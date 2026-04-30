Малкин повторил рекорд Федорова по числу игр в Кубке Стэнли среди россиян – 183. Зубов – 3-й, Овечкин – 4-й, Кучеров – 5-й

Малкин повторил рекорд Федорова по числу игр в Кубке Стэнли среди россиян.

Форвард «Питтсбурга » Евгений Малкин провел 183-й матч в Кубке Стэнли за карьеру (0:1 ОТ с «Филадельфией») и повторил рекорд по этому показателю среди россиян.

39-летний нападающий сравнялся с Сергеем Федоровым , на счету которого также 183 игры в плей-офф НХЛ.

Третье место у Сергея Зубова (164 матча), Александр Овечкин – четвертый (161), пятое место делят Павел Дацюк и Никита Кучеров (по 157).

«Питтсбург» проиграл серию первого раунда (2-4) и покинул текущий розыгрыш Кубка Стэнли.

Малкин не набрал очки в трех матчах подряд против «Филадельфии». У форварда «Питтсбурга» 3 балла в 6 играх серии