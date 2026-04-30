Третьяк о серии «Локомотив» – «Авангард»: «В НХЛ тебе голову отвертят, если провоцировать чужого вратаря. В КХЛ защитники немного миндальничают»
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» (1-2).
– Вы уже много лет говорите, что лучший вратарь КХЛ – Даниил Исаев из «Локомотива». Но его заменили в первом матче против «Авангарда». Как вам ход серии?
– Так это же интересно. Чем выше интрига, тем больше это нравится хоккеистам. И болельщикам тоже. Кто хотел бы видеть два полуфинала по 4-0? Выглядит не очень… Это не украшает плей‑офф. При этом команды‑то равные.
Поэтому мы видим борьбу. И у «Локомотива» в самом деле хороший вратарь. Просто ему дали отдохнуть, когда было видно, что Ярославль уже сильно проигрывает. Расчет на то, чтобы Исаев следующую игру вытащил. Я в Исаева верю, он – один из лучших вратарей нашей лиги.
– А вот к Никите Серебрякову подкатывают игроки «Локомотива», пытаясь вывести его из себя. Как вы относитесь к такому ходу?
– Вы знаете, вот в НХЛ с этим очень строго. Если будешь провоцировать чужого вратаря, тебе просто голову отвертят! У нас в КХЛ защитники немного миндальничают.
А вообще, конечно, вратаря должны охранять. И в Америке очень строго к этому относятся, много голов не засчитывают. Чуть дотронешься до голкипера – и шайбу отменяют. Поэтому у нас судьи тоже должны четко смотреть. Если есть атака или воздействие на вратаря, это надо пресекать удалениями, – сказал Третьяк.
СДК КХЛ наказал «Локомотив» и «Авангард» денежными штрафами за драки во 2-м матче серии. Отдельно оштрафованы Хартли, Береглазов, Буше, Серебряков и Долженков