  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Никитин об Абрамове: «Если бы «Салават» не отказался, обмен уже случился бы. Виталий провел не лучший сезон. Вижу, что свой потенциал в ЦСКА раскрыть он не может»
35

Никитин об Абрамове: «Если бы «Салават» не отказался, обмен уже случился бы. Виталий провел не лучший сезон. Вижу, что свой потенциал в ЦСКА раскрыть он не может»

Никитин высказался о сорвавшемся обмене Абрамова на Цулыгина.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о возможном обмене нападающего Виталия Абрамова.

Никитин ответил на вопрос о сорвавшемся обмене Абрамова на Ярослава Цулыгина.

«Если бы «Салават» не отказался, обмен Абрамова уже случился бы. Мы ищем игрока, который сможет отвечать нашим требованиям.

Виталий не лучший сезон провел. Честно говоря, я не так хорошо его знаю, не работал с ним в предыдущие годы. Я вижу, что свой потенциал в ЦСКА раскрыть он не может», – сказал Никитин.

В этом сезоне 27-летний Абрамов провел 72 матча с учетом плей-офф и набрал 29 (12+17) очков при полезности «плюс 6».

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?27374 голоса
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ЦСКА
logoЦСКА
logoИгорь Никитин
logoВиталий Абрамов
logoКХЛ
logoЯрослав Цулыгин
logoвозможные переходы
logoСалават Юлаев
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Никитин - истребитель игровиков.
Ответ Операция Ы
Никитин - истребитель игровиков.
Сибиряк. Чем суровей игроки, тем шире улыбка. Бггг. Даже не смешно. )))
Давайте ещё и Абрамова выгоним! Правильно, чё мелочиться? Нам калинины нужны, костины, гарднеры. Да чё там, давай уж и Полтапова с Соркиным отдадим.
Ответ Иван Петров
Давайте ещё и Абрамова выгоним! Правильно, чё мелочиться? Нам калинины нужны, костины, гарднеры. Да чё там, давай уж и Полтапова с Соркиным отдадим.
Абрамов если честно плохо провёл сезон нужно вернуть Григоренко из трактора
Ответ Лариса Филиппенко_1116725331
Абрамов если честно плохо провёл сезон нужно вернуть Григоренко из трактора
Давайте пойдём ещё дальше! Выгонять за каждую плохую игру! Нет, каждый плохой период!!!)))
Не в ЦСКА ,а у Никитина
Может не так много набрал очков, но по игровым качествам игрок отличный. Просто в схемы и тактику Никитина он не совсем вписался. Жаль, мне нравился.
Очумел от бабла Никитин. Всё продал и удачу и ум и работу. Думаю и душу свою. Абрамов-умнейший игрок в ЦСКА. Очень-очень полезен. К нему в пару нужны другие исполнители. Глупый но богатый Никитин.
Ответ Viktor P._1116609285
Очумел от бабла Никитин. Всё продал и удачу и ум и работу. Думаю и душу свою. Абрамов-умнейший игрок в ЦСКА. Очень-очень полезен. К нему в пару нужны другие исполнители. Глупый но богатый Никитин.
В нынешнем ЦСКА процентов 60-70 не никитинские игроки. В эти 60-70% почти наверняка попадут Бучельников, Коваленко и Гурьянов.
Ответ Viktor P._1116609285
Очумел от бабла Никитин. Всё продал и удачу и ум и работу. Думаю и душу свою. Абрамов-умнейший игрок в ЦСКА. Очень-очень полезен. К нему в пару нужны другие исполнители. Глупый но богатый Никитин.
Бред. Никитина явно не устраивает что у него ездит дорогой лилипут, которого любой ребёнок выкинет с пятака
Странно, вся лига хорошо знает Абрамова, а Никитин год его тренировал, но так и не узнал.
Вот Костин с тремя очками в самый раз 🤣
Брависсимо! Игорёк изнутри разваливает ненавистную ему конюшню за 160 лямчиков. Рихард Зорге обзавидовался бы этому засланцу
Как обмен мог случиться, если они разрешены только с 1 июня?
Ответ Shaiba Bash
Как обмен мог случиться, если они разрешены только с 1 июня?
До нового года ещё, видимо.
Ответ Shaiba Bash
Как обмен мог случиться, если они разрешены только с 1 июня?
нет ты неправ обмен разрешён это свободных игроков подписывать только с 1 июня у которых закончились контракты и он не хочет оставаться в этом клубе и не хочет продлять контракт
Помоему у Никитина немного бачок подсвистывать начал. Древесину всякую продлевает задорого, нормальных игроков сплавляет. Или еще вариант, он просто мстит ЦСКА, за то, что его в свое время на мороз погнали😁
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Директор ЦСКА о Костине: «Мы на финальной стадии продления контракта. Он профессионал – нам нужен габаритный, неуступчивый и напористый игрок»
30 апреля, 12:13
Директор ЦСКА об обмене Окулова в «Авангард» на Кэсселса: «Не жалеем. Константин не показывал игру, которую показывает сейчас. Делаем все во благо клуба»
30 апреля, 10:42
Рекомендуем
Главные новости
Андрей Разин: «Думаешь: лучше вести себя как Никитин, Козырев, великий Билялетдинов – молчи и молчи. Уважаю журналистов, но в вашей среде есть нормальные люди, а есть редиски»
42 минуты назад
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Украина обыграла Литву, Польша против Франции, Казахстан разгромил Японию
51 минуту назад
Бабаев о 0+2 у Ткачева в 5 матчах против «Ак Барса»: «Большего он сделать не мог. Кто нормально разбирает игру, видит его игровое время»
сегодня, 16:00
Разин о нападении «Металлурга»: «Думаете, я бы отказался от Макдэвида и Драйзайтля? Тодда, Хмелевски, Барабанова, Сафонова с удовольствием взял бы. Они выбирают Казань»
сегодня, 15:36
Кубок Стэнли. «Тампа» и «Монреаль» проведут 7-й матч в первом раунде, «Колорадо» и «Миннесота» начнут серию 2-го раунда
сегодня, 14:57
Разин после вылета из Кубка Гагарина: «Жизнь прекрасна. У «Металлурга» есть характер – делали «Ак Барсу» много подарков, но отыгрывались. Жалко заканчивать серию дома»
сегодня, 14:55
Гатиятулин о выходе «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина: «Металлург» – очень сильный соперник, напряженная серия. Мы играли терпеливо, работали и забили в овертайме»
сегодня, 14:42
«Ак Барс» в 6-й раз сыграет в финале Кубка Гагарина – повторение рекорда КХЛ. Казанцы впервые с 2023-го вышли в решающую серию
сегодня, 14:01
⚡️ «Ак Барс» выиграл серию с «Металлургом» (4-1) и вышел в финал Кубка Гагарина
сегодня, 13:51
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Эстония одолела Румынию и повысилась в классе, Южная Корея победила Нидерланды, Китай оказался сильнее Испании
сегодня, 13:46
Ко всем новостям
Последние новости
Щитов об «Ак Барсе» в финале: «В серии с «Металлургом» был фаворитом. Мощная команда, перекрыли лидеров соперника, показали бойцовский хоккей»
3 минуты назад
Потапов о вылете «Металлурга»: «Станет уроком для тренера. Будет давать более сдержанные комментарии, чтобы не отвлекать внимание от команды»
сегодня, 16:13
Крикунов про «Ак Барс» в финале: «Металлург» был даже лучше по игре. Уверенно шли 1-ми весь сезон, думали, что и в плей-офф так пройдут, видимо»
сегодня, 15:48
Валерий Каменский: «Ак Барс» был сильнее «Металлурга», казанцы по праву вышли в финал плей-офф»
сегодня, 15:22
Рыбин о «Локомотиве»: «Команда чуть разобщенно действует. «Авангард» в плане перебегать выглядит помощнее»
сегодня, 15:10
Гудбрэнсон и Брендан Смит покинут «Коламбус» летом. Решение по Замуле пока не принято (Daily Faceoff)
сегодня, 14:31
Щитов об 1/2 Кубка Гагарина: «Локомотив» еще может вернуться, их нельзя списывать со счетов. Отступать некуда»
сегодня, 14:13
Стэн Боумэн о том, что Макдэвид назвал «Эдмонтон» средней командой: «В предыдущих сезонах мы выигрывали по 8-10 матчей подряд. В этой регулярке нам не удалось набрать обороты»
сегодня, 13:35
Протас о невыходе «Вашингтона» в плей-офф: «Было много травм. Недосчитались Дюбуа – одного из лучших двусторонних центров в НХЛ. Свою игру оценю на 6-7 из 10»
сегодня, 13:12
Защитник «Металлурга» Яковлев о Билялетдинове: «Мэтр нашего хоккея. Отношусь с уважением и благодарностью – он и в «Ак Барс» меня брал, и в сборную»
сегодня, 12:45
Рекомендуем