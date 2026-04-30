ЧМ-2026. Дивизион 1B. Румыния проиграла Китаю, Эстония победила Нидерланды, Испания уступила Южной Корее
В китайском Шэньчжэне продолжается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1B.
Победитель турнира в следующем году сыграет в дивизионе 1А (подэлитном).
В связи с отменой турнира в дивизионе 2А в ОАЭ (по соображениям безопасности) в этом году ни одна команда не вылетит из дивизиона 1B.
Эстония – Нидерланды – 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)
Южная Корея – Испания – 6:4 (1:1, 4:0, 1:3)
Румыния – Китай – 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)
Положение команд: Эстония – 6 очков (2 матча), Южная Корея – 6 (2), Румыния – 4 (2), Китай – 2 (2), Испания – 0 (2), Нидерланды – 0 (2).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
А для Д1А хорошие защитники уже нужны. С нападающими проблем у эстонцев нет и в чемпионате Финляндии, Польши, Великобритании. А вот с защитниками беда Савенков только.
Защитники вот чего слабым сборным не хватает. А вот нападающие есть у многих.
Шайб 7-8 точно забил бы этой Эстонии