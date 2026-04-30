Ткачак про слухи о возможном обмене из «Оттавы»: «Это начинает раздражать. Я полностью предан команде и городу, никогда не говорил об уходе»

Ткачак про слухи о возможном обмене из «Оттавы»: я полностью предан команде.

Капитан «Оттавы » Брэди Ткачак опроверг слухи о возможном обмене из канадского клуба.

В минувшем регулярном чемпионате он набрал 59 (22+37) очков за 60 игр, но не отметился результативными действиями в серии первого раунда Кубка Стэнли против «Каролины» (0-4), завершив ее с полезностью «минус 4».

«Мне кажется, я отвечал на этот вопрос сотни раз. Честно говоря, это начинает раздражать. Я полностью предан команде и городу, никогда не говорил об уходе и не показывал, что хочу уйти. Слухи стали отвлекающим фактором, с этим очень трудно смириться.

Мы проведем обычный разговор со Стивом (Стэйосом, генменеджером «Оттавы» – Спортс’‘) о том, что он думает о команде и моей игре. Я старался сделать все возможное, но сыграл недостаточно хорошо. Казалось, что ничего не получается, шайба не идет в ворота и все складывается против меня. Это тяжело, но приходится справляться.

Когда у меня не получается, это сильно подрывает уверенность в себе», – сказал Ткачак.

Срок действующего контракта 26-летнего форварда рассчитан до 30 июня 2028 года.