Форвард «Вашингтона» Милано подписал контракт с «Берном». У него 352 матча и 145 очков в НХЛ
Швейцарский «Берн» объявил о подписании однолетнего контракта с форвардом «Вашингтона» Сонни Милано.
29-летний американец выступал за «Кэпиталс» с 2022 года. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ на его счету 8 (4+4) очков за 31 матч.
В феврале нападающего отправили в АХЛ, где он продолжает сезон в составе «Херши» – 14 (6+8) баллов за 18 игр с учетом плей-офф.
Милано выбрали под 16-м общим номером на драфте НХЛ в 2014 году. Всего в лиге он провел 352 матча и набрал 145 (66+79) очков.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Берна»
Мб в КХЛ заскочит коль такая пьянка