Жаровский о «Салавате»: «С легионерами общаюсь на английском – это хорошая практика. По-французски знаю только «бонжур», «месье» и другие простые слова»

Жаровский о «Салавате»: с легионерами общаюсь на английском.

19-летний форвард «Салавата Юлаева » Александр Жаровский рассказал, что общается с легионерами клуба на английском языке.

– Как в раздевалке выстроена коммуникация у вас с легионерами?

– Парни все добрые, могут пообщаться. Я общаюсь с ними на английском. Если не так бывает слово произнес, то, например, Джек Родуолд понимает.

– Общение с легионерами на английском – хорошая практика языка?

– Да, сто процентов. Здорово, что есть легионеры, с которыми можно поговорить. Это хорошая практика. Изучаешь новые слова и фразы.

– Не изучаете ли вы французский? Тем более, в команде тренер по физической подготовке француз Адриан Вальво.

– Французский – это очень тяжелый язык. Знаю только «бонжур», «месье» и другие простые слова. Мне бы английский выучить, – сказал Жаровский.

Нападающий был задрафтован «Монреалем» в 2025 году под 34-м общим номером.

