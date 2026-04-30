  • ЧМ-2026. Дивизион 1B. Румыния проиграла Китаю, Эстония победила Нидерланды, Испания уступила Южной Корее
В китайском Шэньчжэне продолжается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1B.

Победитель турнира в следующем году сыграет в дивизионе 1А (подэлитном).

В связи с отменой турнира в дивизионе 2А в ОАЭ (по соображениям безопасности) в этом году ни одна команда не вылетит из дивизиона 1B.

Эстония – Нидерланды – 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)

Южная Корея – Испания – 6:4 (1:1, 4:0, 1:3)

Румыния – Китай – 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)

Положение команд: Эстония – 6 очков (2 матча), Южная Корея – 6 (2), Румыния – 4 (2), Китай – 2 (2), Испания – 0 (2), Нидерланды – 0 (2).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
ЧМ-2026 (первый дивизион)
результаты матчей
удивляет слабая игра голландии..думаю количество игр в нацииональном чемпионате мало влияет на силу национальной команды на таком уровне....
удивляет слабая игра голландии..думаю количество игр в нацииональном чемпионате мало влияет на силу национальной команды на таком уровне....
Для Естония зборную влияет чемпионат Естония очень мало игры 16 игры сезон, даже женскик лиг больше игр регулярные сезон. 10 игроков играет из команды талин фантера какая играет чемпионат Латвии. Из Латвии Естонским игроком попасть где-то легче чем с лиги Естония. Даже чемпион Естония 14 :2 проиграл команды с Латвии, уровень чемпионата Естония очень низкий .
У Эстонии проблемы с защитниками. Нет хороших защитников, в этом проблема.
А для Д1А хорошие защитники уже нужны. С нападающими проблем у эстонцев нет и в чемпионате Финляндии, Польши, Великобритании. А вот с защитниками беда Савенков только.
Защитники вот чего слабым сборным не хватает. А вот нападающие есть у многих.
Играя со слабыми защами, ты не можешь рассчитывать намногое. Защитники из слабых сборных невосстребованы. Тут более менее защи есть у Южной Кореи и Румынии. Все остальное - это смешно. Ниодна сборная не закрепится в Д1А с такими защами. Это просто нереально
Блин, индивидуалист Спронг помог бы Нидерландам)
Шайб 7-8 точно забил бы этой Эстонии
И поднял бы их высоко по турнирной таблице
Рендулич играл за Хорватию, те вылетели в Д2А
