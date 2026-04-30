Директор ЦСКА о Костине: «Мы на финальной стадии продления контракта. Он профессионал – нам нужен габаритный, неуступчивый и напористый игрок»

Директор ЦСКА о Костине: мы на финальной стадии продления контракта.

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов заявил, что клуб близок к продлению контракта с Климом Костиным .

26-летний форвард перешел в московский клуб из «Авангарда» по ходу сезона и набрал 3 (2+1) очка за 19 игр с учетом плей-офф. Срок его действующего договора рассчитан до 31 мая.

– Гарднер провел не самый удачный сезон. Будете ли рассматривать возможное расставание с ним?

– Если убирать игрока, надо понять, кто встанет на его место. На данный момент это не такая простая работа. Ее очень аккуратно и скрупулезно нужно вести, не нарушая регламент лиги. На данный момент он игрок ЦСКА.

– Какая ситуация по Костину?

– Есть заинтересованность в Костине, мы на финальной стадии продления контракта. Он профессионал своей работы. Что касается его игры на льду, нам нужен габаритный, неуступчивый и напористый игрок, – сказал Денисов .

