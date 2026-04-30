  • Директор ЦСКА об обмене Окулова в «Авангард» на Кэсселса: «Не жалеем. Константин не показывал игру, которую показывает сейчас. Делаем все во благо клуба»
Директор ЦСКА об обмене Окулова в «Авангард» на Кэсселса: «Не жалеем. Константин не показывал игру, которую показывает сейчас. Делаем все во благо клуба»

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов оценил обмен Константина Окулова в «Авангард» на Коула Кэсселса в 2024 году.

Армейцы проиграли омскому клубу в серии второго раунда текущего Кубка Гагарина (1-4), 31-летний форвард набрал 7 (4+3) очков за 5 игр.

Кэсселс покинул ЦСКА после окончания сезона-2024/25 и сейчас выступает в чемпионате Словакии. В активе Окулова 131 (46+85) очко в 125 матчах за «Авангард» с учетом плей-офф.

– Жалеете о сделке Окулов – Кэсселс?

– Всегда легко что‑либо оценивать задним умом. Прекрасно понимаем, кто такой Константин. Он обладает мастерством.

Когда игроки долго находятся в одном клубе, снижается градус ответственности. Он не показывал игру, которую показывает сейчас. Не жалеем. Мы делаем все во благо ЦСКА, – сказал Денисов.

«Авангард» забил за 0,6 секунды до конца периода! Еще одно чудо в плей-офф

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Вы там уже лет 10 как раздаете игроков и не о чем не жалеете потому что для вас главное бабло а не команда
Во-во. Григоренко, Светлаков, Слепышев, Мамин, Сергеев, Блажиевский, Андронов, Плотников, Кузьменко, Долженков, много кто ещё.
Одних вратарей как то было поллиги из ЦСКА... великий манагер рулит...сталинским размахом...незаменимых нет...а итог разбитое корыто😂😂😂
Почему именно Кэсселс? (допустим, на сдачу ещё получили Галиева и Хомченко). у них же был Ткачёв ненужный. который поломался на весь сезон, а потом получил пинка под зад, потому что не сработался с Ги Буше. почему Кэсселс, а не Ткачёв?
Окулолов действительно сдал в последних сезонах в ЦСКА.
Это так, но компенсация, которую ЦСКА получила, просто смешная оказалась.
Может, надо было потерпеть? Сколько он раз нас выручил? А не пошло , - ату его. Несерьёзно.
а Кэсселс прям равноценная замена... не обмен, а какое-то вредительство!
Понятно было бы, если бы как НХЛ на драфт-пики меняли бы. Типа, да, строим новую команду. Правы вы абсолютно.
вообще сколько сомнительных людей в команду пришло: Кэсселс, Шартье, Гарднер. зачем они нам? почему те люди, которые обменяли одного из лучших игроков КХЛ на игрока уровня чемпионата Словакии, до сих пор работают в клубе?
Лучше бы молчал. И так всем понятно, что это про...б.
Обделался, а теперь про задний ум рассуждает, которым принимал решения, тьфу, пинка ему под зад...
Абсолютно профнепригодный персонаж. Как и вся насквозь прогнившая система ЦСКА. Точечными кадровыми перестановками команду не спасти, надо все омеррзительное в своей алчности руководство поганой метлой гнать
ой, да ладно. Помню, у многих болельщиков красно-синих (и на этом ресурсе, в том числе), после объявления об этом трейде первая реакция была "с какого счастья это сделали".
признавать свои ошибки тоже нужно уметь.
Два болванчика, которые ни о чем не жалеют😁
М-да, только Окулов сейчас в Авангарде за финал рубится, а мы отдыхаем. Кстати, директор, а что с Каменевым ? Больше года прошло. Ни слуха, ни духа. Лучший наш центр был, не? Странно, если всё во благо команды...
