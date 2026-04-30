  • Сергей Светлов: «Динамо» бы не помешала связка Шипачев – Гусев, если рядом с этими мастерами поставить молодого. На Вадима будут претендовать многие»
Бывший тренер клубов FONBET КХЛ Сергей Светлов поделился мнением о будущем Вадима Шипачева.

Срок действующего контракта 39-летнего форварда рассчитан до 31 мая 2026 года. В этом сезоне он набрал 47 (16+31) очков в 72 матчах за «Динамо» Минск с учетом плей-офф.

– Что скажете по Шипачеву?

– Вадим – центральный нападающий, дирижирующий игрой всей пятерки. Системообразующий игрок. Для меня показатель – прогресс тех молодых хоккеистов «Динамо», которые с ним выходили на лед и находились в одной раздевалке.

Минск провел лучший сезон в истории, но опять-таки судя по прессе у наших одноклубников начались кадровые потери. Думаю, в такой ситуации «Динамо» сделает все возможное, чтобы побороться за Шипачева. Хотя после такого сезона на него будут претендовать и многие российские клубы – особенно те, в которых много молодежи.

И вообще я скажу, что в последнем плей-офф тому же московскому «Динамо» связка Шипачев – Гусев, мягко говоря, не помешала – если бы рядом с этими мастерами поставили хорошего молодого форварда, который дал бы звену скорость и дополнительный объем работы, – сказал Светлов.

Староват шипа для смены клуба
Сезончик в Минске и можно завязывать
Карьера вышла огонь, многие бы позавидовали
Да нет, спасибо, уж лучше без них ! Не для высоких задач игроки, уже давно с «ярмарки» едут…
Нет. Старые оба и медленные.
Не удивлюсь, если, в следующем сезоне, оба окажутся в Шанхае...
Связку Щипачев Яшкин , такой деятель как Сушко развалил же
От хоккеиста в ПО есть польза только если он боец и голодный,остальное фигня
