Фетисов о «Везине»: «Один из наших получит трофей, надеюсь. Не думаю, что может быть предвзятое отношение – лучшего вратаря в НХЛ выбирают специалисты»
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился мнением о претендентах на приз лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ.
Ранее лига объявила, что на «Везина Трофи» номинированы Андрей Василевский из «Тампы», Илья Сорокин из «Айлендерс» и голкипер «Бостона» Джереми Сваймен. Лауреат определяется голосованием генеральных менеджеров клубов НХЛ.
«В НХЛ лучшего вратаря выбирают известные специалисты, поэтому я не думаю, что может быть какое-то предвзятое отношение к нашим ребятам. Но я не очень хорошо знаю третьего претендента на приз «Везины».
Думаю, что будет дана объективная оценка каждому из претендентов. Будем надеяться, что один из наших вратарей получит этот трофей», – сказал Фетисов.
Василевский – главный претендент на «Везина Трофи» по версии сайта НХЛ. Сорокин – 2-й, Сваймен – 3-й