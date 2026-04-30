  Кросби о Малкине и Летанге: «Они мне как семья. Мы очень давно играем вместе и благодарны за эту возможность. Надеюсь, получится продолжить»
Кросби о Малкине и Летанге: «Они мне как семья. Мы очень давно играем вместе и благодарны за эту возможность. Надеюсь, получится продолжить»

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби поделился мнением об игре с Евгением Малкиным и Крисом Летангом. Это трио провело 20 сезонов в одной команде – рекорд для всех североамериканских спортивных лиг.

«Пингвинс» завершили сезон, уступив «Филадельфии» в серии первого раунда Кубка Стэнли (2-4). Контракт Малкина рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Это сложно выразить словами. Думаю, они мне как семья. Это лучшее описание. У нас были и победы, и тяжелые поражения, но мы играем вместе уже очень давно и благодарны за эту возможность.

Надеюсь, у нас получится продолжить», – сказал Кросби.

Мичков закрыл серию с «Питтсбургом» – это финиш для команды Малкина и Кросби

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Ностальгия - пока они не начнут уходить один за другим, я не вижу ничего хорошего в будущем для моих пингвиненков.
Если бы не проводы Овечкина, то провожали бы в отпуск сейчас Филадельфию…
Ответ GSA1214
Согласен, как раз у Пингвинов оставался до конца регулярки оставалось 3 игры 2 предпоследних матча были с Вашиками вот как раз в этих играх лидеры Пингвинов были щаняти проводами Ови вот на эти сами на проводы сильно отвлеклись так что оба матча проиграли после этого заключительном матче проиграли блюзменам в итоге все оставшиеся 3 матча проиграли. Это как раз сильно надломило Пингвинов и в ПО к Лётчикам как следует не смогли настроиться и подготовиться проиграв первые 3 игры серии, плюс Мьюз совершил ошибку выбрав на первые игры Скиннера, если бы он изначально поставил основным вратарём Шиловса то Пингвины не проиграли бы 0-3 в серии. С ним они бы выиграли серию у Летчиков.
Ответ Рагнар Сигурдссен
Даа уж. Ностальжи. Эпоха уходит. А я всех пацанами помню
Как же повезло Малычу,что он попал в такую прекрасную команду и к прекрасным ребятам.
П.С. Капец,как же не повело Маку....
Сергей Светлов: «В хоккее идет ренессанс ветеранов. Овечкин бьет рекорды, Малкин и Кросби вышли в плей-офф, Радулов в порядке в КХЛ. Человек бежит быстро, но шайба быстрее»
Макдэвид делит с Троттье 20-е место в истории НХЛ по ассистам в плей-офф (111). Среди действующих игроков выше лишь Кросби, Кучеров и Малкин
