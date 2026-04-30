Директор ЦСКА об изменении регламента КХЛ: «Большие дяди развивают лигу. Но в моем понимании это мешает работе спортивных менеджеров»

Директор ЦСКА Денисов высказался об изменениях в регламенте КХЛ.

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов высказался об изменениях в регламенте Фонбет Чемпионата КХЛ.

Совет директоров лиги ранее принял изменения в регламент. С сезона-2026/27 в составе потолка зарплат будут учитываться условия старого контракта хоккеиста, если он был переподписан с понижением зарплаты или бонусов.

В случае расторжения длительных контрактов 20% от суммы будущих сезонов контракта включаются в состав потолка на каждый сезон расторгнутого контракта клуба.

– Насколько повлияет на работу ЦСКА утвержденное советом директоров КХЛ нововведение, согласно которому при подписании контрактов первоначальная зарплата игрока, независимо от условий при переподписании контракта, будет учитываться в потолке зарплат клуба?

– Было голосование по этому регламенту, со стороны ЦСКА мы высказали определенные возражения по этому вопросу. Потому что любой игрок, который переходит из клуба в клуб и впоследствии получает зарплату из двух клубов, – это немножко неправильно.

Те нормы, которые до этого были введены, когда при трудоустройстве игрока в новый клуб с предыдущего снимаются все обязательства, мне кажется, были правильными. Но не мне судить.

Есть совет директоров, большие дяди, которые развивают лигу. Но в моем понимании это мешает работе спортивных менеджеров, – сказал Денисов.

