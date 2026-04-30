Малкин повторил рекорд Федорова по числу игр в Кубке Стэнли среди россиян – 183. Зубов – 3-й, Овечкин – 4-й, Кучеров – 5-й
Малкин повторил рекорд Федорова по числу игр в Кубке Стэнли среди россиян.
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провел 183-й матч в Кубке Стэнли за карьеру (0:1 ОТ с «Филадельфией») и повторил рекорд по этому показателю среди россиян.
39-летний нападающий сравнялся с Сергеем Федоровым, на счету которого также 183 игры в плей-офф НХЛ.
Третье место у Сергея Зубова (164 матча), Александр Овечкин – четвертый (161), пятое место делят Павел Дацюк и Никита Кучеров (по 157).
«Питтсбург» проиграл серию первого раунда (2-4) и покинул текущий розыгрыш Кубка Стэнли.
Малкин не набрал очки в трех матчах подряд против «Филадельфии». У форварда «Питтсбурга» 3 балла в 6 играх серии
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?27285 голосов
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
1. Малкин 183 (69+113)
2.КУЧЕРОВ 177 (54 +123)
3. Федоров 176 (52+124)
4. Овечкин 147 (77+70)
5. Зубов 117 (24+93)
6. Дацюк 113 (42+71)
7. Ковалев 100 (45+55)
У Малкина 183 игры, 183 очка!