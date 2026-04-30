  • Кноблаух о Макдэвиде и Драйзайтле в одном звене в 5-м матче с «Анахаймом»: «Это немного снизило нагрузку на Коннора. Они всегда хорошо играли вместе»
4

Главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух заявил, что выпускал Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля в одном звене из-за травмы капитана «Ойлерс».

Сообщалось, что Макдэвид может пропустить пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли против «Анахайма» (4:1, 2-3) из-за повреждения правой ноги, но он вышел на лед и дважды ассистировал Драйзайтлю, сделавшему дубль.

«Если Леон будет больше владеть шайбой, это немного снизит нагрузку на Коннора. Они всегда хорошо играли вместе, но в этом сезоне не имели такого преимущества над соперниками, как обычно.

У них есть сыгранность, и, учитывая, что это был матч на выбывание, мы решили довериться двум нашим лучшим игрокам и позволить им диктовать ход встречи», – добавил Кноблаух.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Так какого лешего ты до 1-3 в серии тянул?! Если завтра проиграете, я тебя выгоню к чёртовой матери!
Подколзин о своем прогрессе: «Дело в опыте и сильных партнерах. Если играть с Драйзайтлем или Макдэвидом, то даже у парня вроде меня появятся моменты и голы»
29 апреля, 11:49
Макдэвид о 4:1 с «Анахаймом»: «Эдмонтон» по-прежнему в сложной ситуации. Мы просто дожили до следующего матча, потребуются огромные усилия»
29 апреля, 09:57
