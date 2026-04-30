  • Ротенберг о пресс-конференциях: «Бывают моменты, когда вопрос задают без уважения. Понимаешь, что вся страна смотрит, дети. Такое надо переводить в шутку. О хоккее спрашивают все реже»
Член совета директоров «Динамо», экс-тренер СКА Роман Ротенберг высказался о важности пресс-конференций.

Если вы вспомните, Олег Валерьевич Знарок просил его вести на пресс-конференцию только через полчаса после окончания матча. Он должен был остыть.

– Вы тоже полчаса отходили от матчей?

– Я всегда соблюдал регламент. Мне не давали в раздевалке засиживаться. Видимо, у Олега Валерьевича Знарка был особый подход. Он мог полчаса подождать. А мне не давали остыть. И я шел общаться с журналистами.

Бывают явные моменты, когда тебе задают вопрос без уважения. И ты понимаешь, что вся страна смотрит. Дети на тебя смотрят. И это непростой момент. Ты сильно переживаешь после матчей. У ребят бывают травмы. Бывают нюансы, о которых ты не можешь говорить открыто. Ты переживаешь это внутри. А против тебя начинается явная провокация, когда люди берут микрофон и хотят привлечь к себе внимание.

Да, если вопрос не по игре, а с поддевкой, то надо такое переводить в шутку, что мы и делаем. К сожалению, вопросы о самом хоккее задают все реже. А ведь правильно говорить о самой игре. Это больше бы развивало наш вид спорта.

Понятно, что народ требует зрелища. И нельзя отменять такие вещи как рейтинг медиа. Это привлекает спонсоров, что ведет к развитию хоккея. Хоккей зависит от инвестиций, и я благодарен всем партнерам, которые нам помогают.

Мы в клубе в свое время смогли добиться очень высоких результатов. Собирали аншлаги, имели огромные охваты. Выше цель – только выйти на уровень Александра Овечкина по медиа. Но это большая работа.

Занимаясь с детьми в нашей академии хоккея, мы уделяем много внимания контенту. Приглашаем на тренировки разные компании. Например, в среду занимались вместе с компанией Умара Кремлева, который нам очень помогает. А это лед, питание, проживание. Это судьбоносно важно для детей, когда они получают такую поддержку.

И вот дети привыкают быть в медиаполе. Это важная часть нашей работы. Мы не можем закрыться. Нам нужно отвечать на вопросы журналистов, рассказывать интересные истории. Правильно разговаривать под камеру, быть оратором.

Ребенок должен развиваться разносторонне. Хорошо учиться в школе, знать разные предметы. Ценится актерское мастерство, умение выступать на публике. Самое страшное – когда человек закрывается, уходит в «зажим», слова сказать не может.

Я работаю в хоккее с 2007 года. Скоро будет 20 лет. И я всегда понимал, что мы должны привлекать компании, которым была бы интересна наша игра. Они развивали бы хоккей и получали бы больше продаж своего продукта. А для этого нужны охваты в медиа. При этом на первом месте – сам спорт, конечно. Но хоккей и медиа должны идти в спайке.

Пресс-конференции – это важно. Я знаю, что многие тренеры не хотят туда ходить. Они считают, что это не их работа. Но это не так. Это наша работа – и правильно поставить игру, подготовить команду и открыто общаться с журналистами, – сказал Ротенберг.

Ты приходишь и просишь что-то у меня, но ты просишь без уважения - дон Йозе Марино.
Ты приходишь на пресс-конференцию и просишь будильник без уважения.. не предлагаешь дружбу и даже не хочешь назвать меня тренером команды КХЛ..
Больше детей на прессухах, плохого не спросят. Хотя...
- Йозе Марино, сколько фильмов посмотрел? - подумал Ходоровский.
- Албанские акционеры Динамо проголосовали против одичалого тренера Зенита? - подумала Людмила.
- Дон, где ты прячешь будильник от Айфона? - подумала Зухра.
- Пацанчик, дай поносить кроссовки! - подумали албанцы.
При чем здесь дети? Речь ведь шла о прессухах.
Ответ Melnikov1968
При чем здесь дети? Речь ведь шла о прессухах.
Дети в Бостоне читают и пишут гадости в комментариях
Ответ arles_avignon
Дети в Бостоне читают и пишут гадости в комментариях
В 4 утра
Надо развивать, надо привлекать медиа, спонсоров, надо повысить обхват... Детишки..
Что же ты делал в хоккее 20 лет, кого привлёк?
Кого развил?
Успехи среди детей может есть сейчас?
Такого нагородил конечно этот пудель, что не перелезешь)
Вы тоже полчаса отходили от матчей?
____________
И в ответ на такой короткий вопрос последовал пересказ биографии и экскурс в познания выпускника ВШТ :)
Вот ведь. Ночей не спит, о стране всё думает. Человечище
Хорошо, что детей не бывает на хоккейных аренах, там можно не подбирать слов )
Так про хоккей надо у тренеров хоккейных спрашивать .
А он кто?)
