не светит не только пост тренера, но и должность ГМ. Он ведь ничего кроме выписывания диких контрактов и ЗП в конвертах делать не умеет.
Опять Беспонтовича на кукан натянули
