  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ткачак про слухи о возможном обмене из «Оттавы»: «Это начинает раздражать. Я полностью предан команде и городу, никогда не говорил об уходе»
2

Ткачак про слухи о возможном обмене из «Оттавы»: «Это начинает раздражать. Я полностью предан команде и городу, никогда не говорил об уходе»

Ткачак про слухи о возможном обмене из «Оттавы»: я полностью предан команде.

Капитан «Оттавы» Брэди Ткачак опроверг слухи о возможном обмене из канадского клуба.

В минувшем регулярном чемпионате он набрал 59 (22+37) очков за 60 игр, но не отметился результативными действиями в серии первого раунда Кубка Стэнли против «Каролины» (0-4), завершив ее с полезностью «минус 4».

«Мне кажется, я отвечал на этот вопрос сотни раз. Честно говоря, это начинает раздражать. Я полностью предан команде и городу, никогда не говорил об уходе и не показывал, что хочу уйти. Слухи стали отвлекающим фактором, с этим очень трудно смириться.

Мы проведем обычный разговор со Стивом (Стэйосом, генменеджером «Оттавы» – Спортс’‘) о том, что он думает о команде и моей игре. Я старался сделать все возможное, но сыграл недостаточно хорошо. Казалось, что ничего не получается, шайба не идет в ворота и все складывается против меня. Это тяжело, но приходится справляться.

Когда у меня не получается, это сильно подрывает уверенность в себе», – сказал Ткачак.

Срок действующего контракта 26-летнего форварда рассчитан до 30 июня 2028 года.

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?27363 голоса
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoБрэди Ткачак
logoОттава
logoСтив Стэйос
logoвозможные переходы
logoНХЛ
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Генменеджер «Оттавы» про слухи о возможном обмене Брэди Ткачака: «Полная чушь, вот что это такое. Мы не думали ни о чем, что могло бы стать поводом для подобного разговора»
27 апреля, 21:49
Брэди Ткачак о вылете «Оттавы» в 1-м раунде после 0-4 от «Каролины»: «Душераздирающий итог. Серия была очень напряженной. Нужно отдать должное сопернику»
26 апреля, 06:20
Рекомендуем
Главные новости
Андрей Разин: «Думаешь: лучше вести себя как Никитин, Козырев, великий Билялетдинов – молчи и молчи. Уважаю журналистов, но в вашей среде есть нормальные люди, а есть редиски»
38 минут назад
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Украина обыграла Литву, Польша против Франции, Казахстан разгромил Японию
47 минут назад
Бабаев о 0+2 у Ткачева в 5 матчах против «Ак Барса»: «Большего он сделать не мог. Кто нормально разбирает игру, видит его игровое время»
сегодня, 16:00
Разин о нападении «Металлурга»: «Думаете, я бы отказался от Макдэвида и Драйзайтля? Тодда, Хмелевски, Барабанова, Сафонова с удовольствием взял бы. Они выбирают Казань»
сегодня, 15:36
Кубок Стэнли. «Тампа» и «Монреаль» проведут 7-й матч в первом раунде, «Колорадо» и «Миннесота» начнут серию 2-го раунда
сегодня, 14:57
Разин после вылета из Кубка Гагарина: «Жизнь прекрасна. У «Металлурга» есть характер – делали «Ак Барсу» много подарков, но отыгрывались. Жалко заканчивать серию дома»
сегодня, 14:55
Гатиятулин о выходе «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина: «Металлург» – очень сильный соперник, напряженная серия. Мы играли терпеливо, работали и забили в овертайме»
сегодня, 14:42
«Ак Барс» в 6-й раз сыграет в финале Кубка Гагарина – повторение рекорда КХЛ. Казанцы впервые с 2023-го вышли в решающую серию
сегодня, 14:01
⚡️ «Ак Барс» выиграл серию с «Металлургом» (4-1) и вышел в финал Кубка Гагарина
сегодня, 13:51
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Эстония одолела Румынию и повысилась в классе, Южная Корея победила Нидерланды, Китай оказался сильнее Испании
сегодня, 13:46
Ко всем новостям
Последние новости
Потапов о вылете «Металлурга»: «Станет уроком для тренера. Будет давать более сдержанные комментарии, чтобы не отвлекать внимание от команды»
57 минут назад
Крикунов про «Ак Барс» в финале: «Металлург» был даже лучше по игре. Уверенно шли 1-ми весь сезон, думали, что и в плей-офф так пройдут, видимо»
сегодня, 15:48
Валерий Каменский: «Ак Барс» был сильнее «Металлурга», казанцы по праву вышли в финал плей-офф»
сегодня, 15:22
Рыбин о «Локомотиве»: «Команда чуть разобщенно действует. «Авангард» в плане перебегать выглядит помощнее»
сегодня, 15:10
Гудбрэнсон и Брендан Смит покинут «Коламбус» летом. Решение по Замуле пока не принято (Daily Faceoff)
сегодня, 14:31
Щитов об 1/2 Кубка Гагарина: «Локомотив» еще может вернуться, их нельзя списывать со счетов. Отступать некуда»
сегодня, 14:13
Стэн Боумэн о том, что Макдэвид назвал «Эдмонтон» средней командой: «В предыдущих сезонах мы выигрывали по 8-10 матчей подряд. В этой регулярке нам не удалось набрать обороты»
сегодня, 13:35
Протас о невыходе «Вашингтона» в плей-офф: «Было много травм. Недосчитались Дюбуа – одного из лучших двусторонних центров в НХЛ. Свою игру оценю на 6-7 из 10»
сегодня, 13:12
Защитник «Металлурга» Яковлев о Билялетдинове: «Мэтр нашего хоккея. Отношусь с уважением и благодарностью – он и в «Ак Барс» меня брал, и в сборную»
сегодня, 12:45
Кросби о Малкине: «Между нами сложились доверие и связь. Он целеустремленный парень – любит хоккей и хочет побеждать»
сегодня, 12:14
Рекомендуем