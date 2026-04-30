Роднина об Овечкине в Госдуме: «Каждая работа тяжелая, нужно иметь качества и интерес к этому. Все зависит от желания»

Роднина об Овечкине в Госдуме: каждая работа тяжелая, нужно иметь качества.

Депутат Госдумы Ирина Роднина оценила шансы Александра Овечкина стать политиком после окончания карьеры.

40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Вашингтоном ». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

– Мог бы Овечкин стать политиком?

– Кроме необходимости иметь качества, нужен и интерес к этому. Если у Овечкина есть интерес и желание, почему нет? Вы же не решаете за него, чем ему дальше заниматься.

Каждая работа тяжелая. Все виды занятости имеют свои особенности. В первую очередь все зависит от желания самого человека, – сказала Роднина.

Дмитрий Губерниев: «Боже, сохрани Дзюбу и Овечкина от депутатства – по крайней мере, в ближайшее время. Пусть продолжают играть»