Сергей Светлов: «Динамо» бы не помешала связка Шипачев – Гусев, если рядом с этими мастерами поставить молодого. На Вадима будут претендовать многие»

Сергей Светлов: «Динамо» бы не помешала связка Шипачев – Гусев.

Бывший тренер клубов FONBET КХЛ Сергей Светлов поделился мнением о будущем Вадима Шипачева .

Срок действующего контракта 39-летнего форварда рассчитан до 31 мая 2026 года. В этом сезоне он набрал 47 (16+31) очков в 72 матчах за «Динамо» Минск с учетом плей-офф.

– Что скажете по Шипачеву?

– Вадим – центральный нападающий, дирижирующий игрой всей пятерки. Системообразующий игрок. Для меня показатель – прогресс тех молодых хоккеистов «Динамо», которые с ним выходили на лед и находились в одной раздевалке.

Минск провел лучший сезон в истории, но опять-таки судя по прессе у наших одноклубников начались кадровые потери. Думаю, в такой ситуации «Динамо» сделает все возможное, чтобы побороться за Шипачева. Хотя после такого сезона на него будут претендовать и многие российские клубы – особенно те, в которых много молодежи.

И вообще я скажу, что в последнем плей-офф тому же московскому «Динамо » связка Шипачев – Гусев , мягко говоря, не помешала – если бы рядом с этими мастерами поставили хорошего молодого форварда, который дал бы звену скорость и дополнительный объем работы, – сказал Светлов.

