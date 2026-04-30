Дорофеев о хет-трике с «Ютой»: «Я был очень воодушевлен после 3-й шайбы – хорошие вещи случаются, когда идешь на пятак. «Вегас» не сдается и верит в себя»

Дорофеев о хет-трике с «Ютой»: я был очень воодушевлен после третьей шайбы.

Форвард «Вегаса » Павел Дорофеев рассказал о своем хет-трике в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Юты » (5:4 2ОТ, 3-2).

25-летний россиянин трижды сравнивал счет по ходу игры: 1:1 после гола в большинстве на последней минуте первого периода, 2:2 во втором периоде и 4:4 на отметке 59:07 в формате «6 на 5».

– Какие эмоции вы испытали после третьей шайбы?

– Я был очень воодушевлен. Хорошие вещи случаются, когда идешь на пятак.

– Это то, чего хотел от вас Торторелла? Какую установку он вам давал?

– Играть в свой хоккей и бросать по воротам, когда есть возможность.

– «Вегасу» регулярно удается отыгрываться, уступая по ходу матча.

– Мы не сдаемся до финального свистка, мы всегда помогаем друг другу и верим в себя.

– Что нужно, чтобы победить в серии?

– Придерживаться плана на игру и не сбавлять обороты, – сказал Дорофеев.

