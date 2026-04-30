«Сибирь» продлила контракт с Баклашевым на 2 года

«Сибирь» продлила контракт с Баклашевым.

«Сибирь » объявила о продлении контракта с Никитой Баклашевым . Соглашение с 21-летним защитником рассчитано на два года.

Он перешел в новосибирский клуб из «Динамо» по ходу минувшего регулярного чемпионата FONBET КХЛ.

Баклашев провел 35 матчей за новую команду с учетом плей-офф и набрал 2 (0+2) очка за 8:12 в среднем на льду и полезности «0».

