Кросби о Малкине и Летанге: «Они мне как семья. Мы очень давно играем вместе и благодарны за эту возможность. Надеюсь, получится продолжить»
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби поделился мнением об игре с Евгением Малкиным и Крисом Летангом. Это трио провело 20 сезонов в одной команде – рекорд для всех североамериканских спортивных лиг.
«Пингвинс» завершили сезон, уступив «Филадельфии» в серии первого раунда Кубка Стэнли (2-4). Контракт Малкина рассчитан до 30 июня 2026 года.
«Это сложно выразить словами. Думаю, они мне как семья. Это лучшее описание. У нас были и победы, и тяжелые поражения, но мы играем вместе уже очень давно и благодарны за эту возможность.
Надеюсь, у нас получится продолжить», – сказал Кросби.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
П.С. Капец,как же не повело Маку....