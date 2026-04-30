Агент Черных о Никишине после сотрясения: «Состояние более-менее хорошее. Если будет разрешение врачей, выйдет во втором раунде»
Агент Александр Черных рассказал о восстановлении защитника «Каролины» Александра Никишина после сотрясения мозга, полученного в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Оттавой» (4-0).
Вчера 24-летний россиянин провел тренировку на льду в бесконтактном свитере.
– У Никишина состояние более-менее хорошее, и, надеемся, никаких проблем не будет. Он находится под контролем врачей.
– Никишин действительно может выйти играть во втором раунде?
– Все возможно. Если будет разрешение врачей, он выйдет. Тем более мы знаем наших ребят. Бывает, что легионеры приезжают в КХЛ и из-за небольших повреждений отказываются выходить на лед. А наши ребята готовы играть, тем более в плей-офф.
Если врач скажет «окей», то Никишин, конечно, с удовольствием поможет команде. Он важная боевая единица, – сказал Черных.
Во втором раунде плей-офф «Каролина» встретится с «Филадельфией», дата первой игры еще не назначена.
