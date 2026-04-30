Зарплата Корбита по новому контракту с «Салаватом» – 5 млн рублей за сезон («СЭ»)

Зарплата Корбита по новому контракту с «Салаватом» составит 5 млн рублей.

Зарплата нападающего Прохора Корбита по новому контракту с «Салаватом Юлаевым» составит 5 миллионов рублей.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее «Салават» объявил о продлении контракта с Корбитом. Двустороннее соглашение рассчитано на год.

23-летний форвард перешел из «Спартака» прошлым летом. Он провел 17 матчей в минувшей регулярке FONBET КХЛ и набрал 4 (1+3) очка, ни разу не сыграв в Кубке Гагарина.

В Olimpbet ВХЛ на счету Корбита 6 (2+4) результативных действий в 14 матчах за «Торос».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
а нафига он Салавату?
Ответ Савченко Андрей
За такую сумму просто в кладовке полежит. Вдруг пригодится когда нибудь. Дешевле гнилого китайского авто).
Ответ agentkuper
лучше Хохлачева попытались оставить, я почему то верю, что он ещё последнего слова не сказал и та результативность зимой осень была не случайной
годовая зарплата сварщика.
Ответ artist777
ну может он и сварщик, кто ж его знает
Ответ artist777
😂😂😂
это так называемое освоение денег идёт что ли нет новых имён
А как же где же Ремпал эээ алее?
Если Прохор не будет лениться, то у него всё получится....
