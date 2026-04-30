Никитин об обмене Спронга: «ЦСКА выбрал Бучельникова и Полтапова – молодых и перспективных парней. Не вижу смысла сожалеть»

Никитин об обмене Спронга: ЦСКА сделал выбор в пользу Бучельникова и Полтапова.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал обмен Дэниэла Спронга по ходу текущего сезона FONBET КХЛ.

29-летний форвард набрал 31 (12+19) очко в 29 матчах за армейцев, но пропустил полтора месяца по решению Никитина, а затем перешел в «Автомобилист ».

Спронг остался вторым бомбардиром ЦСКА по итогам регулярки. Его опередил только Прохор Полтапов (40 очков за 68 матчей).

– Как смотрите на решение по Спронгу, было ли оно правильным?

– Мы туда даже не возвращаемся, мы приняли это решение и отвечаем за него. Только жизнь покажет, правильно ли это было. Я уверен в том, что мы сделали, в ребятах, которые заняли место лидера, и в стратегии, которую мы выбрали. Не вижу смысла сожалеть о чем‑то.

Мы сделали выбор в пользу Бучельникова и Полтапова. Молодых парней, которые имеют перспективу, но не имеют опыта. Мы выбрали этот путь. Уверен, что талантливые ребята станут лидерами, но для них должен быть шанс, и этот шанс они получили, – сказал Никитин.

