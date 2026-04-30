Кросби о Малкине и Летанге: «Они мне как семья. Мы очень давно играем вместе и благодарны за эту возможность. Надеюсь, получится продолжить»

Кросби о Малкине и Летанге: они мне как семья.

Капитан «Питтсбурга » Сидни Кросби поделился мнением об игре с Евгением Малкиным и Крисом Летангом . Это трио провело 20 сезонов в одной команде – рекорд для всех североамериканских спортивных лиг.

«Пингвинс» завершили сезон, уступив «Филадельфии» в серии первого раунда Кубка Стэнли (2-4). Контракт Малкина рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Это сложно выразить словами. Думаю, они мне как семья. Это лучшее описание. У нас были и победы, и тяжелые поражения, но мы играем вместе уже очень давно и благодарны за эту возможность.

Надеюсь, у нас получится продолжить», – сказал Кросби.

