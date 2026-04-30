Андронов будет тренером по развитию вертикали ЦСКА с сезона-2026/27

Сергей Андронов станет тренером по развитию вертикали ЦСКА.

Экс-капитан ЦСКА, двукратный обладатель Кубка Гагарина, олимпийский чемпион Сергей Андронов станет тренером по развитию вертикали армейского клуба.

Об этом сообщил спортивный директор ЦСКА Денис Денисов на пресс-конференции по итогам сезона «Красной Армии».

«Есть тренеры, которые останутся, но также будут и новые члены тренерского штаба. Кандидатуры обсуждаются, подбираются. Все-таки команда будет молодая, поскольку, как мы уже сказали, многие ребята из 2009 года подписали контракты.

Могу лишь анонсировать, что олимпийский чемпион Сергей Андронов со следующего сезона станет тренером по развитию вертикали ЦСКА. Он принял это предложение.

Так что это еще одна из кандидатур, которая поможет в становлении и развитии наших молодых талантов», – сказал Денисов.

Напомним, Андронов объявил о завершении игровой карьеры в январе.

Успехов на новом поприще, Сергей
Готов помочь с горизонталью
Ответ Михаил Опякин_1116779492
Готов помочь с горизонталью
В атаке пошире, в защите поуже. ))
Ответ Иван Петров
В атаке пошире, в защите поуже. ))
В принципе это все, чем я могу помочь ЦСКА
Должности подснежников никогда не закончатся
А кто будет тренером по горизонтали в ЦСКА?
Ответ vc2g2snnkn
А кто будет тренером по горизонтали в ЦСКА?
Минуточку! А кто за диагональ ответит? ... Про биссектрису и медиану даже язык не поворачивается спросить!
Это лучше чем штаны просиживать в думе
Супер. Так, а что с Каменевым?)))
