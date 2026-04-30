«Питтсбург» проиграл 6 из 6 последних серий в Кубке Стэнли. Побед нет со 2-го раунда плей-офф-2018
«Питтсбург» проиграл шесть из шесть последних серий в Кубке Стэнли.
«Питтсбург» завершил выступление в розыгрыше Кубка Стэнли в этом сезоне, проиграв «Филадельфии» в первом раунде (2-4 в серии).
«Пингвинс» проиграли все серии плей-офф с 2018 года.
Команда выбыла из плей-офф в первом раунде в 2019-м, 2021-м, 2022-м и 2026-м. В 2020-м – на стадии квалификационного раунда.
С учетом серии с «Вашингтоном» (2-4) во втором раунде в 2018-м клуб из Пенсильвании проиграл шесть из шесть последних серий в Кубке Стэнли.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Кто верил в камбэк дедов (на четверых Малычу, Сиду, Карлушу и Летангу почти 160)
Ну сегодня они вполне могли выиграть, владели преимуществом, моменты были.
Комментарий скрыт
Ну а что вы хотели? Надо с почестями проводить дедушек на пенсию и начать уже строить команду
Нету крепкой 3 линии,, да и вторая так себе.. Дюпуи,Тальбо, Федотенко , Дж. Стаал ,Хагелин, Бонино, Хорнквист, таких игроков у 🐧нет
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Или Баффало
