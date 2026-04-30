Депутат Журова о включении Тардифа в Зал славы ИИХФ: «Видимо, его награждают за то, что при нем Россию обижали. Что это за человек такой, который к разным сборным относится по-разному?»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о введении главы ИИХФ Люка Тардифа в Зал славы организации.

Торжественная церемония состоится в мае. Функционера избрали президентом ИИХФ в сентябре 2021 года, в октябре 2026-го 73-летний Тардиф покинет пост.

Напомним, сборная России отстранена от турниров под эгидой ИИХФ с 2022 года.

«Это их решение, но сложно сказать, за какие заслуги Тардифа введут в Зал славы. Что это за человек такой, который к разным сборным относится по-разному?

Видимо, его награждают за то, что при нем нас обижали. Это дело ИИХФ, но у нас к таким почестям очень серьезное отношение, а у них, видимо, другое», – заявила Журова.