Ротенберг о поведении Разина на пресс-конференции: «Он жил в 90‑х, прошел сложные времена, вы знаете его истории в ВХЛ. Когда журналисты провоцируют, как ему еще реагировать?»
Вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг оценил поведение главного тренера «Металлурга» Андрея Разина.
Между ними произошел инцидент после второго матча полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Ак Барсом». На пресс-конференции Разин пригласил корреспондента за стол со словами: «Можно смурфика из Казани сюда посадить?».
Тренер выразил недовольство названием статьи журналиста и попросил его писать «честные вещи»: «Давай я предположу, что ты педофил. Ты похож. Представляешь, какое будет клеймо? Всю жизнь борюсь с такими, как ты».
– Что вы думаете о знаменитой пресс‑конференции Андрея Разина, на которой он назвал «смурфиком» корреспондента из Казани?
– Есть какие‑то этические правила. Если журналист начинает издеваться над тренером в той или иной форме, то у тренера мало вариантов, как ему ответить по‑мужски. Можно все это перевести в шутку. Но бывает, что журналисты хотят много внимания к себе. Они ловят хайп через свои заметки. И делают это за счет тренера.
А после матча у тренера очень много мыслей в голове. Эмоционально это непростой момент. И когда начинается явная провокация, причем не по делу, тут тренеру очень тяжело сдержаться.
Вы поймите: мужики прошли суровую жизнь. Челябинск, улица. А разве у Разина была легче жизнь? Он жил в 90‑х, прошел самые сложные времена. Вы знаете его истории в детском хоккее, в «вышке». И когда их начинают провоцировать журналисты, как им еще реагировать?
Должны быть профессиональные вопросы. Какое игровое время у хоккеистов? Сколько провели в атаке, сколько в обороне? Какие силовые приемы, давайте разберем какой‑то момент? Какая тактика, как вы играете в средней зоне? Это же интересно. Надо говорить о хоккее.
А тут люди выносят в заголовок, как кто‑то кому‑то хочет дать по башке. Люди хотят к себе внимания. Наверное, это не самый правильный подход, когда ты издеваешься над тренером, набирая себе рейтинг.
Думаю, надо поблагодарить Разина за то, что он все перевел в шутку. Понятно, во всех вопросах есть какая‑то грань. Но это не так просто, как кажется, – приходить на пресс‑конференцию после матча, особенно если твоя команда проиграла. Бывает очень много переживаний, эмоций, – сказал Ротенберг.
ВХЛ. Разин дисквалифицирован на 2 матча за оскорбление судей (2014 год)
ВХЛ. Тренеры Разин и Ждахин дисквалифицированы на три матча за драку (2015 год)
И вот это "мужики прошли суровую жизнь" и "самые сложные времена" вообще к делу не имеет отношения. Сложные времена бывают у всех (может Ротенберг об этом не в курсе). И все как-то стараются справляться, и в том числе стараются не проявлять негатив в обществе.