«Салават» продлил контракт с Корбитом на год
«Салават Юлаев» объявил о продлении контракта с Прохором Корбитом. Двустороннее соглашение рассчитано на год.
23-летний форвард перешел из «Спартака» прошлым летом. Он провел 17 матчей в минувшей регулярке FONBET КХЛ и набрал 4 (1+3) очка, ни разу не сыграв в Кубке Гагарина.
В Olimpbet ВХЛ на счету Корбита 6 (2+4) результативных действий в 14 матчах за «Торос». В сезоне-2024/25 он набрал 80 (32+48) очков за 78 матчей в ВХЛ с учетом плей-офф.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Салавата Юлаева»
вообще не понятно, зачем?
То мы кричим "нужны габаритные игроки, чтобы на равных играть против Локомотива", а после подписания такого кричим "зачем"??? У Прохора есть габариты, есть отличная результативность в ВХЛ, есть опыт игры в КХЛ за Северсталь, Адмирал и Спартак. И он ещё молодой, 28 мая исполнится 24 года. Есть надежда, что Козлов сможет раскрыть его, как Максима Кузнецова. Контракт у него должен быть конечный, скорее всего, минималка 3 млн на уровне КХЛ. Чем недовольны-то? Фаизов, Набиев, Чёрный, Суворов, Хворов и т.д. чем лучше?
Думаю эта задача будет Цулыгина, все таки Виктор Николаевич нападающим был. Я про раскрытие.
Зачем
