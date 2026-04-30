  Третьяк о пресс-конференции Разина: «Ему нравится с журналистами разговаривать. Не боится, вступает с ними в полемику, сажая к себе за стол. Это его право, я осуждать не буду»
Третьяк о пресс-конференции Разина: «Ему нравится с журналистами разговаривать. Не боится, вступает с ними в полемику, сажая к себе за стол. Это его право, я осуждать не буду»

Третьяк высказался о поведении тренера «Металлурга» Разина на пресс-конференции.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о поведении главного тренера «Металлурга» Андрея Разина на пресс-конференции после матча.

В понедельник «Металлург» победил дома «Ак Барс» со счетом 4:2. После игры Разин во время пресс-конференции пригласил за стол корреспондента со словами: «Можно смурфика из Казани сюда посадить?»

Тренер выразил недовольство названием статьи журналиста «Чемпионата» Рустама Имамова по итогам прошлого матча команд «Дайте ему по башке. Разина бесит видеотренер «Ак Барса» и попросил его писать «честные вещи»: «Давай я предположу, что ты педофил. Ты похож. Представляешь, какое будет клеймо? Всю жизнь борюсь с такими, как ты. Пишите честные вещи!»

– Вам понравилась знаменитая пресс-конференция Андрея Разина, на которой он назвал «смурфиком» корреспондента из Казани?

– Ему нравится с журналистами разговаривать. Не боится, вступает с ними в полемику даже на пресс-конференции, сажая к себе за стол.

Это его право. Я осуждать не буду, – сказал Третьяк.

«Рустам, давай я предположу, что ты педофил». Самый неловкий разговор Разина и журналиста после матча

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Если бы разин пустил журналюг в игнор, они бы быстро потеряли интерес к нему
Убогий журналист - даже "Смурфик" для него чересчур комлиментарное прозвище. Такие люди дискредитируют и свою профессию в целом, и хоккей в частности.
