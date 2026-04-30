  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о поведении Разина на пресс-конференции: «Он жил в 90‑х, прошел сложные времена, вы знаете его истории в ВХЛ. Когда журналисты провоцируют, как ему еще реагировать?»
36

Ротенберг о поведении Разина на пресс-конференции: «Он жил в 90‑х, прошел сложные времена, вы знаете его истории в ВХЛ. Когда журналисты провоцируют, как ему еще реагировать?»

Ротенберг о поведении Разина на пресс-конференции: он жил в 90‑х, прошел сложные времена.

Вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг оценил поведение главного тренера «Металлурга» Андрея Разина.

Между ними произошел инцидент после второго матча полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Ак Барсом». На пресс-конференции Разин пригласил корреспондента за стол со словами: «Можно смурфика из Казани сюда посадить?».

Тренер выразил недовольство названием статьи журналиста и попросил его писать «честные вещи»: «Давай я предположу, что ты педофил. Ты похож. Представляешь, какое будет клеймо? Всю жизнь борюсь с такими, как ты».

– Что вы думаете о знаменитой пресс‑конференции Андрея Разина, на которой он назвал «смурфиком» корреспондента из Казани?

– Есть какие‑то этические правила. Если журналист начинает издеваться над тренером в той или иной форме, то у тренера мало вариантов, как ему ответить по‑мужски. Можно все это перевести в шутку. Но бывает, что журналисты хотят много внимания к себе. Они ловят хайп через свои заметки. И делают это за счет тренера.

А после матча у тренера очень много мыслей в голове. Эмоционально это непростой момент. И когда начинается явная провокация, причем не по делу, тут тренеру очень тяжело сдержаться.

Вы поймите: мужики прошли суровую жизнь. Челябинск, улица. А разве у Разина была легче жизнь? Он жил в 90‑х, прошел самые сложные времена. Вы знаете его истории в детском хоккее, в «вышке». И когда их начинают провоцировать журналисты, как им еще реагировать?

Должны быть профессиональные вопросы. Какое игровое время у хоккеистов? Сколько провели в атаке, сколько в обороне? Какие силовые приемы, давайте разберем какой‑то момент? Какая тактика, как вы играете в средней зоне? Это же интересно. Надо говорить о хоккее.

А тут люди выносят в заголовок, как кто‑то кому‑то хочет дать по башке. Люди хотят к себе внимания. Наверное, это не самый правильный подход, когда ты издеваешься над тренером, набирая себе рейтинг.

Думаю, надо поблагодарить Разина за то, что он все перевел в шутку. Понятно, во всех вопросах есть какая‑то грань. Но это не так просто, как кажется, – приходить на пресс‑конференцию после матча, особенно если твоя команда проиграла. Бывает очень много переживаний, эмоций, – сказал Ротенберг.

ВХЛ. Разин дисквалифицирован на 2 матча за оскорбление судей (2014 год)

ВХЛ. Тренеры Разин и Ждахин дисквалифицированы на три матча за драку (2015 год)

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?27367 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoАк Барс
logoВХЛ
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
logoМеталлург Мг
logoАндрей Разин
36 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А вообще, так и прёт ощущение, что Йозе ставит себя и Разина на одну ступень, как тренер, типа все с пониманием - вопросы, эмоции, все дела, коллега. Что тут ещё скажешь. Йозе дарили книги, Разину чак-чак :)
а заметно, что рома о 90-х в России знает исключительно по художественным произведениям))
Ответ Б.И.С.
а заметно, что рома о 90-х в России знает исключительно по художественным произведениям))
Он в это время в Финляндии жил и Британии учился.)
Ответ Б.И.С.
а заметно, что рома о 90-х в России знает исключительно по художественным произведениям))
Пересмотрел 800 раз Бандитский Петербург и его кумир Витька Антибиотик)))
Разину бы на команде сосредоточиться, а то всё хиханьки да хаханьки, кто что сказал, что написал, а команда проигрывает.
опять лихие 90-е во всем виноваты
Если журналист спросит что тотпро тактику, наш тренер обязательно нахамит в духе: вы игру вообще мля смотрели?
Это то и непонятно. Человек жил в 90е, а за языком не умеет следить.
Вся страна жила в 90ые
Казалось бы причём здесь Челябинск, Разин там не родился, не играл и не тренировал :)
Не надо обелять Разина. Он и сам только рад провоцироваться. Очень часто ему задают простые вопросы по игре, а он начинает без причины лезть в бутылку. Всегда есть стандартный ответ "без комментариев", если вопрос не нравится.

И вот это "мужики прошли суровую жизнь" и "самые сложные времена" вообще к делу не имеет отношения. Сложные времена бывают у всех (может Ротенберг об этом не в курсе). И все как-то стараются справляться, и в том числе стараются не проявлять негатив в обществе.
Разин-то может быть действительно прошел сложные времена. А Ротенберг?
Ответ Andreytryuk
Разин-то может быть действительно прошел сложные времена. А Ротенберг?
вышел один раз, албанцы обувь отобрали. больше без охраны и папы не выходил
Ответ +Холмс+
вышел один раз, албанцы обувь отобрали. больше без охраны и папы не выходил
Подогрели, обобрали..
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Журналист Имамов подарил Разину чак-чак после 3-й игры серии «Металлург» – «Ак Барс». Ранее тренер назвал его «смурфиком»
30 апреля, 10:56
«Поведение Разина – это неуважение к лиге и представителям всех СМИ. Рассчитываем, что КХЛ даст оценку». Федерация спортивных журналистов России о словах тренера «Металлурга»
30 апреля, 09:02Видео
Разин об 1:4 с «Ак Барсом»: «Два ненужных гола пропустили в первом периоде, глупейшие ошибки: одна – детская, вторая – техническая»
29 апреля, 20:24
Рекомендуем
Главные новости
Андрей Разин: «Думаешь: лучше вести себя как Никитин, Козырев, великий Билялетдинов – молчи и молчи. Уважаю журналистов, но в вашей среде есть нормальные люди, а есть редиски»
40 минут назад
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Украина обыграла Литву, Польша против Франции, Казахстан разгромил Японию
49 минут назад
Бабаев о 0+2 у Ткачева в 5 матчах против «Ак Барса»: «Большего он сделать не мог. Кто нормально разбирает игру, видит его игровое время»
сегодня, 16:00
Разин о нападении «Металлурга»: «Думаете, я бы отказался от Макдэвида и Драйзайтля? Тодда, Хмелевски, Барабанова, Сафонова с удовольствием взял бы. Они выбирают Казань»
сегодня, 15:36
Кубок Стэнли. «Тампа» и «Монреаль» проведут 7-й матч в первом раунде, «Колорадо» и «Миннесота» начнут серию 2-го раунда
сегодня, 14:57
Разин после вылета из Кубка Гагарина: «Жизнь прекрасна. У «Металлурга» есть характер – делали «Ак Барсу» много подарков, но отыгрывались. Жалко заканчивать серию дома»
сегодня, 14:55
Гатиятулин о выходе «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина: «Металлург» – очень сильный соперник, напряженная серия. Мы играли терпеливо, работали и забили в овертайме»
сегодня, 14:42
«Ак Барс» в 6-й раз сыграет в финале Кубка Гагарина – повторение рекорда КХЛ. Казанцы впервые с 2023-го вышли в решающую серию
сегодня, 14:01
⚡️ «Ак Барс» выиграл серию с «Металлургом» (4-1) и вышел в финал Кубка Гагарина
сегодня, 13:51
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Эстония одолела Румынию и повысилась в классе, Южная Корея победила Нидерланды, Китай оказался сильнее Испании
сегодня, 13:46
Ко всем новостям
Последние новости
Щитов об «Ак Барсе» в финале: «В серии с «Металлургом» был фаворитом. Мощная команда, перекрыли лидеров соперника, показали бойцовский хоккей»
1 минуту назад
Потапов о вылете «Металлурга»: «Станет уроком для тренера. Будет давать более сдержанные комментарии, чтобы не отвлекать внимание от команды»
59 минут назад
Крикунов про «Ак Барс» в финале: «Металлург» был даже лучше по игре. Уверенно шли 1-ми весь сезон, думали, что и в плей-офф так пройдут, видимо»
сегодня, 15:48
Валерий Каменский: «Ак Барс» был сильнее «Металлурга», казанцы по праву вышли в финал плей-офф»
сегодня, 15:22
Рыбин о «Локомотиве»: «Команда чуть разобщенно действует. «Авангард» в плане перебегать выглядит помощнее»
сегодня, 15:10
Гудбрэнсон и Брендан Смит покинут «Коламбус» летом. Решение по Замуле пока не принято (Daily Faceoff)
сегодня, 14:31
Щитов об 1/2 Кубка Гагарина: «Локомотив» еще может вернуться, их нельзя списывать со счетов. Отступать некуда»
сегодня, 14:13
Стэн Боумэн о том, что Макдэвид назвал «Эдмонтон» средней командой: «В предыдущих сезонах мы выигрывали по 8-10 матчей подряд. В этой регулярке нам не удалось набрать обороты»
сегодня, 13:35
Протас о невыходе «Вашингтона» в плей-офф: «Было много травм. Недосчитались Дюбуа – одного из лучших двусторонних центров в НХЛ. Свою игру оценю на 6-7 из 10»
сегодня, 13:12
Защитник «Металлурга» Яковлев о Билялетдинове: «Мэтр нашего хоккея. Отношусь с уважением и благодарностью – он и в «Ак Барс» меня брал, и в сборную»
сегодня, 12:45
Рекомендуем