Ротенберг о поведении Разина на пресс-конференции: «Он жил в 90‑х, прошел сложные времена, вы знаете его истории в ВХЛ. Когда журналисты провоцируют, как ему еще реагировать?»

Ротенберг о поведении Разина на пресс-конференции: он жил в 90‑х, прошел сложные времена.

Вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг оценил поведение главного тренера «Металлурга » Андрея Разина.

Между ними произошел инцидент после второго матча полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Ак Барсом ». На пресс-конференции Разин пригласил корреспондента за стол со словами : «Можно смурфика из Казани сюда посадить?».

Тренер выразил недовольство названием статьи журналиста и попросил его писать «честные вещи»: «Давай я предположу, что ты педофил. Ты похож. Представляешь, какое будет клеймо? Всю жизнь борюсь с такими, как ты».

– Что вы думаете о знаменитой пресс‑конференции Андрея Разина, на которой он назвал «смурфиком» корреспондента из Казани?

– Есть какие‑то этические правила. Если журналист начинает издеваться над тренером в той или иной форме, то у тренера мало вариантов, как ему ответить по‑мужски. Можно все это перевести в шутку. Но бывает, что журналисты хотят много внимания к себе. Они ловят хайп через свои заметки. И делают это за счет тренера.

А после матча у тренера очень много мыслей в голове. Эмоционально это непростой момент. И когда начинается явная провокация, причем не по делу, тут тренеру очень тяжело сдержаться.

Вы поймите: мужики прошли суровую жизнь. Челябинск, улица. А разве у Разина была легче жизнь? Он жил в 90‑х, прошел самые сложные времена. Вы знаете его истории в детском хоккее, в «вышке». И когда их начинают провоцировать журналисты, как им еще реагировать?

Должны быть профессиональные вопросы. Какое игровое время у хоккеистов? Сколько провели в атаке, сколько в обороне? Какие силовые приемы, давайте разберем какой‑то момент? Какая тактика, как вы играете в средней зоне? Это же интересно. Надо говорить о хоккее.

А тут люди выносят в заголовок, как кто‑то кому‑то хочет дать по башке. Люди хотят к себе внимания. Наверное, это не самый правильный подход, когда ты издеваешься над тренером, набирая себе рейтинг.

Думаю, надо поблагодарить Разина за то, что он все перевел в шутку. Понятно, во всех вопросах есть какая‑то грань. Но это не так просто, как кажется, – приходить на пресс‑конференцию после матча, особенно если твоя команда проиграла. Бывает очень много переживаний, эмоций, – сказал Ротенберг.

