«Сибирь» продлила контракт с Баклашевым на 2 года
«Сибирь» объявила о продлении контракта с Никитой Баклашевым. Соглашение с 21-летним защитником рассчитано на два года.
Он перешел в новосибирский клуб из «Динамо» по ходу минувшего регулярного чемпионата FONBET КХЛ.
Баклашев провел 35 матчей за новую команду с учетом плей-офф и набрал 2 (0+2) очка за 8:12 в среднем на льду и полезности «0».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Сибири»
