  • Сергей Светлов: «В хоккее идет ренессанс ветеранов. Овечкин бьет рекорды, Малкин и Кросби вышли в плей-офф, Радулов в порядке в КХЛ. Человек бежит быстро, но шайба быстрее»
Олимпийский чемпион Сергей Светлов поделился мнением о возрастных игроках в КХЛ и НХЛ.

– Посмотрите на мировой хоккей – там, скажем так, идет ренессанс ветеранов. Впервые за несколько лет в плей-офф пробился «Питтсбург» во главе с Евгением Малкиным и Кросби. Очередную порцию рекордов – к сорокалетию – побил в «Вашингтоне» наш воспитанник Александр Овечкин.

Похожая картина – в КХЛ. Во многом благодаря Вадиму Шипачеву лучший сезон в своей истории провело минское «Динамо», а сам хоккеист разменял первую тысячу очков в истории КХЛ.

В полном порядке Александр Радулов, который второй сезон подряд не намерен уходить на каникулы и с «Локомотивом» вновь сражается за Кубок Гагарина. Трудно переоценить роль защитника-капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина. И так далее по списку.

– Как объяснить ренессанс ветеранов?

– Много разговоров о том, что хоккей стал более быстрым и вертикальным, а на первый план выходят молодые и челночные игроки. Но та же Олимпиада показала, что зрелость и мастерство по-прежнему в особой цене. Человек бежит быстро, но шайба еще быстрее. Это относится к любой лиге, включая НХЛ.

В той же КХЛ в последние годы вообще наметился дефицит мастерства, все-таки «железный занавес» не мог не повлиять на развитие школы, наша молодежь, увы, отрезана политикой от мировой арены.

Отсюда особая роль таких игроков, как Радулов, Шипачев, Гусев или, например, Панин. Их цена с возрастом как минимум не уменьшается, – сказал Светлов.

У 39-летнего Радулова 12 (5+7) очков в 12 матчах плей-офф КХЛ

Филадельфия наглядно продемонстрировала, что никакой ренессанс не стоит рядом с молодостью, напором и голодом до побед
Ответ Desperadoes
При всем при этом крайние 2-3 игры да и эта игра Филки смотрелись не лучше, видно было что Питтсбург более мастеровитая команда и могут больше, но все решил один год в овертайме, так бывает. Уверен возьми сейчас Питтсбург эту игру, то дома они точно дожали Филадельфию. Другое дело если б Филадельфия по всем статьям переиграли Питтсбург, тут можно было сказать что молодая быстрая команда, но периодами было отчетливо видно как Филам не хватает мастерства. Ставка с вратарями не сыграла Мьюз не угадал с самого начала, но в будущем Шилов может быть снова первым номером. Филадельфия начали бодро, после их задор пропал а это всего лишь первая серия, Питтсбург наоборот адаптировался к игре
Ответ Алексей Райский_1117028829
Я точно так же могу сказать, что в пятой игре всё решил идиотский отскок от борта, когда шайба заползла под конёк Владаржу, так то Филли были в той игре не хуже. Да, в ПО всё решают мелочи, и в целом Филли проиграли равные игры
Клуб Ови вообще не попал в п/о, Малыч и Сид в отпуске после 1-го раунда, Раду с Локо сегодня увидим против Авы)))
Светлов говорит о тех ..кому не прмешали травмы...но в лиге они уже не на первых ролях
Какая дичь!! Что вы нам втюхиваете под соусом продолжительность человеческой жизни при спортивном образе жизни?)) лишь бы молодых задвинуть и не дать им развиватся)))
