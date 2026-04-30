«Салават» продлил контракт с Корбитом на год.

«Салават Юлаев » объявил о продлении контракта с Прохором Корбитом . Двустороннее соглашение рассчитано на год.

23-летний форвард перешел из «Спартака» прошлым летом. Он провел 17 матчей в минувшей регулярке FONBET КХЛ и набрал 4 (1+3) очка, ни разу не сыграв в Кубке Гагарина.

В Olimpbet ВХЛ на счету Корбита 6 (2+4) результативных действий в 14 матчах за «Торос ». В сезоне-2024/25 он набрал 80 (32+48) очков за 78 матчей в ВХЛ с учетом плей-офф.

