  • Никитин об обмене Спронга: «ЦСКА выбрал Бучельникова и Полтапова – молодых и перспективных парней. Не вижу смысла сожалеть»
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал обмен Дэниэла Спронга по ходу текущего сезона FONBET КХЛ.

29-летний форвард набрал 31 (12+19) очко в 29 матчах за армейцев, но пропустил полтора месяца по решению Никитина, а затем перешел в «Автомобилист».

Спронг остался вторым бомбардиром ЦСКА по итогам регулярки. Его опередил только Прохор Полтапов (40 очков за 68 матчей).

– Как смотрите на решение по Спронгу, было ли оно правильным?

– Мы туда даже не возвращаемся, мы приняли это решение и отвечаем за него. Только жизнь покажет, правильно ли это было. Я уверен в том, что мы сделали, в ребятах, которые заняли место лидера, и в стратегии, которую мы выбрали. Не вижу смысла сожалеть о чем‑то.

Мы сделали выбор в пользу Бучельникова и Полтапова. Молодых парней, которые имеют перспективу, но не имеют опыта. Мы выбрали этот путь. Уверен, что талантливые ребята станут лидерами, но для них должен быть шанс, и этот шанс они получили, – сказал Никитин.

Источник: «Матч ТВ»
Спронга не жалеем, Окулова не жалеем, никого не жалеем)
Почему же? Есмантовича и Денисова , ну, ооооочень жалеем. Вот кому на маркетплейсы и в доставку идти надо.
Есман вредитель ЦСКА, и по Никитину много вопросов.
Спронг топище для КХЛ, слить такого хоккеиста - это упущение Никитина. А Бучельников и Полтапов могли бы еще сильнее стать рядом с таким мастером.
Безусловно. +
А чем Спронг мешал Бучельникову и Полтапову? В коньки им гадил? И в чём вообще необходимость выбора была? Что за объяснения?
такие игроки отрицательно влияют на коллектив. никто не хочет толкаться в углах, даже Карнаухова это вряд ли радует. все хотели бы рыбачить в средней зоне, пока другие отнимают шайбу.
А в Авто что по-другому? Тренер не так работает?
признаваться в ошибках - это не по нашему не по пацански. вот если б хотя бы до финала дошли тогда никитин был бы прав а так - полная безнадега в атаке.
Вот бы сделали выбор не в пользу Никитина
Игроков вроде Спронга, не особо напрягающихся в обороне, достаточно в клубах - навскидку Ливо, Энас. Они разве плохие? И только мега тренер Никитин не умеет с ними работать. Вывод как бы напрашивается сам собой))
Что выиграли клубы Ливо и Энаса? И что выиграл тренер "не умеющий" с ними работать?
+100.
Вылет во втором раунде, действительно, о чем тут сожалеть.
Не, Полтапов и Буч неплохие игроки, средний уровень кхл.. но до топов, типа Спронга, им еще расти и расти.. и не факт, что вообще дорастут.
