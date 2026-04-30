Ротенберг посетил церемонию закрытия сезона ЖХЛ: «Женский хоккей – важная часть хоккейного движения в нашей стране. Поздравляю «Агидель» с чемпионством»

Ротенберг посетил церемонию закрытия сезона Женской хоккейной лиги.

Вице-президент КХЛ Роман Ротенберг посетил церемонию закрытия 11-го сезона Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).

Чемпионом стала уфимская «Агидель», победившая «Торнадо» в финальной серии со счетом 4-0.

«Женский хоккей – важная часть большого хоккейного движения в нашей стране. Он развивается, становится сильнее, привлекает все больше внимания и вдохновляет новое поколение девчонок приходить в спорт. За этим стоит большая работа клубов, тренеров, руководителей, специалистов и всех, кто каждый день вкладывает силы в развитие ЖХЛ и женского хоккея в целом.

Отдельно поздравляю «Агидель» с чемпионством. Шестой Кубок ЖХЛ – это серьезное достижение и заслуженный результат большой командной работы, мастерства, характера и победного духа.

Спасибо всем, кто развивает женский хоккей в России. Уверен, все только начинается, и впереди у ЖХЛ еще много ярких сезонов, сильных команд, новых имен и больших побед», – написал Ротенберг.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
Спасибо матерям, которые рождают дочерей и покупают им коньки и клюшки! Вместе мы будем обыгрывать канадок. Ну и Владимиру Владимировичу, конечно. Я все.
Ответ Coongur
И Третьяку за площадки!
Ответ Vladislav Khromov
И ветеранам за поддержку!
Будто нейросеть эти речи пишет
Ответ Ilya Volkov
Нейросеть и пишет, вы правы)))
Пескова заменит со временем Ротенберг - младший, этот даже более продвинутый, эмоциональный и праздничный демагог, тот вообще ничего не знает, что не спроси, а Рома во вовсе дыры без лубриканта, с ним ##### хлебать хорошо, он рта не даст открыть)
Синьор из общества. Эта должность мажорику подходит , как ни кому. Здесь он на своём месте.
Ротенберга - в зал славы ЖХЛ!
Ответ Andreytryuk
Чего?!!!! Великий полков водец и стоялец на лавке достоин перстня Зала Хоккейной Славы. А то вперёд него лезут всякие Тардифы на предьестал)))
Ответ Ольга Лебедева_1116766866
Можно и сразу несколько перстней, в т.ч. и ЖХЛ. Женщины тоже носят перстни вообще-то
Наш прострел, везде успел 😜
Надо брать пример с футбола, где все лидеры помогают с развитием женским командам.
я уж беспокоиться начал,куда Ромка пропал, когда пролетел мимо кресла тренера,ан нет его агитационный вагончик посетил город Уфа..
