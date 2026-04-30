Дорофеев о хет-трике с «Ютой»: «Я был очень воодушевлен после 3-й шайбы – хорошие вещи случаются, когда идешь на пятак. «Вегас» не сдается и верит в себя»
Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев рассказал о своем хет-трике в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Юты» (5:4 2ОТ, 3-2).
25-летний россиянин трижды сравнивал счет по ходу игры: 1:1 после гола в большинстве на последней минуте первого периода, 2:2 во втором периоде и 4:4 на отметке 59:07 в формате «6 на 5».
– Какие эмоции вы испытали после третьей шайбы?
– Я был очень воодушевлен. Хорошие вещи случаются, когда идешь на пятак.
– Это то, чего хотел от вас Торторелла? Какую установку он вам давал?
– Играть в свой хоккей и бросать по воротам, когда есть возможность.
– «Вегасу» регулярно удается отыгрываться, уступая по ходу матча.
– Мы не сдаемся до финального свистка, мы всегда помогаем друг другу и верим в себя.
– Что нужно, чтобы победить в серии?
– Придерживаться плана на игру и не сбавлять обороты, – сказал Дорофеев.
🎩 Как же вовремя Дорофеев сделал хет-трик: спас «Вегас» на 60-й минуте!