  • Журналист Имамов о чак-чаке для Разина после игры «Ак Барс» – «Металлург»: «Подсластили горесть поражения, у нас гостеприимный город»
Журналист Рустам Имамов прокомментировал свой подарок главному тренеру «Металлурга» Андрею Разину после третьей игры полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (2:4, 1-2), которая состоялась в Казани.

Между ними произошел инцидент после второго матча. На пресс-конференции Разин пригласил корреспондента за стол со словами: «Можно смурфика из Казани сюда посадить?».

Тренер выразил недовольство названием статьи журналиста и попросил его писать «честные вещи»: «Давай я предположу, что ты педофил. Ты похож. Представляешь, какое будет клеймо? Всю жизнь борюсь с такими, как ты».

«Лучший чак-чак в городе и талкыш калеве (татарское кондитерское изделие в виде пирамидок небольшого размера с волокнистой структурой – Спортс’‘).

Подсластили горесть поражения, все-таки у нас гостеприимный город», – написал Имамов.

Ротенберг о поведении Разина на пресс-конференции: «Он жил в 90‑х, прошел сложные времена, вы знаете его истории в ВХЛ. Когда журналисты провоцируют, как ему еще реагировать?»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Рустама Имамова
Так-то неплохой троллинг
Рано Имамов начал утешительные подарки дарить и торжествлвать. Надеюсь, Разин в этой серии посмеётся и пошутит последним.
Чувак не устал хайповать
Троянский конь в татарском исполнении.
Так себе и имя сделает, на Разине)))
