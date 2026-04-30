Ротенберг посетил церемонию закрытия сезона ЖХЛ: «Женский хоккей – важная часть хоккейного движения в нашей стране. Поздравляю «Агидель» с чемпионством»

Ротенберг посетил церемонию закрытия сезона Женской хоккейной лиги.

Вице-президент КХЛ Роман Ротенберг посетил церемонию закрытия 11-го сезона Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).

Чемпионом стала уфимская «Агидель », победившая «Торнадо» в финальной серии со счетом 4-0.

«Женский хоккей – важная часть большого хоккейного движения в нашей стране. Он развивается, становится сильнее, привлекает все больше внимания и вдохновляет новое поколение девчонок приходить в спорт. За этим стоит большая работа клубов, тренеров, руководителей, специалистов и всех, кто каждый день вкладывает силы в развитие ЖХЛ и женского хоккея в целом.

Отдельно поздравляю «Агидель» с чемпионством. Шестой Кубок ЖХЛ – это серьезное достижение и заслуженный результат большой командной работы, мастерства, характера и победного духа.

Спасибо всем, кто развивает женский хоккей в России. Уверен, все только начинается, и впереди у ЖХЛ еще много ярких сезонов, сильных команд, новых имен и больших побед», – написал Ротенберг.

Ротенберг о 2-м сезоне Школьной лиги Московской области: «50 тысяч участников, 650 школ. Проект помогает вовлекать детей в занятия спортом, воспитывает командный дух и дисциплину»