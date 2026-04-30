Форвард «Вашингтона» Милано подписал контракт с «Берном». У него 352 матча и 145 очков в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Милано подписал контракт с «Берном».

Швейцарский «Берн » объявил о подписании однолетнего контракта с форвардом «Вашингтона » Сонни Милано .

29-летний американец выступал за «Кэпиталс» с 2022 года. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ на его счету 8 (4+4) очков за 31 матч.

В феврале нападающего отправили в АХЛ, где он продолжает сезон в составе «Херши» – 14 (6+8) баллов за 18 игр с учетом плей-офф.

Милано выбрали под 16-м общим номером на драфте НХЛ в 2014 году. Всего в лиге он провел 352 матча и набрал 145 (66+79) очков.

