  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фетисов о Тардифе в Зале славы ИИХФ: «Не хочется находиться там с такими людьми. В Зал славы обычно вводят людей, приносящих пользу хоккею. Бог им судья»
14

Фетисов о Тардифе в Зале славы ИИХФ: «Не хочется находиться там с такими людьми. В Зал славы обычно вводят людей, приносящих пользу хоккею. Бог им судья»

Фетисов о Тардифе в Зале славы ИИХФ: не хочется находиться там с такими людьми.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что не хотел бы находиться в Зале славы ИИХФ вместе с Люком Тардифом.

Ранее стало известно, что действующий президент Международной федерации хоккея будет включен в Зал славы в мае 2026 года. Фетисов входит туда с 2005-го.

«Мне не хочется с такими людьми, как Тардиф, находиться в одном Зале славы ИИХФ. Не знаю, за что его рекомендовали включить в него.

В Зал славы ведь вводят людей, которые на самом деле приносят пользу мировому хоккею. Обычно за определенные заслуги, которые есть у человека. Бог им судья», – сказал Фетисов.

Фетисов о хоккейном матче на Северном полюсе: «Игра на ледоколе – самое быстрое решение. Вполне можно сыграть с американцами или канадцами. Ищем тех, кто может приехать»

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?27365 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
logoЛюк Тардиф
РИА Новости
logoВячеслав Фетисов
logoКХЛ
Зал Славы ИИХФ
logoИИХФ
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Тут с целой страной никто в поле выходить не хочет, Славочка, а ты про Зал Славы.
Выйди, раз невмоготу.
Ответ PinokNogoev
Тут с целой страной никто в поле выходить не хочет, Славочка, а ты про Зал Славы. Выйди, раз невмоготу.
Ну так там политика замешана ) а Тардиф чем заслужил ?
Ответ PinokNogoev
Тут с целой страной никто в поле выходить не хочет, Славочка, а ты про Зал Славы. Выйди, раз невмоготу.
Объясните чем Тардиф заслуживает зал славы. С пиндосами не в падлу играть европейцам, почему вы так не любите свою страну.
Все непременно батенька. Я вижу вы из тех у кого всё плохо, вам уже поздно начинать думать.
Фетисова бы выкинуть оттуда за его перлы про Европу и Америку. И дочку из США тоже
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Кожевников: «Решение о введении Тардифа в Зал славы ИИХФ – бред. Он работает не на хоккей, а только на себя и политику»
28 апреля, 12:54
Губерниев о включении Тардифа в Зал славы ИИХФ: «А нам-то чего? Ну введут и введут, хрен с ним. Я рад за него. Зачем мы это обсуждаем?»
27 апреля, 15:12
Щитов об ИИХФ: «Уход Тардифа никак не повлияет на ситуацию с российским хоккеем на международной арене. Никому из наших людей не дадут занять эти позиции»
26 апреля, 12:39
Рекомендуем
Главные новости
Андрей Разин: «Думаешь: лучше вести себя как Никитин, Козырев, великий Билялетдинов – молчи и молчи. Уважаю журналистов, но в вашей среде есть нормальные люди, а есть редиски»
40 минут назад
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Украина обыграла Литву, Польша против Франции, Казахстан разгромил Японию
49 минут назад
Бабаев о 0+2 у Ткачева в 5 матчах против «Ак Барса»: «Большего он сделать не мог. Кто нормально разбирает игру, видит его игровое время»
сегодня, 16:00
Разин о нападении «Металлурга»: «Думаете, я бы отказался от Макдэвида и Драйзайтля? Тодда, Хмелевски, Барабанова, Сафонова с удовольствием взял бы. Они выбирают Казань»
сегодня, 15:36
Кубок Стэнли. «Тампа» и «Монреаль» проведут 7-й матч в первом раунде, «Колорадо» и «Миннесота» начнут серию 2-го раунда
сегодня, 14:57
Разин после вылета из Кубка Гагарина: «Жизнь прекрасна. У «Металлурга» есть характер – делали «Ак Барсу» много подарков, но отыгрывались. Жалко заканчивать серию дома»
сегодня, 14:55
Гатиятулин о выходе «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина: «Металлург» – очень сильный соперник, напряженная серия. Мы играли терпеливо, работали и забили в овертайме»
сегодня, 14:42
«Ак Барс» в 6-й раз сыграет в финале Кубка Гагарина – повторение рекорда КХЛ. Казанцы впервые с 2023-го вышли в решающую серию
сегодня, 14:01
⚡️ «Ак Барс» выиграл серию с «Металлургом» (4-1) и вышел в финал Кубка Гагарина
сегодня, 13:51
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Эстония одолела Румынию и повысилась в классе, Южная Корея победила Нидерланды, Китай оказался сильнее Испании
сегодня, 13:46
Ко всем новостям
Последние новости
Щитов об «Ак Барсе» в финале: «В серии с «Металлургом» был фаворитом. Мощная команда, перекрыли лидеров соперника, показали бойцовский хоккей»
1 минуту назад
Потапов о вылете «Металлурга»: «Станет уроком для тренера. Будет давать более сдержанные комментарии, чтобы не отвлекать внимание от команды»
59 минут назад
Крикунов про «Ак Барс» в финале: «Металлург» был даже лучше по игре. Уверенно шли 1-ми весь сезон, думали, что и в плей-офф так пройдут, видимо»
сегодня, 15:48
Валерий Каменский: «Ак Барс» был сильнее «Металлурга», казанцы по праву вышли в финал плей-офф»
сегодня, 15:22
Рыбин о «Локомотиве»: «Команда чуть разобщенно действует. «Авангард» в плане перебегать выглядит помощнее»
сегодня, 15:10
Гудбрэнсон и Брендан Смит покинут «Коламбус» летом. Решение по Замуле пока не принято (Daily Faceoff)
сегодня, 14:31
Щитов об 1/2 Кубка Гагарина: «Локомотив» еще может вернуться, их нельзя списывать со счетов. Отступать некуда»
сегодня, 14:13
Стэн Боумэн о том, что Макдэвид назвал «Эдмонтон» средней командой: «В предыдущих сезонах мы выигрывали по 8-10 матчей подряд. В этой регулярке нам не удалось набрать обороты»
сегодня, 13:35
Протас о невыходе «Вашингтона» в плей-офф: «Было много травм. Недосчитались Дюбуа – одного из лучших двусторонних центров в НХЛ. Свою игру оценю на 6-7 из 10»
сегодня, 13:12
Защитник «Металлурга» Яковлев о Билялетдинове: «Мэтр нашего хоккея. Отношусь с уважением и благодарностью – он и в «Ак Барс» меня брал, и в сборную»
сегодня, 12:45
Рекомендуем