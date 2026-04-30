Сергеева из «Локомотива» трижды проверяли на допинг в 1-м квартале 2026-го – чаще всех в КХЛ. По два раза тестировали Коростелева и Атанасова
Сергеева из «Локомотива» трижды проверяли на допинг в 1-м квартале 2026 года.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на документы, имеющиеся в их распоряжении, защитника «Локомотива» Андрея Сергеева трижды проверяли на допинг в первом квартале 2026 года.
Это наибольший показатель в КХЛ на данном отрезке. По два раза тестирование РУСАДА проходили нападающий «Спартака» Никита Коростелев и форвард «Торпедо» Василий Атанасов.
По одному разу проверили 128 хоккеистов, играющих в FONBET КХЛ и других российских лигах.
Совет директоров КХЛ отменил «правило трех переходов», при переподписании контрактов на понижение в потолке зарплат будет учитываться сумма старого договора
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?27363 голоса
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Они там по считалочке выбирают что ли?
Видимо из-за широких скул) пару лет назад была статья про допинг в НБА и что у ряда игроков увеличилась ширина скул и это связано с допингом, якобы фарма так влияет)
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем