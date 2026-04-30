  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Агент Черных о Никишине после сотрясения: «Состояние более-менее хорошее. Если будет разрешение врачей, выйдет во втором раунде»
2

Агент Черных о Никишине после сотрясения: «Состояние более-менее хорошее. Если будет разрешение врачей, выйдет во втором раунде»

Агент Черных о Никишине после сотрясения: состояние более-менее хорошее.

Агент Александр Черных рассказал о восстановлении защитника «Каролины» Александра Никишина после сотрясения мозга, полученного в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Оттавой» (4-0).

Вчера 24-летний россиянин провел тренировку на льду в бесконтактном свитере.

– У Никишина состояние более-менее хорошее, и, надеемся, никаких проблем не будет. Он находится под контролем врачей.

– Никишин действительно может выйти играть во втором раунде?

– Все возможно. Если будет разрешение врачей, он выйдет. Тем более мы знаем наших ребят. Бывает, что легионеры приезжают в КХЛ и из-за небольших повреждений отказываются выходить на лед. А наши ребята готовы играть, тем более в плей-офф.

Если врач скажет «окей», то Никишин, конечно, с удовольствием поможет команде. Он важная боевая единица, – сказал Черных.

Во втором раунде плей-офф «Каролина» встретится с «Филадельфией», дата первой игры еще не назначена.

Фетисов о сотрясении у Никишина: «Тут партия не может приказать встать в строй, есть протокол. Знаем ребят, страдавших от травм головы до конца жизни»

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?27367 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoКубок Стэнли
Александр Черных
травмы
logoКаролина
logoКХЛ
logoНХЛ
logoАлександр Никишин
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Переводя с дипломатического на русский: Саша в ауте, если появится на льду - то это ответственность врачей.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Никишин вернулся к тренировкам на льду после сотрясения мозга
29 апреля, 16:20
Фетисов о сотрясении у Никишина: «Тут партия не может приказать встать в строй, есть протокол. Знаем ребят, страдавших от травм головы до конца жизни»
29 апреля, 11:59
Тренер «Каролины» Бринд′Амор о сотрясении Никишина: «Надеюсь, он будет готов ко 2-му раунду. Все идет в правильном направлении»
28 апреля, 18:52
Рекомендуем
Главные новости
Андрей Разин: «Думаешь: лучше вести себя как Никитин, Козырев, великий Билялетдинов – молчи и молчи. Уважаю журналистов, но в вашей среде есть нормальные люди, а есть редиски»
41 минуту назад
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Украина обыграла Литву, Польша против Франции, Казахстан разгромил Японию
50 минут назад
Бабаев о 0+2 у Ткачева в 5 матчах против «Ак Барса»: «Большего он сделать не мог. Кто нормально разбирает игру, видит его игровое время»
сегодня, 16:00
Разин о нападении «Металлурга»: «Думаете, я бы отказался от Макдэвида и Драйзайтля? Тодда, Хмелевски, Барабанова, Сафонова с удовольствием взял бы. Они выбирают Казань»
сегодня, 15:36
Кубок Стэнли. «Тампа» и «Монреаль» проведут 7-й матч в первом раунде, «Колорадо» и «Миннесота» начнут серию 2-го раунда
сегодня, 14:57
Разин после вылета из Кубка Гагарина: «Жизнь прекрасна. У «Металлурга» есть характер – делали «Ак Барсу» много подарков, но отыгрывались. Жалко заканчивать серию дома»
сегодня, 14:55
Гатиятулин о выходе «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина: «Металлург» – очень сильный соперник, напряженная серия. Мы играли терпеливо, работали и забили в овертайме»
сегодня, 14:42
«Ак Барс» в 6-й раз сыграет в финале Кубка Гагарина – повторение рекорда КХЛ. Казанцы впервые с 2023-го вышли в решающую серию
сегодня, 14:01
⚡️ «Ак Барс» выиграл серию с «Металлургом» (4-1) и вышел в финал Кубка Гагарина
сегодня, 13:51
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Эстония одолела Румынию и повысилась в классе, Южная Корея победила Нидерланды, Китай оказался сильнее Испании
сегодня, 13:46
Ко всем новостям
Последние новости
Щитов об «Ак Барсе» в финале: «В серии с «Металлургом» был фаворитом. Мощная команда, перекрыли лидеров соперника, показали бойцовский хоккей»
2 минуты назад
Потапов о вылете «Металлурга»: «Станет уроком для тренера. Будет давать более сдержанные комментарии, чтобы не отвлекать внимание от команды»
сегодня, 16:13
Крикунов про «Ак Барс» в финале: «Металлург» был даже лучше по игре. Уверенно шли 1-ми весь сезон, думали, что и в плей-офф так пройдут, видимо»
сегодня, 15:48
Валерий Каменский: «Ак Барс» был сильнее «Металлурга», казанцы по праву вышли в финал плей-офф»
сегодня, 15:22
Рыбин о «Локомотиве»: «Команда чуть разобщенно действует. «Авангард» в плане перебегать выглядит помощнее»
сегодня, 15:10
Гудбрэнсон и Брендан Смит покинут «Коламбус» летом. Решение по Замуле пока не принято (Daily Faceoff)
сегодня, 14:31
Щитов об 1/2 Кубка Гагарина: «Локомотив» еще может вернуться, их нельзя списывать со счетов. Отступать некуда»
сегодня, 14:13
Стэн Боумэн о том, что Макдэвид назвал «Эдмонтон» средней командой: «В предыдущих сезонах мы выигрывали по 8-10 матчей подряд. В этой регулярке нам не удалось набрать обороты»
сегодня, 13:35
Протас о невыходе «Вашингтона» в плей-офф: «Было много травм. Недосчитались Дюбуа – одного из лучших двусторонних центров в НХЛ. Свою игру оценю на 6-7 из 10»
сегодня, 13:12
Защитник «Металлурга» Яковлев о Билялетдинове: «Мэтр нашего хоккея. Отношусь с уважением и благодарностью – он и в «Ак Барс» меня брал, и в сборную»
сегодня, 12:45
Рекомендуем