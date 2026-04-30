  • Форвард «Вашингтона» Милано подписал контракт с «Берном». У него 352 матча и 145 очков в НХЛ
Швейцарский «Берн» объявил о подписании однолетнего контракта с форвардом «Вашингтона» Сонни Милано.

29-летний американец выступал за «Кэпиталс» с 2022 года. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ на его счету 8 (4+4) очков за 31 матч.

В феврале нападающего отправили в АХЛ, где он продолжает сезон в составе «Херши» – 14 (6+8) баллов за 18 игр с учетом плей-офф.

Милано выбрали под 16-м общим номером на драфте НХЛ в 2014 году. Всего в лиге он провел 352 матча и набрал 145 (66+79) очков.

«Вашингтон» объявил об уходе тренера по большинству. Команда стала 25-й в регулярке НХЛ по реализации лишнего

Жаль команда из Милана упустила такой прикольный вариант хайпануть
Ну всё, бывайте, ихтиандры.
баст типичный. как сказали бы носители классического латинского - баст вульгарис))
Ответ Б.И.С.
баст типичный. как сказали бы носители классического латинского - баст вульгарис))
bastus vulgaris
Ответ BT
bastus vulgaris
pulcher et sapiens))
Автора одно из самых запоминающихся голов на моей памяти
Мб в КХЛ заскочит коль такая пьянка
Ответ Andy93
Автора одно из самых запоминающихся голов на моей памяти Мб в КХЛ заскочит коль такая пьянка
Что за голешник?
Что за голешник?
Что за голешник?
Наверное тот что с навеса за ворот от Зеграса.
легенда спортса
легенда спортса
легенда спортса
спортса.ру
