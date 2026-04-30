Сергеева из «Локомотива» трижды проверяли на допинг в 1-м квартале 2026-го – чаще всех в КХЛ. По два раза тестировали Коростелева и Атанасова

Как сообщает ТАСС со ссылкой на документы, имеющиеся в их распоряжении, защитника «Локомотива» Андрея Сергеева трижды проверяли на допинг в первом квартале 2026 года.

Это наибольший показатель в КХЛ на данном отрезке. По два раза тестирование РУСАДА проходили нападающий «Спартака» Никита Коростелев и форвард «Торпедо» Василий Атанасов .

По одному разу проверили 128 хоккеистов, играющих в FONBET КХЛ и других российских лигах.

