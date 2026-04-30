ЧМ-2026. Дивизион 1B. Румыния проиграла Китаю, Эстония победила Нидерланды, Испания уступила Южной Корее

В Китае продолжается ЧМ-2026 в дивизионе 1B.

В китайском Шэньчжэне продолжается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1B.

Победитель турнира в следующем году сыграет в дивизионе 1А (подэлитном).

В связи с отменой турнира в дивизионе 2А в ОАЭ (по соображениям безопасности) в этом году ни одна команда не вылетит из дивизиона 1B.

ЧМ-2026

Дивизион 1B

Эстония – Нидерланды – 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)

Южная Корея – Испания – 6:4 (1:1, 4:0, 1:3)

Румыния – Китай – 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)

Положение команд: Эстония – 6 очков (2 матча), Южная Корея – 6 (2), Румыния – 4 (2), Китай – 2 (2), Испания – 0 (2), Нидерланды – 0 (2).