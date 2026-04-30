Кноблаух о Макдэвиде и Драйзайтле в одном звене в 5-м матче с «Анахаймом»: «Это немного снизило нагрузку на Коннора. Они всегда хорошо играли вместе»

Кноблаух о Макдэвиде и Драйзайтле в одном звене: это снизит давление с Коннора.

Главный тренер «Эдмонтона » Крис Кноблаух заявил, что выпускал Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля в одном звене из-за травмы капитана «Ойлерс».

Сообщалось , что Макдэвид может пропустить пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли против «Анахайма » (4:1, 2-3) из-за повреждения правой ноги, но он вышел на лед и дважды ассистировал Драйзайтлю, сделавшему дубль.

«Если Леон будет больше владеть шайбой, это немного снизит нагрузку на Коннора. Они всегда хорошо играли вместе, но в этом сезоне не имели такого преимущества над соперниками, как обычно.

У них есть сыгранность, и, учитывая, что это был матч на выбывание, мы решили довериться двум нашим лучшим игрокам и позволить им диктовать ход встречи», – добавил Кноблаух.

