Агент Черных о Никишине после сотрясения: «Состояние более-менее хорошее. Если будет разрешение врачей, выйдет во втором раунде»

Агент Черных о Никишине после сотрясения: состояние более-менее хорошее.

Агент Александр Черных рассказал о восстановлении защитника «Каролины » Александра Никишина после сотрясения мозга, полученного в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Оттавой» (4-0).

Вчера 24-летний россиянин провел тренировку на льду в бесконтактном свитере.

– У Никишина состояние более-менее хорошее, и, надеемся, никаких проблем не будет. Он находится под контролем врачей.

– Никишин действительно может выйти играть во втором раунде?

– Все возможно. Если будет разрешение врачей, он выйдет. Тем более мы знаем наших ребят. Бывает, что легионеры приезжают в КХЛ и из-за небольших повреждений отказываются выходить на лед. А наши ребята готовы играть, тем более в плей-офф.

Если врач скажет «окей», то Никишин, конечно, с удовольствием поможет команде. Он важная боевая единица, – сказал Черных .

Во втором раунде плей-офф «Каролина» встретится с «Филадельфией», дата первой игры еще не назначена.

