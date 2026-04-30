  • Дорофеев о хет-трике с «Ютой»: «Я был очень воодушевлен после 3-й шайбы – хорошие вещи случаются, когда идешь на пятак. «Вегас» не сдается и верит в себя»
Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев рассказал о своем хет-трике в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Юты» (5:4 2ОТ, 3-2).

25-летний россиянин трижды сравнивал счет по ходу игры: 1:1 после гола в большинстве на последней минуте первого периода, 2:2 во втором периоде и 4:4 на отметке 59:07 в формате «6 на 5».

– Какие эмоции вы испытали после третьей шайбы?

– Я был очень воодушевлен. Хорошие вещи случаются, когда идешь на пятак.

– Это то, чего хотел от вас Торторелла? Какую установку он вам давал?

– Играть в свой хоккей и бросать по воротам, когда есть возможность.

– «Вегасу» регулярно удается отыгрываться, уступая по ходу матча.

– Мы не сдаемся до финального свистка, мы всегда помогаем друг другу и верим в себя.

– Что нужно, чтобы победить в серии?

– Придерживаться плана на игру и не сбавлять обороты, – сказал Дорофеев.

🎩 Как же вовремя Дорофеев сделал хет-трик: спас «Вегас» на 60-й минуте!

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Три раза сравнял счет в игре, прикольный хет трик)
Паха, молодчина!
Не благодарите )
Четвертый игрок с хет-триком в плей-офф у Вегаса. После Стоуна, Маршессо (2) и Янмарка.
В сезоне 25/26 на данный момент он автор первого и последнего хет-трика. Первый был в первом матче сезона, в октябре против ЭлЭй, последний, соответственно, сегодня. В первом матче проиграли по буллитам, но сегодняшний выиграли, что гораздо важнее. Кстати, свой буллит Дорофеев тогда забил.
Трёха это ответ на критику
Кто его критикует-то? Лучший снайпер команды.
Паша красавчик!
