Никитин об Абрамове: «Если бы «Салават» не отказался, обмен уже случился бы. Виталий провел не лучший сезон. Вижу, что свой потенциал в ЦСКА раскрыть он не может»

Никитин высказался о сорвавшемся обмене Абрамова на Цулыгина.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о возможном обмене нападающего Виталия Абрамова .

«Если бы «Салават » не отказался, обмен Абрамова уже случился бы. Мы ищем игрока, который сможет отвечать нашим требованиям.

Виталий не лучший сезон провел. Честно говоря, я не так хорошо его знаю, не работал с ним в предыдущие годы. Я вижу, что свой потенциал в ЦСКА раскрыть он не может», – сказал Никитин.

В этом сезоне 27-летний Абрамов провел 72 матча с учетом плей-офф и набрал 29 (12+17) очков при полезности «плюс 6».