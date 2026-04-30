  • Малкин повторил рекорд Федорова по числу игр в Кубке Стэнли среди россиян – 183. Зубов – 3-й, Овечкин – 4-й, Кучеров – 5-й
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провел 183-й матч в Кубке Стэнли за карьеру (0:1 ОТ с «Филадельфией») и повторил рекорд по этому показателю среди россиян.

39-летний нападающий сравнялся с Сергеем Федоровым, на счету которого также 183 игры в плей-офф НХЛ.

Третье место у Сергея Зубова (164 матча), Александр Овечкин – четвертый (161), пятое место делят Павел Дацюк и Никита Кучеров (по 157).

«Питтсбург» проиграл серию первого раунда (2-4) и покинул текущий розыгрыш Кубка Стэнли.

Малкин не набрал очки в трех матчах подряд против «Филадельфии». У форварда «Питтсбурга» 3 балла в 6 играх серии

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Очки в плей-офф КС, россияне, лидеры за все время:
1. Малкин 183 (69+113)
2.КУЧЕРОВ 177 (54 +123)
3. Федоров 176 (52+124)
4. Овечкин 147 (77+70)
5. Зубов 117 (24+93)
6. Дацюк 113 (42+71)
7. Ковалев 100 (45+55)
У Малкина 183 игры, 183 очка!
Ответ Кагов
Кучеров уже привычно выносит всех в одну калитку по эффективности.
Ответ Кагов
Как мне помнится у Малкина 114 передач и 184 очка , видно забыл про передачу в этой серии
