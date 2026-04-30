Директор ЦСКА об обмене Окулова в «Авангард» на Кэсселса: «Не жалеем. Константин не показывал игру, которую показывает сейчас. Делаем все во благо клуба»

Директор ЦСКА об обмене Окулова на Кэсселса: не жалеем.

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов оценил обмен Константина Окулова в «Авангард» на Коула Кэсселса в 2024 году.

Армейцы проиграли омскому клубу в серии второго раунда текущего Кубка Гагарина (1-4), 31-летний форвард набрал 7 (4+3) очков за 5 игр.

Кэсселс покинул ЦСКА после окончания сезона-2024/25 и сейчас выступает в чемпионате Словакии. В активе Окулова 131 (46+85) очко в 125 матчах за «Авангард» с учетом плей-офф.

– Жалеете о сделке Окулов – Кэсселс?

– Всегда легко что‑либо оценивать задним умом. Прекрасно понимаем, кто такой Константин. Он обладает мастерством.

Когда игроки долго находятся в одном клубе, снижается градус ответственности. Он не показывал игру, которую показывает сейчас. Не жалеем. Мы делаем все во благо ЦСКА, – сказал Денисов .

