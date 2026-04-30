  • Фетисов о «Везине»: «Один из наших получит трофей, надеюсь. Не думаю, что может быть предвзятое отношение – лучшего вратаря в НХЛ выбирают специалисты»
Фетисов о «Везине»: «Один из наших получит трофей, надеюсь. Не думаю, что может быть предвзятое отношение – лучшего вратаря в НХЛ выбирают специалисты»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился мнением о претендентах на приз лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее лига объявила, что на «Везина Трофи» номинированы Андрей Василевский из «Тампы», Илья Сорокин из «Айлендерс» и голкипер «Бостона» Джереми Сваймен. Лауреат определяется голосованием генеральных менеджеров клубов НХЛ.

«В НХЛ лучшего вратаря выбирают известные специалисты, поэтому я не думаю, что может быть какое-то предвзятое отношение к нашим ребятам. Но я не очень хорошо знаю третьего претендента на приз «Везины».

Думаю, что будет дана объективная оценка каждому из претендентов. Будем надеяться, что один из наших вратарей получит этот трофей», – сказал Фетисов.

Василевский – главный претендент на «Везина Трофи» по версии сайта НХЛ. Сорокин – 2-й, Сваймен – 3-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
