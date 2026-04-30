Журналист Имамов о чак-чаке для Разина после игры «Ак Барс» – «Металлург»: «Подсластили горесть поражения, у нас гостеприимный город»

Журналист Имамов о чак-чаке для Разина: подсластили ему горесть поражения.

Журналист Рустам Имамов прокомментировал свой подарок главному тренеру «Металлурга » Андрею Разину после третьей игры полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом » (2:4, 1-2), которая состоялась в Казани.

Между ними произошел инцидент после второго матча. На пресс-конференции Разин пригласил корреспондента за стол со словами: «Можно смурфика из Казани сюда посадить?».

Тренер выразил недовольство названием статьи журналиста и попросил его писать «честные вещи»: «Давай я предположу, что ты педофил. Ты похож. Представляешь, какое будет клеймо? Всю жизнь борюсь с такими, как ты».

«Лучший чак-чак в городе и талкыш калеве (татарское кондитерское изделие в виде пирамидок небольшого размера с волокнистой структурой – Спортс’‘).

Подсластили горесть поражения, все-таки у нас гостеприимный город», – написал Имамов.

Ротенберг о поведении Разина на пресс-конференции: «Он жил в 90‑х, прошел сложные времена, вы знаете его истории в ВХЛ. Когда журналисты провоцируют, как ему еще реагировать?»