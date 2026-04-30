Величкин о будущем Малкина: «Останется в НХЛ, в России таких денег не заработать. Жизнь хоккеиста коротка, 40 лет – практически предел»

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин поделился мнением о будущем Евгения Малкина.

Действующий контракт 39-летнего форварда с «Питтсбургом» рассчитан до лета 2026 года. Журналист Дэвид Паньотта предположил, что россиянин может продлить договор на год и 5 млн долларов за сезон.

«Думаю, это очень хорошие деньги для одного сезона. И, скорее всего, он останется в НХЛ – в России он этих денег не заработает.

Жизнь хоккеиста коротка, 40 лет – это практически предел, как-то надо дальше жить, и все будет направлено на то, чтобы заработать на остаток жизни.

Если у него хватит сил и желания, то год-другой может поиграть в КХЛ, но он будет слушать свой организм. В этом плане он очень щепетильный, и просто так в любой команде, неважно в какой лиге, он не будет.

Важно, что он понимает, что он любит быть в команде впереди на белом коне, и в этом его сила», – сказал Величкин.

Кросби о Малкине и Летанге: «Они мне как семья. Мы очень давно играем вместе и благодарны за эту возможность. Надеюсь, получится продолжить»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
Я искренне не понимаю для чего все разговоры/рассуждения. Овечкин, Малкин. Где, сколько, как ит.д. Все равно же всё сходится к тому что человек сам решит что ему делать дальше. Да и на ваши советы ему абсолютно все равно (в оригинале использовано другое слово). Для чего вы воздух то трясёте?
Удачи Малкину, Овечкину ! Они сами решать, что дальше делать
Сезон еще попылит, только 5млн под вопросом! 🤣
Сезон еще попылит, только 5млн под вопросом! 🤣
У него больше очка за матч. Должен за минималку подписаться?
Не величкину рассуждать о будущем Малкина Пусть просохнет лучше.
Андрей Разин: «Думаешь: лучше вести себя как Никитин, Козырев, великий Билялетдинов – молчи и молчи. Уважаю журналистов, но в вашей среде есть нормальные люди, а есть редиски»
40 минут назад
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Украина обыграла Литву, Польша против Франции, Казахстан разгромил Японию
49 минут назад
Бабаев о 0+2 у Ткачева в 5 матчах против «Ак Барса»: «Большего он сделать не мог. Кто нормально разбирает игру, видит его игровое время»
сегодня, 16:00
Разин о нападении «Металлурга»: «Думаете, я бы отказался от Макдэвида и Драйзайтля? Тодда, Хмелевски, Барабанова, Сафонова с удовольствием взял бы. Они выбирают Казань»
сегодня, 15:36
Кубок Стэнли. «Тампа» и «Монреаль» проведут 7-й матч в первом раунде, «Колорадо» и «Миннесота» начнут серию 2-го раунда
сегодня, 14:57
Разин после вылета из Кубка Гагарина: «Жизнь прекрасна. У «Металлурга» есть характер – делали «Ак Барсу» много подарков, но отыгрывались. Жалко заканчивать серию дома»
сегодня, 14:55
Гатиятулин о выходе «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина: «Металлург» – очень сильный соперник, напряженная серия. Мы играли терпеливо, работали и забили в овертайме»
сегодня, 14:42
«Ак Барс» в 6-й раз сыграет в финале Кубка Гагарина – повторение рекорда КХЛ. Казанцы впервые с 2023-го вышли в решающую серию
сегодня, 14:01
⚡️ «Ак Барс» выиграл серию с «Металлургом» (4-1) и вышел в финал Кубка Гагарина
сегодня, 13:51
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Эстония одолела Румынию и повысилась в классе, Южная Корея победила Нидерланды, Китай оказался сильнее Испании
сегодня, 13:46
Щитов об «Ак Барсе» в финале: «В серии с «Металлургом» был фаворитом. Мощная команда, перекрыли лидеров соперника, показали бойцовский хоккей»
1 минуту назад
Потапов о вылете «Металлурга»: «Станет уроком для тренера. Будет давать более сдержанные комментарии, чтобы не отвлекать внимание от команды»
59 минут назад
Крикунов про «Ак Барс» в финале: «Металлург» был даже лучше по игре. Уверенно шли 1-ми весь сезон, думали, что и в плей-офф так пройдут, видимо»
сегодня, 15:48
Валерий Каменский: «Ак Барс» был сильнее «Металлурга», казанцы по праву вышли в финал плей-офф»
сегодня, 15:22
Рыбин о «Локомотиве»: «Команда чуть разобщенно действует. «Авангард» в плане перебегать выглядит помощнее»
сегодня, 15:10
Гудбрэнсон и Брендан Смит покинут «Коламбус» летом. Решение по Замуле пока не принято (Daily Faceoff)
сегодня, 14:31
Щитов об 1/2 Кубка Гагарина: «Локомотив» еще может вернуться, их нельзя списывать со счетов. Отступать некуда»
сегодня, 14:13
Стэн Боумэн о том, что Макдэвид назвал «Эдмонтон» средней командой: «В предыдущих сезонах мы выигрывали по 8-10 матчей подряд. В этой регулярке нам не удалось набрать обороты»
сегодня, 13:35
Протас о невыходе «Вашингтона» в плей-офф: «Было много травм. Недосчитались Дюбуа – одного из лучших двусторонних центров в НХЛ. Свою игру оценю на 6-7 из 10»
сегодня, 13:12
Защитник «Металлурга» Яковлев о Билялетдинове: «Мэтр нашего хоккея. Отношусь с уважением и благодарностью – он и в «Ак Барс» меня брал, и в сборную»
сегодня, 12:45
