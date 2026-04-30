Никитин об Абрамове: «Если бы «Салават» не отказался, обмен уже случился бы. Виталий провел не лучший сезон. Вижу, что свой потенциал в ЦСКА раскрыть он не может»
Никитин высказался о сорвавшемся обмене Абрамова на Цулыгина.
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о возможном обмене нападающего Виталия Абрамова.
Никитин ответил на вопрос о сорвавшемся обмене Абрамова на Ярослава Цулыгина.
«Если бы «Салават» не отказался, обмен Абрамова уже случился бы. Мы ищем игрока, который сможет отвечать нашим требованиям.
Виталий не лучший сезон провел. Честно говоря, я не так хорошо его знаю, не работал с ним в предыдущие годы. Я вижу, что свой потенциал в ЦСКА раскрыть он не может», – сказал Никитин.
В этом сезоне 27-летний Абрамов провел 72 матча с учетом плей-офф и набрал 29 (12+17) очков при полезности «плюс 6».
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?27374 голоса
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ЦСКА
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Никитин - истребитель игровиков.
Никитин - истребитель игровиков.
Сибиряк. Чем суровей игроки, тем шире улыбка. Бггг. Даже не смешно. )))
Давайте ещё и Абрамова выгоним! Правильно, чё мелочиться? Нам калинины нужны, костины, гарднеры. Да чё там, давай уж и Полтапова с Соркиным отдадим.
Давайте ещё и Абрамова выгоним! Правильно, чё мелочиться? Нам калинины нужны, костины, гарднеры. Да чё там, давай уж и Полтапова с Соркиным отдадим.
Абрамов если честно плохо провёл сезон нужно вернуть Григоренко из трактора
Абрамов если честно плохо провёл сезон нужно вернуть Григоренко из трактора
Давайте пойдём ещё дальше! Выгонять за каждую плохую игру! Нет, каждый плохой период!!!)))
Не в ЦСКА ,а у Никитина
Может не так много набрал очков, но по игровым качествам игрок отличный. Просто в схемы и тактику Никитина он не совсем вписался. Жаль, мне нравился.
Очумел от бабла Никитин. Всё продал и удачу и ум и работу. Думаю и душу свою. Абрамов-умнейший игрок в ЦСКА. Очень-очень полезен. К нему в пару нужны другие исполнители. Глупый но богатый Никитин.
Очумел от бабла Никитин. Всё продал и удачу и ум и работу. Думаю и душу свою. Абрамов-умнейший игрок в ЦСКА. Очень-очень полезен. К нему в пару нужны другие исполнители. Глупый но богатый Никитин.
В нынешнем ЦСКА процентов 60-70 не никитинские игроки. В эти 60-70% почти наверняка попадут Бучельников, Коваленко и Гурьянов.
Очумел от бабла Никитин. Всё продал и удачу и ум и работу. Думаю и душу свою. Абрамов-умнейший игрок в ЦСКА. Очень-очень полезен. К нему в пару нужны другие исполнители. Глупый но богатый Никитин.
Бред. Никитина явно не устраивает что у него ездит дорогой лилипут, которого любой ребёнок выкинет с пятака
Странно, вся лига хорошо знает Абрамова, а Никитин год его тренировал, но так и не узнал.
Вот Костин с тремя очками в самый раз 🤣
Брависсимо! Игорёк изнутри разваливает ненавистную ему конюшню за 160 лямчиков. Рихард Зорге обзавидовался бы этому засланцу
Как обмен мог случиться, если они разрешены только с 1 июня?
Как обмен мог случиться, если они разрешены только с 1 июня?
До нового года ещё, видимо.
Как обмен мог случиться, если они разрешены только с 1 июня?
нет ты неправ обмен разрешён это свободных игроков подписывать только с 1 июня у которых закончились контракты и он не хочет оставаться в этом клубе и не хочет продлять контракт
Помоему у Никитина немного бачок подсвистывать начал. Древесину всякую продлевает задорого, нормальных игроков сплавляет. Или еще вариант, он просто мстит ЦСКА, за то, что его в свое время на мороз погнали😁
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем