  Директор ЦСКА о Костине: «Мы на финальной стадии продления контракта. Он профессионал – нам нужен габаритный, неуступчивый и напористый игрок»
Директор ЦСКА о Костине: «Мы на финальной стадии продления контракта. Он профессионал – нам нужен габаритный, неуступчивый и напористый игрок»

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов заявил, что клуб близок к продлению контракта с Климом Костиным.

26-летний форвард перешел в московский клуб из «Авангарда» по ходу сезона и набрал 3 (2+1) очка за 19 игр с учетом плей-офф. Срок его действующего договора рассчитан до 31 мая.

– Гарднер провел не самый удачный сезон. Будете ли рассматривать возможное расставание с ним?

– Если убирать игрока, надо понять, кто встанет на его место. На данный момент это не такая простая работа. Ее очень аккуратно и скрупулезно нужно вести, не нарушая регламент лиги. На данный момент он игрок ЦСКА.

– Какая ситуация по Костину?

– Есть заинтересованность в Костине, мы на финальной стадии продления контракта. Он профессионал своей работы. Что касается его игры на льду, нам нужен габаритный, неуступчивый и напористый игрок, – сказал Денисов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
В системе координат Никитина голы и передачи не нужны, нужны габариты, неуступчивость и напористость. И так тяжело потом смотреть этот хоккей.
Кубки и заходы до финальных стадий плей-офф это компенсируют
Представьте, что вы каждый день едите, скажем, чёрный хлеб. И , вроде, наедаетесь, а хочется чего-то другого.)))
Был такой же Долженков. Костин в плей-офф сколько забил и отдал?
Не такой же а моложе на 4 года. И у которого стата аналогична цыферкам Костина.
Зато Костин на 99.9% в лиге останется. А Долженков - хз, останется или за океан рванёт АХЛ покорять. Костин, кстати в плей-офф неплохо смотрелся. На мой взгляд, тут ошибки ЦСКА нет.
Не верю в этого игрока
Классный игрок. Нам нужно еще как минимум 3-4 силовых парня. Чтобы нас не размазывали по ботам такие клубы как Авангард .
Ответ бодя
Классный игрок. Нам нужно еще как минимум 3-4 силовых парня. Чтобы нас не размазывали по ботам такие клубы как Авангард .
А в хоккей кто играть будет? Не плющить людей по бортам, а отдавать и забивать? А, как же я забыл: Окулов, Григоренко, да?)))
Давайте Хайруллина подпишем за 80 лямов в год. Ему 30 лет, перспективный😂. А потом будем влезать в потолок и подписывать игроков типа Кассэлза. Костина Никитин знает уже давно, здесь всё понятно. Играет по принципу: дали мяч-фигачь.
Жаль Костин в Эдмонтоне не остался. Мало там бойцов, пластилиновые все.
